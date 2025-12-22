18 giờ không có hệ thống làm mát: Sai sót suýt làm "sụp đổ" cả một nhà máy điện hạt nhân

Pháp vừa tránh được một tai nạn hạt nhân có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Vào ngày 15/6/2025, một lỗi nghiêm trọng đã xảy ra tại Nhà máy điện hạt nhân Golfech ở Tarn-et-Garonne, Tây Nam nước Pháp.

Trong quá trình kiểm tra định kỳ Tổ máy số 2, một kỹ thuật viên đã vô tình đóng van làm mát của Lò phản ứng số 1, vẫn đang vận hành. Sai sót này không được phát hiện trong suốt 18 giờ (chính xác là 17 giờ 49 phút), làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố nghiêm trọng.

Hình ảnh mang tính minh họa về nhà máy điện hạt nhân trên thế giới.

Hệ thống làm mát cho lò phản ứng hạt nhân rất quan trọng để ngăn ngừa hiện tượng quá nhiệt. Khi kỹ thuật viên đóng nhầm van, nó đã làm gián đoạn quá trình làm mát thiết yếu.

May mắn thay, lỗi này đã được phát hiện vào cuối buổi tối, và hệ thống làm mát đã được khôi phục trong vòng 30 phút. Phản ứng nhanh chóng đã đảm bảo rằng sự cố không gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhưng nó là lời nhắc nhở về những nguy hiểm tiềm tàng trong hoạt động hạt nhân.

Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Pháp (EDF), sự cố này không gây ảnh hưởng đáng kể đến sự an toàn của các cơ sở. Tuy nhiên, do phát hiện muộn việc không tuân thủ các thông số kỹ thuật vận hành, Ban quản lý Nhà máy điện hạt nhân Golfech đã báo cáo sự việc vào 17/6/2025 cho Cơ quan An toàn Hạt nhân và Bảo vệ Bức xạ (ASNR), ở mức 1 theo thang INES gồm 7 cấp độ.

Tại sao làm mát lại cần thiết cho các lò phản ứng hạt nhân?

Làm mát là một khía cạnh cơ bản trong hoạt động của lò phản ứng hạt nhân nhằm ngăn ngừa hiện tượng quá nhiệt và các thảm họa tiềm tàng.

Trong lò phản ứng hạt nhân, điện được tạo ra thông qua quá trình phân hạch các nguyên tử urani, tạo ra lượng nhiệt đáng kể. Nhiệt này biến nước thành hơi nước, làm quay tua bin để sản xuất điện.

Tuy nhiên, nếu nhiệt độ không được điều chỉnh, nó có thể dẫn đến sự tan chảy lõi lò phản ứng, gây ra một sự cố hạt nhân thảm khốc.

Hệ thống làm mát lò phản ứng hạt nhân (NNR) là cốt lõi để hấp thụ nhiệt từ phản ứng phân hạch, ngăn chặn quá nhiệt, và thường dùng nước (vừa làm mát vừa điều hòa neutron) hoặc các chất như kim loại lỏng, muối nóng chảy. Ảnh minh họa.

Để kiểm soát nhiệt độ, các lò phản ứng sử dụng nước từ các con sông hoặc biển gần đó để duy trì nhiệt độ ổn định. Quá trình làm mát này rất cần thiết để ngăn lõi lò phản ứng quá nóng.

Tầm quan trọng của các hệ thống này không thể bị đánh giá thấp, vì sự cố của chúng có thể dẫn đến những tác động nghiêm trọng đến môi trường và con người.

Sự cố Golfech là lời nhắc nhở rõ ràng về những thách thức trong vận hành nhà máy điện hạt nhân và tầm quan trọng của các quy trình an toàn nghiêm ngặt.

Năng lượng hạt nhân vẫn là một phần quan trọng trong cơ cấu năng lượng toàn cầu, cung cấp một giải pháp thay thế ít phát thải carbon cho nhiên liệu hóa thạch. Do đó, việc tăng cường các quy trình an toàn và học hỏi từ các sự cố trong quá khứ là điều cần thiết cho sự phát triển bền vững của năng lượng hạt nhân.