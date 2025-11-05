Nợ xấu ngân hàng phân hóa

Diễn biến trái chiều nợ xấu giữa các ngân hàng

Agribank tiếp tục là điểm sáng khi tỷ lệ nợ xấu nội bảng giảm 0,39% so với đầu năm, xuống còn 1,19% tính đến 30/9. Ngân hàng đặt mục tiêu đưa tỷ lệ này xuống dưới 1% vào cuối năm 2025 - mức thấp nhất kể từ khi triển khai tái cơ cấu giai đoạn 1 (năm 2013). Agribank hiện cũng là ngân hàng quốc doanh có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất.

Với nhóm ngân hàng thương mại cổ phần ghi nhận sự phân hoá lớn. Tại VPBank, tính đến 30/9, tỷ lệ nợ xấu còn 3,5%, giảm từ hơn 4% hồi đầu năm. Lũy kế 9 tháng, thu hồi nợ đã xử lý rủi ro đạt gần 2.900 tỷ đồng, riêng quý III tăng 29,7% so với quý liền trước - cho thấy quá trình xử lý nợ đang được đẩy mạnh.

Tại ACB, tỷ lệ nợ xấu cũng giảm đáng kể, từ 1,5% xuống 1,1%, thuộc nhóm thấp nhất toàn ngành. Nợ nhóm 2 giữ ổn định ở mức hơn 0,4%, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng lên trên 80%, thực tế này phản ánh năng lực tài chính và trích lập dự phòng vững chắc.

Nợ xấu giữa các ngân hàng tăng giảm trái chiều.

ABBank cũng có chuyển biến tích cực khi dư nợ xấu giảm còn 2.830 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu hạ từ 3,7% về 2,6%. Lũy kế 9 tháng, ngân hàng thu 282 tỷ đồng nợ đã xử lý, tăng 21% so với cùng kỳ nhờ đẩy mạnh thu hồi trong hai năm gần đây.

Trong khi đó, KienlongBank duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 2% và tỷ lệ bao phủ nợ xấu trên 80% suốt ba quý liên tiếp, thuộc nhóm cao nhất toàn hệ thống.

Ngược lại, nhiều ngân hàng quy mô nhỏ lại ghi nhận nợ xấu có xu hướng tăng. Cụ thể, tại PGBank, dù tổng tài sản tăng 9,3% lên 79.838 tỷ đồng, nợ xấu lại tăng 61%, đạt 1.708 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 2,5% lên 3,8%, phản ánh áp lực gia tăng ở cả ba nhóm nợ.

VietABank cũng ghi nhận nợ xấu tăng 42,6% so với cuối năm 2024, lên 1.556 tỷ đồng, kéo tỷ lệ nợ xấu từ 1,37% lên 1,79%. Đáng chú ý, nợ nhóm 4 gần như tăng gấp đôi, từ 558 tỷ lên hơn 1.052 tỷ đồng.

Nợ xấu sẽ giảm dần vào cuối năm?

Theo giới phân tích, nợ xấu toàn ngành có xu hướng giảm nhẹ trong quý III, nhờ tín dụng tăng trưởng tích cực, thị trường bất động sản ấm lên và thu hồi nợ được đẩy mạnh.

Báo cáo của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng, việc hoàn nhập dự phòng và thu hồi nợ giúp nhiều ngân hàng cải thiện lợi nhuận đáng kể trong nửa cuối năm.

Kết quả điều tra của Vụ Dự báo Thống kê, Ổn định Tiền tệ - Tài chính - Ngân hàng Nhà nước cũng cho thấy, nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng tiếp tục cải thiện trong quý III. Dù mặt bằng rủi ro được dự báo chưa có cải thiện rõ so với cuối năm 2024, các tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình sẽ tốt hơn trong năm 2026.

Ngân hàng Nhà nước cũng đang triển khai Đề án cơ cấu lại hệ thống gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021- 2025, song song với các biện pháp phòng ngừa phát sinh nợ xấu mới.

Bên cạnh đó, việc Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2025 (có hiệu lực từ 15/10/2025) luật hoá Nghị quyết 42 được kỳ vọng tạo cú hích mạnh cho xử lý và thu hồi nợ, hỗ trợ mục tiêu đưa tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống về dưới 3% vào cuối năm 2025.

Cùng với xu hướng hạ nhiệt của nợ xấu, hoạt động tín dụng trong toàn hệ thống tiếp tục ghi nhận đà phục hồi mạnh.

Tính đến cuối tháng 9 năm nay, tăng trưởng tín dụng đạt 13,4% so với cuối năm 2024, mức cao nhất trong 5 năm và vượt xa cùng kỳ năm trước là 9,11%. Tín dụng mở rộng nhờ chính sách tiền tệ linh hoạt, nhu cầu vốn phục hồi cùng hiệu ứng lan tỏa từ đầu tư công và khu vực tư nhân.