Thanh niên 2k mua ứng dụng ngân hàng giả có giao diện và tính năng giống hệt như thật để đi lừa đảo, công an tìm người bị hại

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Vũ Phúc phát hiện đối tượng Phạm Công Năng, sinh năm 2000, trú tại thôn Nghĩa Tường, xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên có nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức sử dụng công nghệ cao; Công an phường đã phân công lực lượng xác minh, làm rõ thủ đoạn hoạt động của đối tượng.

Qua xác minh, Công an phường Vũ Phúc phát hiện ngày 27/11/2025 Phạm Công Năng đã liên hệ với một đối tượng dùng Telegram để mua ứng dụng ngân hàng giả. Sau khi Năng thanh toán tiền, đối tượng gửi đường link (mỗi đường link chỉ sử dụng được 1 lần) cho Năng để tải ứng dụng ngân hàng giả và đăng nhập để sử dụng. Ứng dụng ngân hàng giả có giao diện và cách thức sử dụng giống hệt như ứng dụng thật.

Công an phường Vũ Phúc thông báo Quyết định Khởi tố vụ án, Khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Công Năng. (Nguồn: Công an Hưng Yên)

Sau khi mua ứng dụng ngân hàng giả, Năng lên mạng xã hội Facebook để tìm những người có nhu cầu bán hàng, liên hệ gặp gỡ rồi mua sản phẩm hoặc vào các cửa hàng kinh doanh mua đồ, sau đó giả chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn trên Phạm Công Năng đã lừa đảo chiếm đoạt của chị Đ.T.T, sinh năm 1991, trú tại thôn Nguyệt Giám, xã Bình Thanh, tỉnh Hưng Yên 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro trị giá 3,9 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 16/12/2025, Công an phường Vũ Phúc ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Công Năng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2025.

Tại cơ quan Công an, Phạm Công Năng khai nhận đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 02 người khác với giá trị khoảng 5 triệu đồng cùng thủ đoạn như trên. Hiện, vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Từ sự việc trên, công an phường Vũ Phúc khuyến cáo người dân một số lưu ý khi sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt: Chỉ sử dụng ví điện tử, ứng dụng thanh toán đã được cấp phép bởi Ngân hàng Nhà nước; Kiểm tra kỹ thông tin giao dịch trước khi xác nhận thanh toán; Bảo mật thông tin tài khoản ngân hàng và ví điện tử để tránh bị đánh cắp dữ liệu; Lưu lại hóa đơn, lịch sử thanh toán để làm căn cứ khi có tranh chấp. Trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo cần liên hệ Cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết.