Cuối ngày 25/12, Sacombank tiếp tục có biến động mới về lãnh đạo cấp cao

Cụ thể từ ngày 25/12/2025, Sacombank bổ nhiệm ông Hà Văn Trung – Phó Tổng Giám đốc làm Phó Tổng giám đốc thường trực. Quyết định này có hiệu lực trong thời hạn 4 năm.

Ông Hà Văn Trung sinh năm 1974, có trình độ Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng và bắt đầu công tác tại Sacombank từ năm 2004, gắn bó với ngân hàng trong hơn hai thập kỷ và tích lũy dày dặn kinh nghiệm quản lý tài chính, điều hành ngân hàng. Từ tháng 10/2012 ông được bổ nhiệm vào Ban Điều hành Sacombank với chức danh Phó Tổng Giám đốc và đảm nhận vị trí này cho đến nay.

Ông Vũ Minh Quân, Giám đốc Trung tâm Xử lý nợ kiêm Trợ lý Chủ tịch HĐQT Sacombank được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc. Quyết định này có thời hạn hiệu lực 6 tháng.

Sacombank đang là tâm điểm của thị trường ngân hàng trong những ngày gần đây khi liên tục có những quay đổi quan trọng.

Mới đây, nhà băng này đã chính thức thay đổi logo mới. Theo ngân hàng, tên thương hiệu "SACOMBANK" được trình bày bằng chữ in hoa, nét chữ chắc khỏe, cân đối, tạo cảm giác ổn định và tin cậy. Cách xử lý typography không cầu kỳ, phản ánh tinh thần kỷ luật, chuẩn mực và hiệu quả. Đây là những giá trị cốt lõi của một tổ chức tài chính đang bước vào giai đoạn vận hành chín muồi.

Động thái này xảy ra sau khi ông Nguyễn Đức Thụy thôi làm Chủ tịch HĐQT LPBank và chuyển sang làm Quyền Tổng Giám đốc Sacombank. Đồng thời, bà Nguyễn Thị Kiều Anh, Phó TGĐ LPBank cũng sang làm Phó TGĐ Sacombank.

Ngoài ra, Sacombank cũng thay đổi nhân sự Văn phòng HĐQT. Theo đó, ông Dương Thanh Tuấn thôi chức vụ Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị - Người Phụ trách Quản trị công ty từ ngày 1/1/2026. Ông Tuấn sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Khối Quản trị hành chính.

Ông Dương Trung Lợi thôi làm Trợ lý Chủ tịch HĐQT Sacombank, sẽ làm Chánh Văn phòng HĐQT – Người Phụ trách Quản trị công ty từ ngày 1/1/2026.

Hội đồng quản trị Sacombank cũng sẽ có thay đổi khi ngân hàng sẽ thực hiện các thủ tục để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025, bầu bổ sung 4 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026. Ngày 15/1/2026 là ngày chốt danh sách cổ đông để thông báo cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% cổ phần có quyền biểu quyết ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT.

Hiện HĐQT Sacombank có 7 thành viên. Ông Dương Công Minh đang là Chủ tịch HĐQT. Ông Phạm Văn Phong là Phó Chủ tịch HĐQT. Các thành viên khác gồm: bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, ông Phan Đình Tuệ, ông Nguyễn Xuân Vũ, và 2 thành viên độc lập là ông Vương Công Đức, bà Phạm Thị Thu Hằng.



