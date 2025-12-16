Ngày 16/12, loạt cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh: Một mã tím trần trước thềm lăn chốt cổ tức, EIB và TCB gây chú ý

Thị trường chứng khoán phiên 16/12 ghi nhận diễn biến tích cực của nhóm cổ phiếu ngân hàng khi nhiều mã hồi phục mạnh mẽ sau nhịp giảm sâu. Kết phiên, toàn ngành ghi nhận 22 mã tăng, duy nhất một mã giảm và 4 mã đứng giá tham chiếu.

Trong đó, cổ phiếu HDB của HDBank đã bất ngờ tăng mạnh từ đầu phiên chiều. Tới cuối phiên, HDB bốc đầu tăng kịch trần 7% lên đóng cửa tại 32.100 đồng/cp. Thanh khoản sôi động với hơn 17 triệu đơn vị được sang tay, giá trị xấp xỉ 532 tỷ đồng.

Diễn biến ấn tượng của cổ phiếu HDB xuất hiện trong bối cảnh HDBank sẽ chốt quyền chi trả gần 30% cổ tức và cổ phiếu thưởng vào ngày 19/12/2025, ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/12/2025. Theo đó, cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 29,69 cổ phiếu mới, bao gồm cổ tức 25% từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 và cổ phiếu thưởng 4,69% phát hành từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của HDBank sẽ tăng từ 38.594 tỷ đồng lên hơn 50.053 tỷ đồng, ngân hàng vào nhóm có quy mô vốn lớn trên hệ thống. Nguồn lực này giúp HDBank tiếp tục củng cố năng lực tài chính, cải thiện hệ số an toàn vốn theo Basel II/III, đồng thời mở rộng dư địa cho chiến lược tăng trưởng, số hóa và phát triển hệ sinh thái tài chính - ngân hàng.

Nhiều năm qua, HDBank là ngân hàng duy trì chính sách cổ tức cao và liên tục, dựa trên nền tảng lợi nhuận tăng trưởng bình quân trên 25%/năm. Việc chi trả với tỷ lệ gần 30% - cao hơn kế hoạch đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên 202 - là kết quả tích cực của ngân hàng trong hoạt động kinh doanh và quản trị vốn.

Cùng với HDB, cổ phiếu EIB của Eximbank cũng tăng trần trong phiên giao dịch 16/12 với gần 7,7 triệu cổ phiếu được sang tay giữa các nhà đầu tư.

Nhiều cổ phiếu cũng bật tăng mạnh mẽ trên 2% như LPB (3,86%), TCB (3,13%), MBB (2,95%), TPB (2,75%), VPB (2,73%), ABB (2,67%), CTG (2,62%), KLB (2,53%), VIB (2,33%), NVB (2,24%), OCB (2,13%), MSB (2,04%) và SSB (2,03%).

Thanh khoản nhóm cổ phiếu ngân hàng nhìn chung cải thiện so với các phiên trước. Trong đó, SHB tiếp tục dẫn đầu với gần 57 triệu cổ phiếu được giao dịch khớp lệnh trực tiếp – đứng đầu toàn thị trường. Theo sau lần lượt là MBB (21,4 triệu cp), HDB (17,1 triệu cp), CTG (15,1 triệu cp), TCB (14 triệu cp), VPB (11 triệu cp), TPB (10,8 triệu cp).

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại hôm nay mua ròng tại CTG (70,7 tỷ đồng). Trong khi bán ròng mạnh ở nhiều nhiều mã ngân hàng khác như VCB (153,6 tỷ đồng), STB (54,4 tỷ đồng), MBB (38,4 tỷ đồng), TCB (32 tỷ đồng), SHB (30,6 tỷ đồng).