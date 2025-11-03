Lợi nhuận một ngân hàng giảm gần nửa trong quý 3

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2025, Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 145 tỷ đồng, giảm một nửa so với quý 2/2025 và cùng kỳ năm 2024.

Trong quý 3/2025, thu nhập lãi thuần của Bac A Bank đạt 701 tỷ đồng, giảm hơn 21% so với quý 2/2025 (892 tỷ đồng) và cũng giảm 6% so với cùng kỳ 2024 (748 tỷ đồng). Đây là mức sụt giảm mạnh nhất kể từ đầu năm, phản ánh chi phí huy động vốn tăng nhanh.

Cụ thể, thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự của ngân hàng trong quý đạt 3.471 tỷ đồng, tăng so với 2.925 tỷ đồng của cùng kỳ 2024. Tuy nhiên, chi phí lãi và các chi phí tương tự lại tăng nhanh hơn, lên 2.770 tỷ đồng (so với 2.178 tỷ đồng của quý 3/2024), khiến biên lãi ròng (NIM) bị co hẹp đáng kể.

Mảng dịch vụ và hoạt động phi tín dụng của Bac A Bank trong quý 3 cũng chưa tạo được điểm sáng. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ chỉ đạt 56 tỷ đồng, trong khi chi phí hoạt động dịch vụ khoảng 17 tỷ đồng, khiến lãi thuần dịch vụ chỉ còn hơn 39 tỷ đồng – không tăng nhiều so với cùng kỳ.

Hoạt động kinh doanh ngoại hối và chứng khoán đầu tư cũng đều ghi nhận kết quả kém tích cực.

Chỉ tiêu Q3-2025 Q3-2024 thay đổi I. Thu nhập lãi thuần 701.40 747.60 -6% II. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ 39.50 30.60 29% III. Lãi/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối -16.30 -29.20

IV. Lãi/(lỗ) thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh 0.00 0.00

V. Lãi/(lỗ) thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 38.10 144.80 -74% VI. Lãi/(lỗ) thuần từ hoạt động khác 3.30 4.50 -27% VII. Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 11.60 0.00

VIII. Tổng thu nhập hoạt động 777.50 898.30 -13% IX. Chi phí hoạt động 549.50 586.00 -6% X. Lợi nhuận thuần từ HĐKD trước chi phí DPRRTD 228.00 312.30 -27% XI. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 82.80 41.00 102% XII. Tổng lợi nhuận trước thuế 145.20 271.30 -46%

Tổng hợp các mảng kinh doanh, thu nhập hoạt động của Bac A Bank trong quý 3/2025 ở mức trên 777 tỷ đồng, giảm hơn 13% so với cùng kỳ 2024. Trong khi chi phí hoạt động chỉ giảm hơn 6% xuống gần 550 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ, lợi nhuận thuần của ngân hàng đạt 228 tỷ đồng, giảm 27%.

Trong quý 3, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của Bac A Bank tăng gấp đôi so với cùng kỳ, phản ánh việc ngân hàng chủ động trích lập cho các khoản nợ tiềm ẩn rủi ro trong bối cảnh nợ xấu có xu hướng nhích lên. Điều này càng làm giảm lợi nhuận ròng quý 3.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, Bac A Bank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 816 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ 2024, nhờ kết quả tích cực trong hai quý đầu năm.

Tính đến 30/9/2025, tổng tài sản của Bac A Bank đạt 191.965 tỷ đồng, tăng gần 26.500 tỷ đồng (tương đương 16%) so với cuối năm 2024 (165.487 tỷ đồng), và tăng hơn 35.800 tỷ đồng (23%) so với cùng kỳ năm 2024.

Đến cuối quý 3/2025, dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 125.400 tỷ đồng, tăng 14,4% so với đầu năm.

Tính đến hết quý 3/2025, tiền gửi của khách hàng đạt hơn 130.418 tỷ đồng, tăng khoảng 6,4% so với cuối năm 2024.

Về chất lượng tín dụng, tính đến cuối tháng 9/2025, tổng nợ xấu của Bac A Bank ở mức 1.423 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn tại ngân hàng tăng 28%, nợ dưới tiêu chuẩn và nợ nghi ngờ giảm lần lượt 41% và 38%. Dù vậy, với dư nợ cho vay mở rộng nhanh chóng, tỷ lệ nợ xấu giảm nhẹ từ 1,24% cuối năm 2024 xuống còn 1,13%.