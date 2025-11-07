Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một ngân hàng chuẩn bị họp cổ đông bất thường vào tháng 12

07-11-2025 - 00:20 AM | Tài chính - ngân hàng

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội là ngày 25/11/2025.

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank - Mã: LPB) vừa công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội là ngày 25/11/2025.

Thời gian họp dự kiến là tháng 12/2025, với hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến; dự kiến tổ chức tại Hà Nội. Ngân hàng chưa công bố cụ thể nội dung cuộc họp.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận trước thuế LPBank đạt 9.612 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2024. Với kết quả trên, ngân hàng đã thực hiện gần 65% kế hoạch năm.

Tính đến ngày 30/09/2025, tổng tài sản của LPBank đạt 539.149 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ và tăng hơn 6% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ tín dụng của LPBank đạt 387.898 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 17% so với đầu năm 2025. Huy động vốn đạt 389.638 tỷ đồng, tăng 15% kể từ đầu năm.

Lợi nhuận một ngân hàng giảm gần nửa trong quý 3

Mạnh Đức

An ninh tiền tệ

