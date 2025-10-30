Toàn cảnh KQKD 9 tháng ngân hàng đến ngày 30/10: Cập nhật "ông lớn" Vietcombank, VietinBank, BIDV với nhiều bất ngờ





Đáng chú ý đã xuất hiện nhà băng ghi nhận lợi nhuận 9 tháng tăng trưởng âm so với cùng kỳ là MSB và Eximbank.

Có 2 ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế trên dưới mốc 30.000 tỷ đồng là Vietcombank (hơn 33 nghìn tỷ) và VietinBank (gần 30 nghìn tỷ).

Trong quý 3/2025, lợi nhuận trước thuế Vietcombank đạt hơn 11 nghìn tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ.

VietinBank gây ấn tượng với lợi nhuận trước thuế quý 3/2025 tăng tới 62% so với cùng kỳ, đạt hơn 10,6 nghìn tỷ đồng. Lợi nhuận lũy kế 9 tháng đầu năm của VietinBank tăng 51% so với cùng kỳ, là mức tăng trưởng cao nhất trong nhóm ngân hàng lớn.

Sacombank báo lãi trước thuế gần 11 nghìn tỷ đồng

Tối 29/10, Sacombank công bố báo cáo tài chính quý 3/2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 3.657 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế ngân hàng đạt 10.988 tỷ đồng, tăng 36%.

Cuối tháng 9/2025, tổng tài sản Sacombank đạt 848.942 tỷ đồng, tăng 13,5%. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 12,4% trong 9 tháng lên 606.048 tỷ đồng. Huy động tiền gửi khách hàng tăng 13,1% lên 641.102 tỷ đồng.

VIB: Lợi nhuận trước thuế 9 tháng tăng 7% so với cùng kỳ

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 7.040 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2024. Tăng trưởng tín dụng và huy động lần lượt đạt 15% và 11%.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của VIB đạt hơn 543.000 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm.

OCB: Lợi nhuận quý 3/2025 tăng gấp 3 lần cùng kỳ

Ngân hàng TMCP Phương Đông (Mã CK: OCB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 1.538 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng lợi nhuận đạt 3.431 tỷ đồng, tăng 34,4% so với 9 tháng năm 2024.

Tính đến 30/9/2025, tổng tài sản của OCB đạt 315.162 tỷ đồng, có sự tăng trưởng so với đầu năm và hoàn thành 99% so với kế hoạch. Huy động thị trường 1 đạt 219.998 tỷ đồng tăng 14,3% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng thị trường 1 ở mức 202.863 tỷ đồng, tăng 12,4% so với đầu năm.

SeABank hoàn thành sớm kế hoạch lợi nhuận năm

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2025, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) đạt lợi nhuận trước thuế 6.739 tỷ đồng, tăng 49,5% so với cùng kỳ và hoàn thành sớm 104% kế hoạch năm 2025.

Tổng tài sản của Ngân hàng đạt hơn 380.808 tỷ đồng, tăng 16,92% so với thời điểm cuối năm 2024 và hoàn thành 106% kế hoạch năm 2025. So với thời điểm 31/12/2024, dư nợ cho vay khách hàng tăng 11,6%, đạt 233.562 tỷ đồng. Huy động tiền gửi và giấy tờ có giá tăng 6,5% so với cuối năm 2024, đạt mốc 211.674 tỷ đồng. Sau 9 tháng, vốn chủ sở hữu Ngân hàng tăng hơn 15% so với thời điểm 31/12/2024 và đạt gần 40.268 tỷ đồng, vốn điều lệ ở mức 28.450 tỷ đồng.Tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức 1,95%.

BVBank: Lợi nhuận trước thuế 437 tỷ đồng

Ngân hàng Bản Việt (BVBank, mã chứng khoán: BVB) công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025, ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế 437 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ và hoàn thành 79% kế hoạch năm, trong đó tín dụng tăng trưởng 14,1% so với đầu năm.

Tính đến 30/9/2025, BVBank đạt quy mô tổng tài sản 122.600 tỷ đồng, tăng 18% so với cuối năm 2024 và hoàn thành kế hoạch cả năm. Khép lại quý III/2025, dư nợ tín dụng của BVBank đạt gần 78.000 tỷ đồng, tăng 14,1% so với đầu năm. Về huy động vốn, tổng quy mô đạt 113.000 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ và tăng 18,4% so với đầu năm. Trong đó, chỉ tính riêng tiền gửi từ khách hàng cá nhân và tổ chức tăng 24% so với đầu năm, lên gần 92.800 tỷ đồng.

MB: Lợi nhuận trước thuế 9 tháng hơn 23.000 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 3/2025 của MB ở mức 7.250 tỷ đồng, giảm 0,8% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do chi phí dự phòng tăng 132% lên 3.801 tỷ đồng dù lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng trưởng 23,5%.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của MB đạt 23.139 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ. Với mức lợi nhuận này, MB tạm đứng thứ 2 (sau Techcombank) trong số 13 ngân hàng đã công bố lợi nhuận 9 tháng đến ngày 26/10.

Trước đó, 6 tháng đầu năm 2025, MB có lợi nhuận cao thứ 4 hệ thống (chỉ sau Vietcombank, VietinBank, BIDV).

Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản MB vượt 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 17,7% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 19,9% lên 931.498 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 10,3% lên 788.030 tỷ đồng.

Nợ xấu cuối tháng 9 của MB là hơn 17.400 tỷ đồng, tăng 38,4% so với đầu năm. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay từ mức 1,62% tăng lên 1,87%.

ABBank lãi gấp gần 10 lần cùng kỳ

ABBank vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2025 với lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt hơn hơn 2.300 tỷ đồng, gấp 9,7 lần so với cùng kỳ và hoàn thành 128% kế hoạch lợi nhuận năm 2025. Riêng quý III, ngân hàng này lãi trước thuế hơn 646 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với mức lỗ hơn 343 tỷ đồng của cùng kỳ 2024.

Kết thúc quý III/2025, tổng tài sản của ABBank đạt 204.576 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cuối năm 2024; Dư nợ cho vay khách hàng đạt 107.573 tỷ đồng, tăng 9%; Tiền gửi khách hàng ở mức 118.712 tỷ đồng, tăng gần 31% trong 9 tháng đầu năm.

ACB báo lãi trước thuế 16.072 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2025 của ACB đạt 16.072 tỷ đồng, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng quý 3/2025, lợi nhuận trước thuế ngân hàng là 5.382 tỷ đồng, tăng 11%.

Nhiều mảng kinh doanh của ACB tăng trưởng mạnh, đặc biệt là từ kinh doanh ngoại hối. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối của ACB trong 9 tháng đầu năm đạt 1.595 tỷ đồng, tăng 93% so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản ACB đạt 948.549 tỷ đồng, tăng 9,8% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 669.188 tỷ đồng, tăng 15,2%. Huy động tiền gửi khách hàng đạt 571.029 tỷ đồng, tăng 6,3%.

Techcombank báo lãi trước thuế 23.400 tỷ đồng

Trong 9 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận trước thuế của Techcombank đạt 23,4 nghìn tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận trước thuế quý 3/2025 đạt 8,3 nghìn tỷ đồng, tăng 14,4%, là mức lợi nhuận trước thuế theo quý cao nhất từ trước tới nay của Ngân hàng.

Tại 30/09/2025, tổng tài sản của Techcombank đã đạt hơn 1,13 triệu tỷ đồng. Xét riêng Ngân hàng, tín dụng tăng trưởng ổn định ở mức 16,8% so với đầu năm.

Về huy động vốn, tiền gửi khách hàng tại Techcombank cuối tháng 9 đạt 638,5 nghìn tỷ đồng, tăng 24,1% so với đầu năm. Tỷ lệ CASA (tiền gửi không kỳ hạn + Sinh lời tự động) đạt 42,5%, thuộc nhóm đầu ngành.

Techcombank tiếp tục duy trì chất lượng tài sản vững chắc, với tỷ lệ nợ xấu (NPL) cải thiện từ 1,32% xuống 1,23%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLC) đạt 119,1%, đánh dấu quý thứ 8 liên tiếp trên ngưỡng 100%.

Lợi nhuận SHB tăng 36%

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 với lợi nhuận trước đạt 12.307 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ và thực hiện 85% kế hoạch năm.

Tính đến 30/9/2025, tổng tài sản của SHB đạt 852.695 tỷ đồng, tăng 14% so với cuối năm 2024. Dư nợ cấp tín dụng đạt gần 616.600 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm.

Các chỉ số an toàn vốn đều tốt hơn so với quy định của NHNN và chuẩn mực quốc tế, trong đó CAR trên 12%, cao hơn đáng kể mức tối thiểu 8% theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN.

LPBank báo lãi hơn 9.600 tỷ đồng

LPBank vừa công bố báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2025 với lợi nhuận trước thuế luỹ kế đạt 9.612 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2024. Động lực chính đến từ Quý III khi lợi nhuận trước thuế đạt 3.448 tỷ đồng, tăng 15,3% so với quý gần nhất và tăng 18,9% so với cùng kỳ 2024.

Tính đến ngày 30/09/2025, tổng tài sản của LPBank đạt 539.149 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ và tăng hơn 6% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ tín dụng của LPBank đạt 387.898 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 17% so với đầu năm 2025. Huy động vốn đạt 389.638 tỷ đồng, tăng 15% kể từ đầu năm.

PGBank: Lợi nhuận 9 tháng tăng 44%

PGBank mới đây đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 với lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2025 của PGBank đạt gần 497 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2024.

Đến 30/9/2025, tổng tài sản của PGBank đạt gần 79.838 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cuối năm 2024. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 44.349 tỷ đồng, tăng 7,5%. Tỷ lệ nợ xấu theo thông tư 31 đạt mức 2,84%.

Tiền gửi khách hàng đạt 44.375 tỷ đồng, tăng 2,4%, trong khi tiền gửi tổ chức tín dụng khác và phát hành giấy tờ có giá tăng mạnh.

BAOVIET Bank báo lãi tăng vọt

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2025, BAOVIET Bank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 58,6 tỷ đồng, tăng trưởng 81% so với cùng kỳ.

