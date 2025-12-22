NHNN yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị chấp nhận thanh toán

.NHNN yêu cầu các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp quản lý rủi ro, phòng ngừa, ngăn chặn hành vi gian lận trong hoạt động thanh toán, đặc biệt trong dịp cuối năm 2025 và Tết Nguyên đán năm 2026. Trong đó, tổ chức, triển khai nghiêm túc, chặt chẽ quy trình mở, sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định pháp luật (đặc biệt là quy định mới ban hành) và các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động thanh toán theo quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của NHNN.

Tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát các đơn vị chấp nhận thanh toán để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng giao dịch thanh toán tại các đơn vị chấp nhận thanh toán cho các mục đích bất hợp pháp.

Các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tổ chức, triển khai nghiêm túc, chặt chẽ quy trình mở, sử dụng ví điện tử, cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, quy trình quản lý rủi ro, hợp đồng/thoả thuận mở, sử dụng ví điện tử theo quy định pháp luật (đặc biệt là quy định mới ban hành) và các biện pháp phòng, chống, ngăn ngừa, giảm thiểu nguy cơ lợi dụng dịch vụ trung gian thanh toán cho các mục đích bất hợp pháp theo các văn bản chỉ đạo của NHNN.

Tại văn bản này, NHNN cũng yêu cầu các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tăng cường quản lý, giám sát, kiểm soát chặt chẽ hoạt động thanh toán liên ngân hàng qua các hệ thống thanh toán, đảm bảo an toàn, thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu thanh toán của khách hàng trong thời gian quyết toán 2025 và Tết Nguyên đán năm 2026.

Trong đó, chủ động theo dõi, quản lý, luôn đảm bảo có đủ số dư để thực hiện nghĩa vụ quyết toán giao dịch thanh toán qua các hệ thống thanh toán;

Liên tục theo dõi, giám sát về hạn mức nợ ròng, hạn mức bù trừ điện tử để có biện pháp điều chỉnh kịp thời, phù hợp, đảm bảo các giao dịch thanh toán của khách hàng được thực hiện thông suốt, không gián đoạn;

Chủ động dự báo về tình hình nhu cầu thanh toán và có phương án ứng phó cụ thể cho từng trường hợp để bố trí đầy đủ nguồn lực, đáp ứng nhu cầu thanh toán tăng cao trước và trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2026.

Các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cần chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể về hoạt động ATM phù hợp với từng địa bàn, khu vực (bao gồm kế hoạch tiền mặt cho ATM, tiếp quỹ, nhân sự, bảo trì, bảo dưỡng ATM, phương án bố trí ATM lưu động,…); giám sát chặt chẽ để phát hiện và tiếp quỹ kịp thời; có biện pháp xử lý, ứng phó kịp thời các sự cố, tình huống phát sinh, hỗ trợ, giải quyết kịp thời các vướng mắc của khách hàng, đảm bảo không để ảnh hưởng đến giao dịch thanh toán rút tiền của người dân.

Các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tăng cường kiểm tra, rà soát hệ thống hạ tầng, kỹ thuật (máy móc, thiết bị, đường truyền,…), chủ động dự báo tình hình nhu cầu thanh toán, đảm bảo hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán ổn định, thông suốt (đặc biệt là thanh toán trực tuyến).

Các tổ chức, đơn vị vận hành các hệ thống thanh toán rà soát hệ thống hạ tầng, kỹ thuật, kiểm tra các phương án dự phòng, có biện pháp xử lý, ứng phó kịp thời tình huống quá tải, các sai sót, sự cố phát sinh, đảm bảo các hệ thống thanh toán hoạt động ổn định, an toàn, liên tục; Chủ động dự báo tình hình giao dịch thanh toán và xây dựng phương án ứng phó cụ thể, đảm bảo đáp ứng nhu cầu giao dịch tăng đột biến của thành viên trong thời gian này.

Tăng cường, chủ động theo dõi, giám sát, quản lý chặt chẽ khả năng chi trả của ngân hàng thành viên, việc thiết lập, điều chỉnh và sử dụng hạn mức bù trừ của các ngân hàng thành viên để cảnh báo, yêu cầu thành viên có biện pháp bổ sung vốn kịp thời, điều chỉnh hạn mức bù trừ phù hợp, đảm bảo các giao dịch thanh toán của khách hàng được thực hiện thông suốt, không gián đoạn.

Các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán kiểm tra, rà soát hệ thống hạ tầng, kỹ thuật phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh đảm bảo hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thông suốt, liên tục, ổn định nhằm phục vụ tốt nhu cầu giao dịch vào các ngày cao điểm dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2026.



