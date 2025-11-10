Thêm một ngân hàng chuẩn bị họp cổ đông bất thường

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank - Mã: BVB) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 27/11/2025 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025.

BVBank cho biết Đại hội bất thường nhằm thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ. Thời gian, địa điểm tổ chức đại hội và tài liệu liên quan sẽ được công bố sau trên website chính thức của ngân hàng.

Trước đó, BVBank đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 vào ngày 24/4 với nhiều nội dung quan trọng được đệ trình và thông qua.

Tại đại hội, BVBank đã trình cổ đông và được thông qua kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận trước thuế đạt 550 tỷ đồng, tăng 41% so với 2024. Mục tiêu tổng tài sản đạt 122.000 tỷ đồng, tăng 18%, cho vay đạt 80.500 tỷ đồng tăng 18%. Huy động từ tiền gửi khách hàng đạt 91.400 tỷ đồng, tăng 22%, tỷ lệ nợ xấu tiếp tục kiểm soát dưới 3%.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2025, BVBank ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế 437 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ và hoàn thành 79% kế hoạch năm, trong đó tín dụng tăng trưởng 14,1% so với đầu năm.

Tính đến 30/9/2025, BVBank đạt quy mô tổng tài sản 122.600 tỷ đồng, tăng 18% so với cuối năm 2024 và hoàn thành kế hoạch cả năm. Khép lại quý III/2025, dư nợ tín dụng của BVBank đạt gần 78.000 tỷ đồng, tăng 14,1% so với đầu năm. Về huy động vốn, tổng quy mô đạt 113.000 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ và tăng 18,4% so với đầu năm. Trong đó, chỉ tính riêng tiền gửi từ khách hàng cá nhân và tổ chức tăng 24% so với đầu năm, lên gần 92.800 tỷ đồng.

BVBank là một trong số ít ngân hàng còn có cổ phiếu giao dịch trên thị trường UPCoM. BVBank có kế hoạch chuyển giao dịch cổ phiếu từ UPCoM sang niêm yết tại HoSE từ năm 2024. Tuy nhiên, do bối cảnh thị trường không thuận lợi nên ngân hàng vẫn chưa thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển sàn giao dịch.

BVBank đánh giá năm 2025 vẫn còn nhiều khó khăn, song Hội đồng quản trị kỳ vọng nền kinh tế sẽ sớm phục hồi, qua đó cải thiện điều kiện giao dịch cổ phiếu. Trên cơ sở đó, ngân hàng tiếp tục có kế hoạch niêm yết cổ phiếu BVB trên sàn HoSE trong năm nay.