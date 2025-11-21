Lợi nhuận một ngân hàng tăng gấp 10, giá cổ phiếu nhân đôi kể từ đầu năm

Những phiên giao dịch gần đây chứng kiến diễn biến đáng chú ý tại cổ phiếu ABB của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank). Theo đó, kể từ đầu tháng 11 đến nay, cổ phiếu này đã tăng tổng cộng gần 14% - mạnh nhất trong nhóm ngành ngân hàng.

Hiện, cổ phiếu ABB của ABBANK đang giao dịch gần mức 15.000 đồng/cp – tăng gấp đôi so với cuối năm trước.

Điểm đáng chú ý là dù cổ phiếu tăng mạnh, định giá của ABB vẫn còn ở vùng hấp dẫn. Hiện, giá trị sổ sách mỗi cổ phần của ABBANK đạt hơn 15.000 đồng, tương đương P/B chỉ dưới 1 lần – thấp hơn mặt bằng chung của ngành. Điều này giúp ABB trở thành lựa chọn thu hút nhà đầu tư ưa thích cả giá trị lẫn tăng trưởng, đặc biệt khi triển vọng lợi nhuận của ngân hàng được nhận định còn dư địa cải thiện.

Diễn biến cổ phiếu ABBank

Đà bứt phá của cổ phiếu ABB không chỉ đến từ yếu tố thị trường thuận lợi, mà được hậu thuẫn bởi nền tảng kinh doanh cải thiện rõ rệt và chiến lược tái cấu trúc, củng cố quản trị quyết liệt.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận trước thuế ABBANK đạt 2.319 tỷ đồng, gấp gần 10 lần so với cùng kỳ 2024. Với kết quả trên, ABBANK là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận mạnh nhất ngành ngân hàng.

Động lực chính giúp lợi nhuận ABBANK tăng vọt đến từ sự cải thiện đồng loạt trong các nguồn thu chủ chốt. Theo đó, thu nhập lãi thuần đạt 3.380 tỷ đồng, tăng 54%, nhờ tín dụng mở rộng và chi phí vốn được kiểm soát tốt. Lãi thuần từ dịch vụ tăng 133%, phản ánh sự phục hồi nhu cầu giao dịch và sử dụng các sản phẩm giá trị gia tăng của khách hàng.

Đáng chú ý nhất là khoản lãi thuần từ hoạt động khác đạt 1.759 tỷ đồng, gấp 13,5 lần cùng kỳ, chủ yếu đến từ thu hồi nợ đã xử lý và hoàn nhập dự phòng.

Trong khi thu nhập tăng mạnh, chi phí lại được kiểm soát tốt. Chi phí hoạt động chỉ tăng 8%. Còn chi phí dự phòng giảm 6%, xuống 1.232 tỷ đồng.

Việc dự phòng giảm không phải do cắt giảm kỹ thuật mà đến từ việc chất lượng tài sản thật sự cải thiện. Nợ xấu giảm 23%, từ 3.691 tỷ đồng xuống còn 2.830 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu theo đó giảm từ 3,74% về 2,63%. Cùng với đó, tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng từ 30% lên mức hơn 60%, cho thấy ABBank đang củng cố bộ đệm rủi ro đồng thời xử lý tốt các khoản nợ tồn đọng.

Tính đến cuối tháng 9, dư nợ cho vay của ABBANK đạt 107.573 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cuối năm 2024. Tiền gửi khách hàng tăng mạnh hơn, tới 31%, lên 118.712 tỷ đồng, giúp ngân hàng trở thành ngân hàng có tốc độ tăng trưởng tiền gửi mạnh nhất hệ thống.

Tổng tài sản của ABBANK đến cuối quý 3 đạt 204.576 tỷ đồng, tương đương tăng 16% so với đầu năm.

Lãnh đạo ABBANK chia sẻ: "Kết quả kinh doanh tích cực trong 9 tháng đầu năm là minh chứng cho định hướng phát triển mà ABBANK kiên định theo đuổi: cân bằng giữa hiệu quả, bền vững và mang đến nhiều giá trị cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng. Việc được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm hơn 3.600 tỷ đồng là bước tiến quan trọng, giúp ABBANK củng cố năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động, phát triển sản phẩm – dịch vụ mới tiện ích hướng tới khách hàng. Từ đó tiếp tục đồng hành cùng khách hàng, cổ đông trong hành trình phát triển lâu dài và bền vững."

Bên cạnh kết quả kinh doanh ấn tượng, diễn biến bùng nổ của cổ phiếu ABBANK cũng song hành với những thay đổi mạnh mẽ bên trong ngân hàng. Ngày 14/11 vừa qua, ABBANK công bố loạt nghị quyết kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao nhằm tăng tốc hiệu quả hoạt động và củng cố quản trị. Theo đó, ông Vũ Văn Tiền đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT, ông Đào Mạnh Kháng giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT. Với vai trò mới, ông Vũ Văn Tiền sẽ trực tiếp định hướng chiến lược và dẫn dắt toàn bộ hoạt động ngân hàng trong giai đoạn tăng tốc.

Cùng thời điểm, ABBANK thay đổi nhân sự điều hành cấp cao: ông Phạm Duy Hiếu thôi giữ chức Tổng Giám đốc theo nguyện vọng cá nhân và tiếp tục đồng hành trong vai trò thành viên các ủy ban chiến lược. Ông Lê Mạnh Hùng – người có hơn 23 năm kinh nghiệm ngân hàng và từng giữ vị trí Giám đốc Khối Ngân hàng Bán buôn – được giao nhiệm vụ quyền Tổng Giám đốc từ ngày 14/11.

Giới phân tích nhận định động thái thay đổi nhân sự cấp cao của ABBANK mang ý nghĩa chiến lược, phù hợp định hướng được lãnh đạo ngân hàng công bố tại ĐHĐCĐ 2025: tinh gọn bộ máy, đề cao hiệu quả, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ và chuyển đổi số. Điều này kỳ vọng giúp ABBANK gia tăng tốc độ tăng trưởng và cải thiện chất lượng vận hành ngay từ 2025.

Song song với tái cơ cấu quản trị, ABBANK cũng đang chuẩn bị bước vào giai đoạn mới về quy mô vốn. Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho ABBANK tăng vốn điều lệ thêm 3.600 tỷ đồng (tăng 35%). Trong đó, hơn 3.105 tỷ đồng đến từ phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu và hơn 517 tỷ đồng từ chương trình ESOP. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ ABBANK sẽ tiến sát mốc 14.000 tỷ đồng – mức tăng giúp mở rộng khả năng cho vay và đầu tư vào công nghệ, nhân sự, cũng như nâng năng lực cạnh tranh cốt lõi.

Năm 2025 cũng là giai đoạn then chốt của ABBANK trong việc đổi mới mô hình hoạt động theo hướng tinh gọn – hiệu quả. Ngân hàng liên tục điều chỉnh các chính sách đãi ngộ: nâng lương, thưởng theo hiệu quả, ưu đãi vay vốn cho nhân sự, thậm chí tặng voucher mua ô tô…, đồng thời triển khai chương trình ABBELL nhằm nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo của đội ngũ chủ chốt. Đây được xem là chiến lược đầu tư vào con người để tạo nền tảng tăng trưởng bền vững.

Không chỉ vậy, ABBANK cũng thúc đẩy mạnh mẽ chiến lược phát triển bền vững khi thành lập Ủy ban Chiến lược Phát triển bền vững ESG, đồng thời ký kết hợp tác với các đối tác lớn nhằm triển khai các sáng kiến kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội. Việc đầu tư bài bản vào ESG được kỳ vọng giúp ABBANK mở rộng quan hệ với các định chế tài chính quốc tế, tạo nguồn vốn rẻ và cải thiện chất lượng quản trị.

Trong bối cảnh ngành ngân hàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, sự kết hợp giữa kết quả kinh doanh cải thiện, chiến lược tái cấu trúc toàn diện đang mở ra triển vọng mới cho ABBANK. Điều này cũng lý giải vì sao cổ phiếu ABB thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư suốt thời gian qua.