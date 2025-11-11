Một ngân hàng họp cổ đông bất thường vào tháng 12 để bầu HĐQT

Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB - Mã: NVB) vừa thông báo 24/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Thời gian họp dự kiến trong tháng 12/2025.

Nội dung họp bao gồm thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025-2030; bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030 và thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội (nếu có).

Hiện HĐQT ngân hàng NCB có 5 thành viên gồm: Chủ tịch Bùi Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hoàng Thu Trang, ông Dương Thế Bằng, bà Nguyễn Thị Hài Hòa và bà Trịnh Thanh Mai.

Ban Kiểm soát của ngân hàng gồm ba thành viên, do bà Đỗ Thị Đức Minh làm Trưởng ban, cùng hai thành viên là bà Vũ Kim Phượng và ông Nguyễn Văn Quang.

Trong quý 3/2025, NCB tiếp tục ghi nhận hoạt động kinh doanh tích cực với lợi nhuận sau thuế đạt gần 190 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng năm 2025, lợi nhuận sau thuế của NCB đạt hơn 652 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh trên đã cải thiện mạnh mẽ so với mức lỗ hơn 65 tỷ đồng của quý 3/2024 và lỗ 59 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2024.

Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của NCB đạt hơn 154.100 tỷ đồng, tăng 30% so với cuối 2024 và vượt 14% kế hoạch năm. Huy động vốn đạt gần 119.326 tỷ đồng và cho vay khách hàng đạt hơn 94.956 tỷ đồng, tăng lần lượt 24% và 33% so với cuối năm ngoái.