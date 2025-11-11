Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một ngân hàng họp cổ đông bất thường vào tháng 12 để bầu HĐQT

11-11-2025 - 09:30 AM | Tài chính - ngân hàng

Một ngân hàng họp cổ đông bất thường vào tháng 12 để bầu HĐQT

Nội dung họp bao gồm thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025-2030; bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030 và thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội (nếu có).

Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB - Mã: NVB) vừa thông báo 24/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Thời gian họp dự kiến trong tháng 12/2025.

Nội dung họp bao gồm thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025-2030; bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030 và thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội (nếu có).

Hiện HĐQT ngân hàng NCB có 5 thành viên gồm: Chủ tịch Bùi Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hoàng Thu Trang, ông Dương Thế Bằng, bà Nguyễn Thị Hài Hòa và bà Trịnh Thanh Mai.

Ban Kiểm soát của ngân hàng gồm ba thành viên, do bà Đỗ Thị Đức Minh làm Trưởng ban, cùng hai thành viên là bà Vũ Kim Phượng và ông Nguyễn Văn Quang.

Trong quý 3/2025, NCB tiếp tục ghi nhận hoạt động kinh doanh tích cực với lợi nhuận sau thuế đạt gần 190 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng năm 2025, lợi nhuận sau thuế của NCB đạt hơn 652 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh trên đã cải thiện mạnh mẽ so với mức lỗ hơn 65 tỷ đồng của quý 3/2024 và lỗ 59 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2024.

Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của NCB đạt hơn 154.100 tỷ đồng, tăng 30% so với cuối 2024 và vượt 14% kế hoạch năm. Huy động vốn đạt gần 119.326 tỷ đồng và cho vay khách hàng đạt hơn 94.956 tỷ đồng, tăng lần lượt 24% và 33% so với cuối năm ngoái.

Thêm một ngân hàng chuẩn bị họp cổ đông bất thường

Quang Hưng

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cuối ngày 10/11: Giá vàng nhẫn, vàng miếng tiếp tục tăng

Cuối ngày 10/11: Giá vàng nhẫn, vàng miếng tiếp tục tăng Nổi bật

Ngân hàng Nhà nước bơm mạnh VND qua kênh OMO, lượng hỗ trợ lên mức cao kỷ lục

Ngân hàng Nhà nước bơm mạnh VND qua kênh OMO, lượng hỗ trợ lên mức cao kỷ lục Nổi bật

Sáng 11/11: Giá vàng thế giới tăng mạnh, vàng trong nước tiếp đà đi lên

Sáng 11/11: Giá vàng thế giới tăng mạnh, vàng trong nước tiếp đà đi lên

08:07 , 11/11/2025
Chuyển đổi số tại Việt Nam: Hành trình 5 năm hướng tới tương lai không tiền mặt

Chuyển đổi số tại Việt Nam: Hành trình 5 năm hướng tới tương lai không tiền mặt

08:00 , 11/11/2025
Gia tăng lợi nhuận đầu tư, nhân đôi đặc quyền cùng VIB Privilege Banking

Gia tăng lợi nhuận đầu tư, nhân đôi đặc quyền cùng VIB Privilege Banking

07:45 , 11/11/2025
Hơn 400.000 tỷ đồng chờ giải ngân vào nền kinh tế

Hơn 400.000 tỷ đồng chờ giải ngân vào nền kinh tế

01:02 , 11/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên