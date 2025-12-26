Agribank đóng cửa cùng lúc 1 chi nhánh, 3 phòng giao dịch

Theo thông báo, các điểm giao dịch của Agribank sẽ chính thức dừng hoạt động kể từ ngày 29/12/2025 gồm:

Agribank - Chi nhánh Thành Đô: Số 56-58-60 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là số 56-58-60 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh).

Agribank - Chi nhánh Thành Đô - Phòng giao dịch Tân Mỹ: Số 115B đường Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là 115B đường Trần Đình Xu, phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh).

Agribank - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh - Phòng giao dịch Tân Thành: Số 101-103 đường Tạ Uyên, phường 15, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là số 101-103 đường Tạ Uyên, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh)

Agribank - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh - Phòng giao dịch Nhà Rồng: Số 170 đường Nguyễn Tất Thành, phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là số 170 đường Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh).

Agribank cho biết toàn bộ hoạt động của Chi nhánh Thành Đô và Phòng giao dịch Tân Mỹ sẽ được bàn giao cho Agribank Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn tiếp nhận và quản lý.

Toàn bộ hoạt động của Phòng giao dịch Tân Thành và Phòng giao dịch Nhà Rồng sẽ được bàn giao cho Agribank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận và quản lý.

Agribank cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm về quyền lợi, nghĩa vụ và các lợi ích liên quan của Chi nhánh Thành Đô và các phòng giao dịch nêu trên.

Agribank hiện là ngân hàng có mạng lưới hoạt động quy mô lớn nhất hệ thống ngân hàng. Tại thời điểm 30/6/2025, Agribank có tổng cộng 1.284 điểm giao dịch trên toàn quốc và tại nước ngoài. Cụ thể, mạng lưới của Agribank bao gồm 3 văn phòng đại diện, 3 đơn vị sự nghiệp, 160 chi nhánh loại I, 778 chi nhánh loại II và 1 chi nhánh tại Campuchia, cùng với 1.284 phòng giao dịch.