Tài khoản an sinh xã hội trên VNeID: Vì sao công an khuyến cáo đăng ký sớm?

Mới đây, Công an tỉnh Cà Mau đã phát đi thông báo hướng dẫn người dân đăng ký và sử dụng tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID, nhằm tạo thuận lợi trong việc tiếp cận các chính sách trợ cấp của Nhà nước theo phương thức không dùng tiền mặt.

Theo Công an tỉnh Cà Mau, việc triển khai tài khoản an sinh xã hội trên VNeID được thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an, trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia và nâng cao hiệu quả chi trả các chế độ an sinh xã hội cho người dân. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng trong quá trình triển khai Đề án 06 của Chính phủ.

Từ phiên bản 2.1.5, ứng dụng VNeID đã chính thức tích hợp tiện ích tài khoản an sinh xã hội, trong đó mỗi số định danh cá nhân tương ứng với một tài khoản duy nhất. Thông qua tài khoản này, người dân có thể nhận các khoản trợ cấp, hỗ trợ chính sách theo hình thức chuyển khoản, bảo đảm nhanh chóng, chính xác và minh bạch, đồng thời hạn chế rủi ro trong quá trình chi trả tiền mặt.

Công an tỉnh Cà Mau cho biết, việc sử dụng tài khoản an sinh xã hội trên VNeID giúp người dân giảm đáng kể các thủ tục giấy tờ so với trước đây. Thông qua ứng dụng, công dân có thể chủ động theo dõi lịch sử giao dịch, cập nhật thông tin cá nhân, điều chỉnh tài khoản và tra cứu các chế độ an sinh đang được hưởng ngay trên điện thoại di động. Qua đó, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và nâng cao tính chủ động cho người thụ hưởng.

Không chỉ dừng lại ở chức năng chi trả an sinh xã hội, VNeID còn được xây dựng như một nền tảng tích hợp nhiều tiện ích số gắn với Đề án 06, bao gồm liên thông dữ liệu dân cư với bảo hiểm, y tế, ngân hàng; hỗ trợ đăng ký cư trú, khai báo lưu trú; thanh toán trực tuyến; tra cứu thủ tục hành chính và sử dụng các dịch vụ công thiết yếu khác. Toàn bộ dữ liệu cá nhân của công dân được bảo đảm an toàn theo các tiêu chuẩn bảo mật của Bộ Công an.

Để hỗ trợ người dân dễ dàng tiếp cận và sử dụng, Công an tỉnh Cà Mau đã xây dựng tài liệu hướng dẫn chi tiết các bước đăng ký tài khoản an sinh xã hội trên VNeID. Người dân có thể quét mã QR do cơ quan công an cung cấp để xem hướng dẫn trực quan và thực hiện thao tác ngay trên điện thoại, đặc biệt thuận tiện đối với người cao tuổi hoặc người ít tiếp cận công nghệ.

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã phát đi thông báo tương tự, khuyến nghị người dân trên địa bàn chủ động đăng ký tài khoản an sinh xã hội trên VNeID nhằm bảo đảm việc tiếp nhận các chính sách hỗ trợ được thông suốt, đúng đối tượng.

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, việc mở rộng và hoàn thiện các tiện ích trên VNeID không chỉ góp phần hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước mà còn thúc đẩy xây dựng Chính phủ số, xã hội số, hướng tới mục tiêu phục vụ người dân theo hướng thuận tiện, minh bạch và hiệu quả hơn.



