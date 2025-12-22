UOB mở rộng giải pháp ngân hàng đến doanh nghiệp, lao động vùng Bình Dương cũ

Mở rộng phục vụ khách hàng ở khu vực Bình Dương (cũ)

UOB là ngân hàng quốc tế đến từ Singapore, với hơn 32 năm hoạt động tại Việt Nam. Tại thị trường Việt Nam, UOB được biết đến là ngân hàng uy tín, cung cấp đa dạng sản phẩm và dịch vụ tài chính cho khách hàng, tập trung chủ yếu tại hai trung tâm kinh tế lớn là Hà Nội và TP.HCM.

Hướng đến mục tiêu đưa dịch vụ ngân hàng hiện đại đến gần hơn với cộng đồng địa phương, ngày 7/12 vừa qua, tại Aeon Mall Bình Dương Canary, UOB Việt Nam đã tổ chức chương trình giới thiệu sản phẩm dịch vụ với khách hàng tại khu vực Bình Dương cũ (nay thuộc TP.HCM).

Sự kiện thu hút đông đảo người tham dự nhờ không gian tương tác thú vị, mini game sôi động, cơ hội giao lưu cùng nghệ sĩ và khám phá hệ sinh thái ngân hàng với đa dạng các giải pháp tài chnh từ UOB Việt Nam. Đặc biệt, khách hàng còn được hưởng loạt ưu đãi hấp dẫn như hoàn tiền 50.000 đồng khi mở tài khoản UOB, tặng voucher UrBox 50.000 đồng khi đăng ký thẻ ghi nợ UOB và hoàn tiền lên đến 500.000 đồng khi chi tiêu, duy trì số dư hợp lệ, cũng như ưu đãi đặc biệt khi mở thẻ tín dụng UOB.

Tối ưu vận hành, nâng cao hiệu quả quản trị cho doanh nghiệp

Bên cạnh sự kiện chào sân, Ngân hàng UOB Việt Nam còn tổ chức chuỗi sự kiện "UOB Coffee Tour" nhằm gặp gỡ và tư vấn dịch vụ thanh toán lương - Workplace Banking cho các doanh nghiệp tại Bình Dương. Đây là sản phẩm được thiết kế chuyên biệt giúp các doanh nghiệp tối ưu quy trình quản lý lương trên nền tảng ngân hàng chuẩn quốc tế. Người lao động sẽ được hỗ trợ mở tài khoản tập trung ngay tại nơi làm việc - vừa thuận tiện cho việc đồng bộ dữ liệu, tiết kiệm thời gian và nhân lực, vừa chuẩn hóa quy trình tài chính – nhân sự theo hướng chuyên nghiệp và nhất quán.

Ngân hàng UOB Việt Nam tổ chức chương trình giới thiệu Dịch vụ Thanh toán lương cho các Doanh nghiệp tại Bình Dương (cũ)

Không dừng lại ở lợi ích cho doanh nghiệp, dịch vụ thanh toán lương của UOB Việt Nam còn đáp ứng nhu cầu tài chính của từng người lao động. Không chỉ được miễn phí mở và duy trì tài khoản nhận lương, miễn phí phát hành thẻ ghi nợ UOB, người lao động khi nhận lương qua Ngân hàng UOB còn được ưu đãi miễn phí thường niên ba năm khi mở thẻ tín dụng cùng quyền lợi trải nghiệm hệ sinh thái tài chính toàn diện, từ tiết kiệm, bảo hiểm, đầu tư đến các gói vay ưu đãi… Nhờ đó, người lao động có thể chủ động hơn trong kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm và tích lũy.

Nhân viên UOB Việt Nam giới thiệu các giải pháp tài chính cho người lao động tại chuỗi sự kiện vừa qua

Chuỗi hoạt động vừa qua không chỉ giúp UOB Việt Nam tăng cường sự hiện diện tại Bình Dương, mà còn khẳng định cam kết mang đến các giải pháp tài chính hiện đại, an toàn và chuẩn mực từ ngân hàng quốc tế đến từ Singapore. Khách hàng được trải nghiệm hệ sinh thái tài chính toàn diện, đáp ứng đa dạng nhu cầu – từ tiền gửi, tài khoản thanh toán, vay tiêu dùng, vay mua nhà, bảo hiểm đến đầu tư bền vững. Bên cạnh đó, khách hàng còn được hưởng các đặc quyền và ưu đãi hấp dẫn cho nhiều phong cách sống như du lịch, mua sắm và ẩm thực không chỉ tại Việt Nam mà còn trong mạng lưới khu vực Đông Nam Á.

Tìm hiểu ngay về các giải pháp tài chính và ưu đãi đặc quyền từ UOB Việt Nam: Ngân hàng Cá nhân UOB - Giải pháp Ngân hàng Độc quyền | UOB Việt Nam