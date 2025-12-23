Cùng với ông Nguyễn Đức Thụy, một nữ lãnh đạo của LPBank chính thức tham gia ban điều hành Sacombank

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa tiếp tục công bố quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc. Quyết định này có hiệu lực 6 tháng, nhằm tăng cường năng lực quản trị, tổ chức triển khai và hiệu quả vận hành trong giai đoạn phát triển tiếp theo của Ngân hàng.

Bà Nguyễn Thị Kiều Anh (sinh năm 1983) là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – Học viện Ngân hàng, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại các tổ chức tín dụng lớn.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Kiều Anh có 18 năm công tác tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), từng đảm nhiệm các vị trí Chuyên viên Tín dụng, Trưởng phòng Tín dụng, Giám đốc Chi nhánh và Giám đốc Khu vực, tích lũy kinh nghiệm toàn diện trong hoạt động kinh doanh và quản trị điều hành.

Trong giai đoạn 2023 – 2025, bà công tác tại Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank), lần lượt giữ các vị trí quan trọng như Giám đốc Chi nhánh Đông Đô, Phó Chánh Văn phòng Quản trị, Trợ lý Chủ tịch HĐQT, Thành viên Ban Điều hành và Phó Tổng Giám đốc, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm trong công tác tham mưu chiến lược và quản trị hệ thống.

Cũng trưa nay, Sacombank đã công bố việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy đảm nhận Quyền Tổng Giám đốc Sacombank ngay sau khi ông Thụy thôi làm Chủ tịch HĐQT LPBank, hoàn tất chuyển giao công việc. Ông Thụy đảm nhận vị trí Quyền Tổng Giám đốc Sacombank từ ngày 23/12/2025 thay cho ông Nguyễn Thanh Nhung. Ông Nhung sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Sacombank.