Tổng tài sản của BAOVIET Bank tính đến ngày 30/9/2025 đạt hơn 89,7 nghìn tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 16,54% so với đầu năm, đạt hơn 55.625 tỷ đồng. Huy động vốn tăng 12,34%, đạt 66.743 tỷ đồng

Kienlongbank lãi cao nhất lịch sử

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của KienlongBank đạt 1.537 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ và hoàn thành 112% kế hoạch năm, đánh dấu mức lợi nhuận cao nhất trong 30 năm hoạt động.

Với kết quả đạt được, KienlongBank đang hướng đến mục tiêu đạt 150% kế hoạch lợi nhuận năm 2025.

Sau 9 tháng, tổng tài sản của KienlongBank đạt 97.716 tỷ đồng, nguồn vốn huy động đạt 87.491 tỷ đồng, và dư nợ tín dụng đạt 70.922 tỷ đồng – tăng lần lượt hơn 5.500, 7.300 và 9.400 tỷ đồng so với đầu năm.

Về chất lượng tài sản, KienlongBank kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2%, tỷ lệ bao phủ nợ xấu ba quý liên tiếp vượt 80%.

NCB vượt mọi chỉ tiêu kinh doanh 2025

Theo thông tin từ Ngân hàng Quốc Dân (NCB), ngân hàng tiếp tục ghi nhận hoạt động kinh doanh tích cực trong quý 3/2025 với lợi nhuận sau thuế của NCB ước đạt gần 190 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng năm 2025, lợi nhuận sau thuế của NCB ước đạt hơn 652 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh trên đã cải thiện mạnh mẽ so với mức lỗ hơn 65 tỷ đồng của quý 3/2024 và lỗ 59 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2024.

So với kế hoạch cả năm 2025, NCB đã chính thức cán đích và vượt kế hoạch kinh doanh chỉ sau 9 tháng. Trong đó, tổng tài sản tại 30/9/2025 ước đạt hơn 154.100 tỷ đồng, tăng 30% so với cuối năm 2024 và vượt kế hoạch 14%; huy động vốn (không bao gồm phát hành giấy tờ có giá) ước đạt gần 119.326 tỷ đồng và cho vay khách hàng ước đạt hơn 94.956 tỷ đồng, tăng lần lượt 24% và 33% so với cuối 2024 và vượt lần lượt 1% và 3% so với kế hoạch 2025 đã đề ra.

VPBank lãi 20.400 tỷ đồng sau 3 quý

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng với lợi nhuận trước thuế hợp nhất ở mức 20.396 tỷ đồng, cao hơn 47,1% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong quý III/2025, lợi nhuận đạt 9.166 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng 76,7% và cao nhất trong 15 quý gần đây. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận VPBank đã vượt kết quả cả năm 2024 và hoàn thành 81% kế hoạch năm 2025.

Kết thúc 9 tháng năm 2025, tổng tài sản hợp nhất của VPBank vượt kế hoạch đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), đạt 1,18 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 27,5% so với đầu năm; tổng tài sản riêng lẻ hơn 1,1 triệu tỷ đồng.

Dư nợ tín dụng hợp nhất của VPBank đạt gần 912.000 tỷ đồng, tăng 28,4% nhờ đóng góp từ cả ngân hàng mẹ và các công ty thành viên. Trong đó, tín dụng của ngân hàng riêng lẻ ở mức 813.000 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý III/2025, tỷ lệ nợ xấu (NPL) hợp nhất theo Thông tư 31 được kiểm soát chặt chẽ, giảm xuống dưới ngưỡng 3%; nợ xấu riêng lẻ tiếp tục xu hướng cải thiện, ở mức 2,23%.

Lợi nhuận 9 tháng VietABank tăng 32%

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 336 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, VietABank đạt 1.050 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2024.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản hợp nhất của ngân hàng đạt 134.614 tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 85.811 tỷ đồng, tăng 8,4%. Tiền gửi khách hàng đạt 97.984 tỷ đồng, tăng 8,5% so với đầu năm.

NamABank: Lợi nhuận trước thuế hơn 3.800 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) cũng đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 3.800 tỷ đồng, tăng gần 520 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước (tương đương 16%) và hoàn thành 77% kế hoạch cả năm. Tổng tài sản tính đến cuối tháng 9/2025 đạt hơn 377.000 tỷ đồng, tăng hơn 132.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Tiền gửi từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng hơn 35.000 tỷ đồng tương đương tăng hơn 20% so với đầu năm 2025. Dư nợ tín dụng tăng hơn 30.000 tỷ đồng tương đương tăng hơn 17,88% so với đầu năm 2025, còn danh mục trái phiếu đầu tư tăng gần 14.000 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,53% (trước CIC) và 2,73% sau CIC quay đầu giảm so với 2,85% của kỳ 30/06/2025. Đồng thời, tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) tăng mạnh từ 39% của kỳ 30/6/2025 lên gần 46% kỳ 30/09/2025. Tỷ lệ dự trữ thanh khoản đạt gần 20%, cao gấp đôi mức tối thiểu quy định bởi NHNN.



