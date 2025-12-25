Sacombank sẽ bầu bổ sung 4 người vào Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – STB) vừa có Nghị quyết thông qua một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025.

Theo đó, ngân hàng sẽ thực hiện các thủ tục để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025, bầu bổ sung 4 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026. Ngày 15/1/2026 là ngày chốt danh sách cổ đông để thông báo cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% cổ phần có quyền biểu quyết ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT.

Hiện HĐQT Sacombank có 7 thành viên. Ông Dương Công Minh đang là Chủ tịch HĐQT. Ông Phạm Văn Phong là Phó Chủ tịch HĐQT. Các thành viên khác gồm: bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, ông Phan Đình Tuệ, ông Nguyễn Xuân Vũ, và 2 thành viên độc lập là ông Vương Công Đức, bà Phạm Thị Thu Hằng.

HĐQT hiện tại của Sacombank

Mới đây, Sacombank đã có thay đổi lớn ở Ban điều hành. Cụ thể, ngày 23/12, sau khi ông Nguyễn Đức Thụy thôi làm Chủ tịch HĐQT LPBank, ngân hàng Sacombank đã bất ngờ công bố ông Thụy chính thức đảm nhận vị trí Quyền Tổng Giám đốc Sacombank. Đồng thời, bà Nguyễn Thị Kiều Anh, Phó TGĐ LPBank cũng sang làm Phó TGĐ Sacombank.

Ngoài ra, Sacombank cũng thay đổi nhân sự Văn phòng HĐQT. Theo đó, ông Dương Thanh Tuấn thôi chức vụ Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị - Người Phụ trách Quản trị công ty từ ngày 1/1/2026. Ông Tuấn sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Khối Quản trị hành chính.

Ông Dương Trung Lợi thôi làm Trợ lý Chủ tịch HĐQT Sacombank, sẽ làm Chánh Văn phòng HĐQT – Người Phụ trách Quản trị công ty từ ngày 1/1/2026.



