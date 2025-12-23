Hưng Yên: Nhân viên Agribank chủ động trì hoãn yêu cầu rút 5 sổ tiết kiệm của bà cụ, hôm sau nhận được thư cảm ơn

Ngày 04/12/2025, khách hàng L.T.N (SN 1954) đến Phòng giao dịch Sơn Nam Agribank Chi nhánh Phố Hiến - Hưng Yên và yêu cầu rút hơn 800 triệu đồng từ 05 sổ tiết kiệm, với lý do chuyển tiền gấp cho con gái để mua đất. Tuy nhiên, trong quá trình giao dịch, các giao dịch viên đã nhanh chóng nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường: khách hàng liên tục nhận các cuộc gọi lạ, tâm lý căng thẳng, lo lắng, thiếu tập trung.

Bằng sự nhạy bén và kinh nghiệm nghiệp vụ, đội ngũ cán bộ PGD Sơn Nam nghi ngờ khách hàng L.T.N có thể đang là nạn nhân của một vụ lừa đảo. Thay vì vội vàng thực hiện giao dịch, các giao dịch viên đã chủ động làm chậm quá trình, kiên trì trò chuyện, động viên và phân tích cho khách hàng về những rủi ro từ các hình thức lừa đảo đang diễn ra phổ biến hiện nay.

Sau khi dần bình tĩnh, khách hàng L.T.N đã chia sẻ toàn bộ sự việc: Khách hàng bị một nhóm đối tượng giả danh là cơ quan công an gọi điện, thông báo rằng bà có liên quan đến một đường dây buôn bán ma túy và yêu cầu "phối hợp điều tra". Các đối tượng liên tục gây áp lực, ép buộc khách hàng rút tiền tiết kiệm, mở tài khoản mới và chuyển toàn bộ tiền vào đó. Thậm chí, các đối tượng này còn yêu cầu khách hàng mua điện thoại mới để kiểm soát toàn bộ liên lạc.

Phòng giao dịch Sơn Nam - Agribank chi nhánh Phố Hiến, Hưng Yên (Ảnh: Agribank)

Dù các đối tượng lừa đảo liên tục gọi điện, yêu cầu khách hàng bật loa để nghe toàn bộ cuộc trao đổi với ngân hàng, nhưng đội ngũ cán bộ PGD Sơn Nam vẫn kiên nhẫn thuyết phục, đưa ra các phân tích cụ thể để giúp khách hàng nhận diện chính xác tính chất nguy hiểm của sự việc. Kết quả, khách hàng L.T.N quyết định không rút tiền và gửi lại toàn bộ số tiền tại ngân hàng.

Ngày hôm sau, khi đã hoàn toàn bình tĩnh và hiểu rõ sự việc, khách hàng cùng con gái quay lại Phòng giao dịch Sơn Nam Agribank CN Phố Hiến tiếp tục gửi thêm tiền tiết kiệm, đồng thời viết thư cảm ơn đầy xúc động gửi tới tập thể cán bộ PGD Sơn Nam Agribank CN Phố Hiến.