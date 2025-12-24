Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ông Dương Công Minh - Trụ cột lãnh đạo vững vàng của Sacombank trong giai đoạn chuyển tiếp

24-12-2025 - 08:00 AM | Tài chính - ngân hàng

Ông Dương Công Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank

Việc Sacombank công bố ông Nguyễn Đức Thụy giữ chức Quyền Tổng Giám đốc đã thu hút sự quan tâm lớn của thị trường. Trong bối cảnh có sự điều chỉnh ở bộ máy điều hành, vai trò của ông Dương Công Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank - tiếp tục được khẳng định như điểm tựa chiến lược, bảo đảm sự ổn định và nhất quán trong định hướng phát triển của ngân hàng.

Theo mô hình quản trị ngân hàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị là người giữ vai trò lãnh đạo cao nhất, chịu trách nhiệm định hướng chiến lược, giám sát và quyết định các vấn đề trọng yếu của tổ chức. Trong suốt quá trình lãnh đạo Sacombank những năm qua, ông Dương Công Minh luôn gắn liền với các quyết sách quan trọng, đóng vai trò trung tâm trong việc định hình hướng đi dài hạn của ngân hàng.

Việc thay đổi nhân sự ở vị trí Quyền Tổng Giám đốc lần này được nhìn nhận là sự điều chỉnh cần thiết trong bộ máy điều hành, nhằm bảo đảm tính linh hoạt và hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành hoạt động thường nhật. Trong khi đó, vai trò của Chủ tịch Hội đồng quản trị vẫn xuyên suốt và ổn định, là yếu tố then chốt giúp Sacombank duy trì trật tự quản trị và sự nhất quán trong chiến lược phát triển.

Mới đây, Hội đồng quản trị Sacombank giao quyền cho ông Dương Công Minh đại diện ngân hàng thực hiện các giao dịch dân sự và tham gia tố tụng. Quyết định này không chỉ mang ý nghĩa pháp lý, mà còn thể hiện sự thống nhất trong cơ chế điều hành và quản trị của ngân hàng, đặc biệt trong giai đoạn có sự chuyển tiếp về nhân sự điều hành.

Trong bối cảnh đó, việc Chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp đảm nhận vai trò đại diện pháp lý góp phần bảo đảm tính liên tục trong hoạt động, đồng thời củng cố niềm tin rằng các quyết sách quan trọng của Sacombank vẫn được triển khai trên nền tảng quản trị thống nhất.

Với trụ cột lãnh đạo ở cấp Hội đồng quản trị được giữ vững và bộ máy điều hành từng bước được kiện toàn, Sacombank được kỳ vọng sẽ tiếp tục vận hành ổn định, bám sát chiến lược đã xác lập và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Kim Ngân

Nhịp sống thị trường

