Ngày 22/12: Một cổ phiếu ngân hàng tăng trần, HDB lên cao kỷ lục

Phiên giao dịch hôm nay (22/12) ghi nhận bức tranh tích cực trên diện rộng của thị trường chứng khoán Việt Nam, khi các chỉ số chính đồng loạt tăng mạnh, đi kèm thanh khoản duy trì ở mức cao. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên mua khi số mã tăng áp đảo, cho thấy tâm lý hưng phấn của các nhà đầu tư.

VN-Index đóng cửa tại 1.751,03 điểm, tăng tới 46,72 điểm so với phiên trước. Đà tăng mạnh được hậu thuẫn rõ nét bởi dòng tiền sôi động, với khối lượng giao dịch đạt khoảng 980 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 30.626 tỷ đồng. HNX-Index tăng 3,26 điểm lên 257,23 điểm, UPCoM-Index tăng 0,43 điểm lên 119,84 điểm.

Trong phiên giao dịch hôm nay, nhóm cổ phiếu ngân hàng ghi nhận nhiều mã tăng mạnh cả về giá lẫn thanh khoản, cho thấy đây vẫn là nhóm tâm điểm thu hút dòng tiền. Đáng chú ý, không chỉ các ngân hàng lớn mà cả nhóm quy mô vừa và nhỏ cũng đồng loạt bứt tốc, tạo nên một phiên tăng khá đồng đều trong toàn ngành.

Kết phiên, toàn ngành ngân hàng ghi nhận 24 mã tăng, duy nhất một mã giảm và 2 mã đứng giá tham chiếu.

Nổi bật nhất là STB của Sacombank khi cổ phiếu này tăng trần lên mức 52.400 đồng/cp. Thanh khoản STB đạt hơn 13 triệu cổ phiếu với lực cầu áp đảo duy trì suốt trong suốt phiên.

Theo sát là BVB của BVBank khi tăng 5,47% lên 13.500 đồng/cp. Khối lượng khớp lệnh đạt hơn 4,3 triệu đơn vị, gấp nhiều lần so với mức trung bình các phiên trước.

TCB của Techcombank tiếp tục là tâm điểm chú ý ở nhóm ngân hàng tư nhân lớn. Cổ phiếu này tăng 4,76% lên 35.200 đồng/cp, với thanh khoản vượt 16,5 triệu cổ phiếu, nằm trong nhóm giao dịch sôi động nhất toàn thị trường. Diễn biến của TCB giúp cổ phiếu này nối dài chuỗi ba phiên tăng giá liên tiếp với tổng mức tăng gần 8%.

Cùng biên độ tăng trên 4%, EIB của Eximbank đóng cửa tại 22.500 đồng/cp, tăng 4,65%. Khối lượng khớp lệnh đạt hơn 11 triệu cổ phiếu, cải thiện rõ rệt so với giai đoạn giao dịch trầm lắng trước đó.

HDB của HDBank cũng tiếp tục tăng mạnh 4,05% lên 27.000 đồng/cp. Thanh khoản đạt gần 40 triệu cổ phiếu - mức cao nhất trong hơn 4 tháng qua, phản ánh sự tham gia tích cực của dòng tiền lớn, giúp cổ phiếu duy trì đà tăng xuyên suốt phiên. Đây là phiên tăng thứ ba liên tiếp của HDB, qua đó đưa cổ phiếu này lên mức cao nhất lịch sử 27.000 đồng (giá đã điều chỉnh theo cổ tức).

Trước đó, HDBank đã chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ gần 30% vào ngày 19/12. Theo đó, cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu HDB sẽ nhận thêm 29,69 cổ phiếu mới, bao gồm cổ tức 25% từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 và cổ phiếu thưởng 4,69% phát hành từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Diễn biến cổ phiếu HDB

Ở nhóm tăng trên 2%, OCB tăng 2,92% lên 12.350 đồng/cp với khối lượng khớp lệnh hơn 3,2 triệu đơn vị. TPB của TPBank tăng 2,67% lên 17.300 đồng/cp; trong khi MBB tăng 2,23% lên 25.250 đồng/cp, thanh khoản đạt gần 27 triệu cổ phiếu, tiếp tục nằm trong nhóm cổ phiếu ngân hàng giao dịch sôi động.

Ngoài ra, CTG của VietinBank tăng 2,03% lên 35.150 đồng/cp với khối lượng khớp lệnh gần 12 triệu đơn vị.

Nhiều mã ngân hàng duy trì sắc xanh nhưng biên độ khiêm tốn như MSB, NVB, SSB, KLB, LPB, SHB, VIB và VCB. Trong khi đó, PGB và VAB đứng giá tham chiếu còn NAB là mã hiếm hoi giảm điểm, mất 0,69% xuống 14.400 đồng/cp, với thanh khoản ở mức thấp.

Nhìn chung, phiên 22/12 ghi nhận dòng tiền lan tỏa mạnh tại nhóm cổ phiếu ngân hàng, với sự cải thiện đồng thời về giá và thanh khoản, phản ánh tâm lý tích cực của nhà đầu tư đối với nhóm "cổ phiếu vua".