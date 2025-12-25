Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sacombank sẽ bầu bổ sung 4 người vào Hội đồng quản trị

25-12-2025 - 10:08 AM | Tài chính - ngân hàng

Hiện HĐQT Sacombank có 7 thành viên. Ông Dương Công Minh đang là Chủ tịch HĐQT.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – STB) vừa có Nghị quyết thông qua một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025.

Theo đó, ngân hàng sẽ thực hiện các thủ tục để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025, bầu bổ sung 4 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026. Ngày 15/1/2026 là ngày chốt danh sách cổ đông để thông báo cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% cổ phần có quyền biểu quyết ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT.

Hiện HĐQT Sacombank có 7 thành viên. Ông Dương Công Minh đang là Chủ tịch HĐQT. Ông Phạm Văn Phong là Phó Chủ tịch HĐQT. Các thành viên khác gồm: bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, ông Phan Đình Tuệ, ông Nguyễn Xuân Vũ, và 2 thành viên độc lập là ông Vương Công Đức, bà Phạm Thị Thu Hằng.

Sacombank sẽ bầu bổ sung 4 người vào Hội đồng quản trị - Ảnh 1.

HĐQT hiện tại của Sacombank

Mới đây, Sacombank đã có thay đổi lớn ở Ban điều hành. Cụ thể, ngày 23/12, sau khi ông Nguyễn Đức Thụy thôi làm Chủ tịch HĐQT LPBank, ngân hàng Sacombank đã bất ngờ công bố ông Thụy chính thức đảm nhận vị trí Quyền Tổng Giám đốc Sacombank. Đồng thời, bà Nguyễn Thị Kiều Anh, Phó TGĐ LPBank cũng sang làm Phó TGĐ Sacombank.

Ngoài ra, Sacombank cũng thay đổi nhân sự Văn phòng HĐQT. Theo đó, ông Dương Thanh Tuấn thôi chức vụ Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị - Người Phụ trách Quản trị công ty từ ngày 1/1/2026. Ông Tuấn sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Khối Quản trị hành chính.

Ông Dương Trung Lợi thôi làm Trợ lý Chủ tịch HĐQT Sacombank, sẽ làm Chánh Văn phòng HĐQT – Người Phụ trách Quản trị công ty từ ngày 1/1/2026.


Lan Anh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sáng 25/12: Giá vàng nhẫn, vàng miếng đồng loạt giảm

Sáng 25/12: Giá vàng nhẫn, vàng miếng đồng loạt giảm Nổi bật

ĐHCĐ bất thường NCB: Bà Bùi Thị Thanh Hương làm Chủ tịch nhiệm kỳ mới, sẽ tăng vốn thêm hơn 50% trong năm nay

ĐHCĐ bất thường NCB: Bà Bùi Thị Thanh Hương làm Chủ tịch nhiệm kỳ mới, sẽ tăng vốn thêm hơn 50% trong năm nay Nổi bật

Ngân hàng phát đi cảnh báo liên quan đến ví điện tử Apple Pay và Google Pay

Ngân hàng phát đi cảnh báo liên quan đến ví điện tử Apple Pay và Google Pay

09:48 , 25/12/2025
VIB – Ngân hàng mang đến sự hài lòng và trải nghiệm khách hàng xuất sắc nhất Việt Nam 2025

VIB – Ngân hàng mang đến sự hài lòng và trải nghiệm khách hàng xuất sắc nhất Việt Nam 2025

09:24 , 25/12/2025
HSBC Việt Nam thông báo thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính tại Giấy phép thành lập và hoạt động

HSBC Việt Nam thông báo thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính tại Giấy phép thành lập và hoạt động

08:00 , 25/12/2025
Mùa lễ hội gọi tên những chuyến đi mới: Lên tinh thần, chốt lịch và mở ACB ONE để săn ưu đãi hấp dẫn

Mùa lễ hội gọi tên những chuyến đi mới: Lên tinh thần, chốt lịch và mở ACB ONE để săn ưu đãi hấp dẫn

07:25 , 25/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên