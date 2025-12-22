Gửi tiết kiệm hấp dẫn trở lại: Một nhà băng triển khai chứng chỉ tiền gửi online lãi suất đến 7,8%/năm

Những tháng cuối năm 2025, thị trường tài chính Việt Nam chứng kiến nhiều biến động mạnh. Sau giai đoạn hưng phấn kéo dài nửa đầu năm, từ tháng 9 đến nay, VN-Index đã bắt đầu điều chỉnh đáng kể. Cũng trong giai đoạn này, giá vàng trong nước đảo chiều sau thời gian tăng nóng, biên độ giá mua – bán nới rộng, khiến không ít nhà đầu tư ngắn hạn chùn bước. Khi cả chứng khoán lẫn vàng đều thiếu ổn định, dòng tiền bắt đầu có sự dịch chuyển về những kênh an toàn hơn, đặc biệt là gửi tiết kiệm, nơi vừa đảm bảo giá trị tài sản, vừa có thể sinh lời đều đặn.

Giữa bối cảnh ấy, khái niệm "giữ tiền có tầm" không còn đơn thuần là cất tiền trong tài khoản ngân hàng, mà là biết chọn đúng thời điểm, đúng kênh, đúng cách để bảo toàn và tăng trưởng vốn. Những người từng lao vào sóng đầu tư giờ hiểu rằng, giữ tiền không phải hành động phòng thủ, mà là bước đi chiến lược để chuẩn bị cho giai đoạn mới. Khi dòng tiền bắt đầu xoay chuyển, người tiêu dùng Việt ngày càng quan tâm hơn đến việc giữ tiền sao cho có tầm, sinh lời sao cho có tâm, vừa tỉnh táo với rủi ro, vừa kiên định với mục tiêu tài chính bền vững.

Giữ tiền không còn là hành động thụ động, mà là chiến lược chủ động để ứng phó với biến động thị trường. Bởi lẽ, dòng tiền có an toàn thì mới sẵn sàng cho những cơ hội lớn hơn. Khi lãi suất tiền gửi duy trì mức cạnh tranh, cùng với các chính sách ưu đãi đa dạng từ ngân hàng, việc gửi tiết kiệm không chỉ giúp bảo toàn giá trị tài sản mà còn mang lại lợi nhuận ổn định. Nhiều người trẻ hiện nay cũng học cách "chia giỏ trứng": vừa đầu tư để tìm kiếm lợi nhuận, vừa duy trì khoản tiết kiệm cố định để bảo toàn vốn. Bởi họ hiểu, trong mọi biến động, giữ được tiền đã là một dạng thắng lợi.

Chứng chỉ tiền gửi online lãi suất tới 7,8%/năm, số tiền chỉ từ 10 triệu đồng

Trong bối cảnh dòng tiền đang tìm về những điểm tựa an toàn nhưng vẫn đòi hỏi mức sinh lời đủ hấp dẫn, một số ngân hàng bắt đầu đưa ra các sản phẩm tiết kiệm mang tính chủ động hơn cho người gửi tiền. Điển hình như BVBank đã triển khai phát hành chứng chỉ tiền gửi online với lãi suất lên tới 7,8%/năm. Thay vì phải đến quầy, người gửi - đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ - có thể dễ dàng mua chứng chỉ tiền gửi trực tiếp trên ngân hàng số Digimi, với số tiền tối thiểu là 10 triệu đồng.

Chứng chỉ tiền gửi online sẽ được phát hành với các kỳ hạn 6, 9, 12 và 15 tháng, cho phép người gửi lựa chọn nhận lãi cuối kỳ hoặc hàng tháng, tùy theo nhu cầu dòng tiền. Lãi suất đang được áp dụng là 6,5 – 7,8%/năm. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 6 – 9 – 12 – 15 tháng tương ứng với 6,5% - 6,5% - 6,8% - 7,8%/năm (nhận lãi cuối kỳ).

Tổng hạn mức phát hành của đợt này là 1.000 tỷ đồng, triển khai từ ngày 22/12/2025 đến 31/3/2026 hoặc kết thúc sớm hơn nếu sử dụng hết hạn mức. Bên cạnh yếu tố sinh lời, sản phẩm này còn có thể được sử dụng để xác minh tài chính khi khách hàng đi du lịch, học tập hoặc làm việc ở nước ngoài. Thêm vào đó, khách hàng cũng dễ dàng chuyển nhượng khi có nhu cầu.

Kỳ hạn Lãi suất chứng chỉ tiền gửi BVBank (%/năm) Lãi cuối kỳ Lãi hàng tháng 6 tháng 6,50 6,40 9 tháng 6,50 6,35 12 tháng 6,80 6,60 15 tháng 7,80 7,50

Cộng thêm lãi suất cho hàng loạt kỳ hạn, số tiền chỉ từ 50 triệu đồng

Đối với gửi tiết kiệm thông thường, khách hàng BVBank cũng được hưởng những ưu đãi mới trong chương trình mừng sinh nhật 33 năm của ngân hàng.

Theo đó, khách hàng gửi kỳ hạn 6 – 18 tháng với số tiền gửi từ 50 triệu đồng/tài khoản trở lên sẽ được cộng thêm 0,5%/năm so với lãi suất niêm yết. Đáng chú ý, ưu đãi này áp dụng cho cả tiền gửi thông thường, tiền gửi trực tuyến và tiết kiệm tối ưu.

Từ ngày 17/12, BVBank cũng đã áp dụng biểu lãi suất tiền gửi mới dành cho khách hàng cá nhân với mức mãi suất cạnh tranh so với thị trường. Đối với kỳ hạn gửi 1 tháng – 5 tháng, khách hàng sẽ được áp dụng mức lãi suất tối đa, cao nhất thị trường là 4,75%/năm. Khách hàng gửi kỳ hạn 6 tháng – 11 tháng và 15 tháng – 24 tháng được hưởng lãi suất 6,2%/năm. Lãi suất kỳ hạn 36 tháng – 60 tháng là 6,4%/năm. Đặc biệt kỳ hạn 12 tháng, lãi suất được niêm yết 6,5%/năm.

Như vậy, với mức ưu đãi cộng thêm 0,5 điểm %, khách hàng BVBank gửi tiết kiệm có thể được hưởng lãi suất lên tới 7%/năm.

(Biểu lãi suất huy động mới của BVBank từ ngày 17/12/2025)

Giữa một thị trường tài chính đầy biến động, việc chọn đúng nơi để giữ tiền và sinh lời không chỉ là quyết định khôn ngoan mà còn thể hiện trách nhiệm với chính bản thân và tương lai. Lợi ích của gửi tiết kiệm không chỉ nằm ở con số lãi suất. Nó còn là cảm giác an tâm khi mỗi sáng thức dậy, bạn biết rằng tiền của mình đang sinh lời đều đặn mà không phải nơm nớp lo sợ các bất ổn của thị trường. Tiết kiệm còn giúp hình thành thói quen quản lý tài chính khoa học, điều mà nhiều chuyên gia gọi là kỷ luật vàng trong quản lý tiền bạc. Người có kỷ luật tiết kiệm thường kiểm soát chi tiêu tốt hơn, có quỹ dự phòng ổn định, và ít bị chi phối bởi cảm xúc trong đầu tư.

