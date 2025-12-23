Tuần này, hai ngân hàng họp cổ đông bất thường để bàn vấn đề nhân sự

NCB bầu HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025–2030

Ngày mai (24/12/2025), Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB - Mã: NVB) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tại Tầng 2 khách sạn Ascot Tây Hồ Hà Nội, 58 đường Tây Hồ, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Nội dung chính của cuộc họp là bầu Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025-2030. Tại ĐHĐCĐ này, NCB dự kiến bầu HĐQT nhiệm kỳ mới với 7 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập và Ban Kiểm soát gồm 5 thành viên.

Theo tài liệu công bố, danh sách ứng viên HĐQT NCB nhiệm kỳ 2025–2030 gồm 8 người. Trong đó, 5 ứng viên là các thành viên đang tham gia HĐQT NCB trong nhiệm kỳ hiện tại, gồm bà Bùi Thị Thanh Hương – Chủ tịch HĐQT; bà Hoàng Thu Trang – Phó Chủ tịch HĐQT; ông Dương Thế Bằng – thành viên HĐQT; bà Nguyễn Thị Hài Hòa – thành viên HĐQT và bà Trịnh Thanh Mai – thành viên độc lập HĐQT.

Ba ứng viên mới được đề cử trong danh sách này là ông Tạ Kiều Hưng - Tổng Giám đốc NCB, bà Đỗ Thị Thu Hương và bà Lâm Thùy Dung.

Bà Đỗ Thị Thu Hương, sinh năm 1985, có trình độ đại học chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán và thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Bà Hương có nhiều năm công tác trong lĩnh vực tài chính, đảm nhiệm các vị trí như Trưởng phòng Nguồn vốn kiêm Trưởng phòng Hỗ trợ và kiểm soát rủi ro, Giám đốc quản lý guồn vốn và thanh khoản, Giám đốc Tài chính... của ngân hàng và tập đoàn lớn.

Bà Lâm Thùy Dung, sinh năm 1985, có trình độ đại học chuyên ngành tài chính doanh nghiệp. Bà từng làm việc tại Công ty TNHH Canon Việt Nam, Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam, Ngân hàng Techcombank và Công ty TNHH Đầu tư Tập đoàn Mặt Trời..

Đối với việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025–2030, danh sách NCB công bố gồm 6 ứng viên với 3 ứng viên mới.

Trong đó, bà Đỗ Thị Đức Minh, hiện là Trưởng Ban kiểm soát NCB, tiếp tục được đề cử. Các ứng viên Ban kiểm soát còn lại gồm bà Vũ Kim Phượng và ông Nguyễn Văn Quang (đều đang là thành viên Ban kiểm soát NCB); bà Phạm Thị Hiền – hiện là Phó Tổng Giám đốc NCB; cùng hai ứng viên mới là ông Nguyễn Việt Sơn và ông Lê Văn Quý.

Ông Nguyễn Việt Sơn, sinh năm 1976, có trình độ chuyên môn đại học chuyên ngành Marketing, Ngoại ngữ và Luật kinh tế. Ông từng đảm nhiệm các vị trí Trưởng ban Pháp chế, Trưởng ban Thanh tra và Trưởng ban kiểm soát tại Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời. Ông từng là cố vấn Hội đồng quản trị ngân hàng NCB trong năm 2023.

Từ tháng 9/2024 đến nay, ông đảm nhiệm vị trí Luật sư, Trợ lý Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Bảo hiểm - Công ty TNHH Đầu tư Mặt Trời.

Ông Lê Văn Quý, sinh năm 1979 có trình độ đại học chuyên ngành Kinh tế, Kế toán tổng hợp. Ông từng đảm nhiệm các vị trí kế toán, kế toán trưởng, trợ lý Tổng Giám đốc và giám đốc tại một số doanh nghiệp. Từ tháng 6/2024 đến nay, ông Lê Văn Quý là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Tây Hà Nội.

Bên cạnh việc bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới, ĐHĐCĐ NCB cũng dự kiến thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội.

BVBank bầu HĐQT, Ban Kiểm soát mới và trình phương án tăng vốn lên gấp rưỡi

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) cũng đã thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 vào ngày 26/12/2025, tại TP HCM.

BVBank tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến nhiệm kỳ 2025-2030 là 7 thành viên, trong đó một thành viên là người điều hành, 4 thành viên không phải là người điều hành và hai thành viên độc lập. Số lượng thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 là 5 thành viên.

BVBank chưa công bố danh sách các ứng viên dự kiến bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát.

Ngoài ra, đại hội bất thường cũng xem xét, cho ý kiến đối với một số định hướng kế hoạch tài chính trung và dài hạn giai đoạn tiếp theo.

Ngân hàng định hướng kế hoạch giai đoạn 2026-2030 với tổng tài sản đạt tăng từ 154.000 lên 296.000 tỷ đồng; dư nợ dự kiến tăng từ 92.000 lên 179.000 tỷ đồng; vốn điều lệ tăng từ 9.500 lên 14.000 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu dưỡi ngưỡng 3% và ROE bình quân là 10%.

Bên cạnh vấn đề nhân sự và định hướng kinh doanh trong 5 năm tới, BVBank dự kiến trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ thêm hơn 3.504 tỷ đồng trong năm 2026 thông qua hai cấu phần, bao gồm phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Cụ thể, với phương án phát hành ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, BVBank dự kiến chào bán hơn 320 triệu cổ phiếu phổ thông, với tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm một cổ phiếu mới). Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành hơn 3.204 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ngân hàng dự kiến phát hành tối đa 30 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP, với tổng giá trị theo mệnh giá là 300 tỷ đồng. Đối tượng chào bán là cán bộ, nhân viên của BVBank và các công ty con, theo danh sách và tiêu chí do Hội đồng Quản trị (HĐQT) phê duyệt.

Sau hai đợt phát hành trên, vốn điều lệ tại BVBank dự kiến tăng từ 6.408 tỷ đồng lên hơn 9.912 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng gần 55%.

Ngân hàng cho biết toàn bộ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành này sẽ được BVBank sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay, qua đó tăng quy mô tín dụng và cải thiện khả năng cạnh tranh trên thị trường.

BVBank cho hay kế hoạch tăng vốn lần này nhằm nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng yêu cầu phát triển ổn định và bền vững, đồng thời tạo nền tảng để ngân hàng mở rộng hoạt động kinh doanh, củng cố vị thế trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt của ngành ngân hàng.