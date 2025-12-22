Quỹ đầu tư liên quan bà Nguyễn Thanh Phượng muốn mua khớp lệnh lượng lớn cổ phiếu ngân hàng

Theo công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt (VCAM) – tổ chức có liên quan đến bà Nguyễn Thanh Phượng – mới đây đã đăng ký mua tối đa 2 triệu cổ phiếu BVB của Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank).

Bà Nguyễn Thanh Phượng hiện là thành viên Hội đồng quản trị BVBank và đồng thời là Chủ tịch HĐQT của VCAM. Bà Phượng hiện sở hữu gần 25,2 triệu cổ phiếu BVBank, tương đương 3,93% vốn điều lệ ngân hàng.

Trước thời điểm đăng ký giao dịch, VCAM không nắm giữ cổ phiếu BVB. Nếu giao dịch hoàn tất, tổ chức này dự kiến sẽ sở hữu 2 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 0,31% vốn điều lệ của BVBank.

Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 23/12/2025 đến ngày 20/01/2026. Giá trị giao dịch tính theo mệnh giá là khoảng 20 tỷ đồng. Mục đích thực hiện giao dịch được VCAM cho biết là đầu tư dài hạn.

Trong dòng chảy thông tin liên quan đến BVBank, ngân hàng này sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 vào ngày 26/12/2025, tại TP HCM.

BVBank tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến nhiệm kỳ 2025-2030 là 7 thành viên, trong đó một thành viên là người điều hành, 4 thành viên không phải là người điều hành và hai thành viên độc lập. Số lượng thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 là 5 thành viên.

Ngoài ra, đại hội bất thường cũng xem xét, cho ý kiến đối với một số định hướng kế hoạch tài chính trung và dài hạn giai đoạn tiếp theo.

Ngân hàng định hướng kế hoạch giai đoạn 2026-2030 với tổng tài sản đạt tăng từ 154.000 lên 296.000 tỷ đồng; dư nợ dự kiến tăng từ 92.000 lên 179.000 tỷ đồng; vốn điều lệ tăng từ 9.500 lên 14.000 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu dưỡi ngưỡng 3% và ROE bình quân là 10%.

Bên cạnh vấn đề nhân sự và định hướng kinh doanh trong 5 năm tới, BVBank dự kiến trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ thêm hơn 3.504 tỷ đồng trong năm 2026 thông qua hai cấu phần, bao gồm phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Trong tài liệu công bố, BVBank cũng cập nhật kết quả kinh doanh sơ bộ tạm tính đến hết tháng 10, với nhiều chỉ tiêu ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.

Cụ thể, tổng tài sản của BVBank đạt 127.477 tỷ đồng, tăng thêm 23.941 tỷ đồng so với mức 103.536 tỷ đồng tại ngày 31/12/2024. Tương ứng, quy mô tổng tài sản của ngân hàng ghi nhận mức tăng trưởng 23,1% sau 10 tháng đầu năm.

Huy động khách hàng (TT1) đạt 94.675 tỷ đồng, tăng 19.760 tỷ đồng so với cuối năm trước, tương đương tăng 26,4%. Dư nợ cấp tín dụng (TT1) đạt 77.592 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 10/2025, tương ứng mức tăng 13,9%.

Về hiệu quả kinh doanh, lợi nhuận trước thuế của BVBank đạt 506 tỷ đồng, tăng 115 tỷ đồng so với mức 391 tỷ đồng ghi nhận cả năm 2024. Như vậy, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng 10 tháng đầu năm đã vượt 29,4% so với cả năm trước.