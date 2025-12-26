Sáng 26/12: Giá vàng thế giới, vàng trong nước tăng trở lại

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, nhà vàng Mi Hồng tại TP.HCM đã điều chỉnh tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, trong khi giữ nguyên giá bán ra đối với cả vàng nhẫn và vàng miếng. Hiện giá vàng tại doanh nghiệp này được niêm yết cùng ở mức 157,6 – 158,8 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Các doanh nghiệp khác chưa ghi nhận điều chỉnh mới. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng ở mức 155,3 - 158,3 triệu đồng/lượng (mua – bán). Trong khi đó, PNJ và DOJI đồng loạt công bố giá vàng nhẫn ở mức 154 - 157 triệu đồng/lượng. Riêng SJC niêm yết giá vàng nhẫn thấp hơn, ở mức 152,6 - 155,6 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng miếng, mặt bằng giá tại các doanh nghiệp lớn hiện phổ biến quanh 156,8 - 158,8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay đang giao dịch quanh mức 4.506 USD/ounce, tăng khoảng 20 USD/ounce so với mức đóng cửa phiên trước, sau giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn.

Trước đó, giá vàng đã tăng mạnh và liên tục thiết lập các đỉnh lịch sử, trước khi quay đầu giảm khi thị trường phản ứng với dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực hơn dự báo. Cụ thể, theo Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 20/12 đạt 214.000 đơn, thấp hơn mức dự báo 223.000 đơn. Số liệu tuần trước đó được giữ nguyên ở 224.000 đơn.

Bình quân bốn tuần của số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới – chỉ báo phản ánh xu hướng thị trường lao động ổn định hơn – giảm xuống 216.750 đơn, thấp hơn cả mức dự báo 219.000 đơn. Ở chiều ngược lại, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp liên tục tăng lên 1,923 triệu đơn, cao hơn mức 1,900 triệu đơn mà thị trường kỳ vọng.

Với diễn biến của giá vàng gần đây, nhiều tổ chức tài chính quốc tế và cơ quan nghiên cứu thị trường tiếp tục đưa ra nhận định tích cực về triển vọng giá vàng năm 2026, với quan điểm chung rằng kim loại quý này sẽ duy trì vai trò tài sản trú ẩn chiến lược trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị toàn cầu còn nhiều bất ổn.

Ông Brian Fung, Giám đốc điều hành Sàn Giao dịch Vàng Hong Kong, cho biết giá vàng đã ghi nhận mức tăng theo năm mạnh nhất trong lịch sử, vượt cả mức tăng khoảng 70% của năm 1979, nối tiếp đà tăng 26% trong năm 2024. Theo ông, xu hướng tăng này nhiều khả năng sẽ kéo dài sang năm 2026, với kịch bản giá vàng tiệm cận mốc 5.000 USD/ounce.

Theo ông Fung, động lực chính của chu kỳ tăng đến từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất, căng thẳng địa chính trị leo thang và các chính sách thương mại mang tính bảo hộ của Mỹ. “Cả nhà đầu tư cá nhân lẫn ngân hàng trung ương đều đang tìm cách đa dạng hóa danh mục, giảm phụ thuộc vào tài sản định giá bằng USD. Trong bối cảnh đó, vàng tiếp tục là lựa chọn trú ẩn an toàn,” ông nhận định.

Cùng quan điểm, Goldman Sachs đã nâng dự báo giá vàng tháng 12/2026 lên 4.900 USD/ounce, trong khi Morgan Stanley dự báo giá vàng đạt khoảng 4.500 USD/ounce vào giữa năm 2026. Bank of America và JPMorgan thậm chí kỳ vọng giá vàng có thể vượt mốc 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2026.

Các tổ chức này đều cho rằng hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn là động lực then chốt, đặc biệt trong bối cảnh lãi suất toàn cầu có xu hướng giảm và rủi ro địa chính trị chưa hạ nhiệt, qua đó củng cố vai trò của vàng như một kênh phòng ngừa rủi ro dài hạn.