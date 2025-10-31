Nhờ đâu lợi nhuận VietinBank tăng vọt trong quý III/2025?

Theo báo cáo tài chính quý III/2025, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, mã: CTG) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 10.614 tỷ đồng, tăng gần 62% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của ngân hàng đạt 29.535 tỷ đồng, tăng 51,4% – mức tăng mạnh nhất trong nhóm ngân hàng quốc doanh.

Đây là quý thứ hai liên tiếp VietinBank đạt mức lợi nhuận trên 10.000 tỷ đồng. Kết quả này cũng giúp ngân hàng giữ vững vị trí thứ á quân về lợi nhuận toàn ngành và chỉ kém Vietcombank (11.239 tỷ đồng).

Trong quý III, thu nhập lãi thuần đạt 17.176 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ. Đây vẫn là mảng đóng góp lớn nhất vào tổng lợi nhuận của VietinBank. Kết quả này đến từ việc tăng trưởng tín dụng diễn ra tích cực với dư nợ cho vay khách hàng tăng trưởng 15,6% - cao hơn mức bình quân chung toàn ngành. Ngân hàng cũng cơ cấu lại danh mục cho vay, tập trung vào mảng bán lẻ và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), giúp duy trì lợi suất tài sản sinh lời cao hơn.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 11,9% xuống còn 1.587 tỷ đồng, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối cũng giảm hơn 10% với 546 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hai mảng chứng khoán ghi nhận tăng trưởng đột biến. Cụ thể, VietinBank ghi nhận 216 tỷ đồng lãi từ chứng khoán kinh doanh, gấp hơn 12 lần cùng kỳ năm 2024 (tăng 1216,4%); lãi thuần từ chứng khoán đầu tư đạt 14 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với mức lỗ 202 tỷ của cùng kỳ 2024.

Bên cạnh đó, thu nhập khác vẫn đóng góp đáng kể với 2.831 tỷ đồng, dù giảm 29% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ thu hồi nợ đã xử lý và xử lý tài sản đảm bảo.

Một điểm nhấn quan trọng giúp lợi nhuận VietinBank bứt phá là chi phí được quản trị chặt chẽ. Tổng chi phí hoạt động trong quý III giảm 1,2% xuống còn 6.022 tỷ đồng, trong khi tổng thu nhập hoạt động tăng 2,7%. Điều này giúp tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) tiếp tục cải thiện.

Đáng chú ý, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm mạnh 36,7% so với cùng kỳ, chỉ còn 3.867 tỷ đồng. Việc giảm mạnh trích lập phản ánh chất lượng tài sản cải thiện rõ rệt và công tác thu hồi nợ xấu hiệu quả. Đây là yếu tố then chốt giúp lợi nhuận trước thuế của VietinBank tăng vọt lên 10.614 tỷ đồng, cao hơn gần 62% so với cùng kỳ năm 2024.

Đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của VietinBank đạt 2,76 triệu tỷ đồng, tăng 15,8% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 1,99 triệu tỷ đồng, tăng 15,6%. Tiền gửi khách hàng tăng 10,5% lên 1,78 triệu tỷ đồng.

Đến cuối tháng 9, tỷ lệ bao phủ nợ xấu của ngân hàng ở mức 176,5%, cao hơn mức 171,7% cuối năm 2024. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay cũng giảm từ mức 1,24% hồi đầu năm xuống 1,09%.