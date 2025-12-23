Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cùng với ông Nguyễn Đức Thụy, một nữ lãnh đạo của LPBank chính thức tham gia ban điều hành Sacombank

23-12-2025 - 13:44 PM | Tài chính - ngân hàng

Cùng với ông Nguyễn Đức Thụy, một nữ lãnh đạo của LPBank chính thức tham gia ban điều hành Sacombank

Quyết định bổ nhiệm hiệu lực từ hôm nay ngày 23/12/2026.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa tiếp tục công bố quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc. Quyết định này có hiệu lực 6 tháng, nhằm tăng cường năng lực quản trị, tổ chức triển khai và hiệu quả vận hành trong giai đoạn phát triển tiếp theo của Ngân hàng.

Bà Nguyễn Thị Kiều Anh (sinh năm 1983) là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – Học viện Ngân hàng, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại các tổ chức tín dụng lớn.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Kiều Anh có 18 năm công tác tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), từng đảm nhiệm các vị trí Chuyên viên Tín dụng, Trưởng phòng Tín dụng, Giám đốc Chi nhánh và Giám đốc Khu vực, tích lũy kinh nghiệm toàn diện trong hoạt động kinh doanh và quản trị điều hành.

Trong giai đoạn 2023 – 2025, bà công tác tại Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank), lần lượt giữ các vị trí quan trọng như Giám đốc Chi nhánh Đông Đô, Phó Chánh Văn phòng Quản trị, Trợ lý Chủ tịch HĐQT, Thành viên Ban Điều hành và Phó Tổng Giám đốc, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm trong công tác tham mưu chiến lược và quản trị hệ thống.

Cũng trưa nay, Sacombank đã công bố việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy đảm nhận Quyền Tổng Giám đốc Sacombank ngay sau khi ông Thụy thôi làm Chủ tịch HĐQT LPBank, hoàn tất chuyển giao công việc. Ông Thụy đảm nhận vị trí Quyền Tổng Giám đốc Sacombank từ ngày 23/12/2025 thay cho ông Nguyễn Thanh Nhung. Ông Nhung sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Sacombank.


Lan Anh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ông Nguyễn Đức Thụy thôi làm Chủ tịch LPBank, được HĐQT khen thưởng đột xuất 10 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Thụy thôi làm Chủ tịch LPBank, được HĐQT khen thưởng đột xuất 10 tỷ đồng Nổi bật

Sắp hết thời giấu doanh thu bằng 'ma trận' tài khoản ngân hàng?

Sắp hết thời giấu doanh thu bằng 'ma trận' tài khoản ngân hàng? Nổi bật

Bất ngờ: Ông Nguyễn Đức Thụy làm Quyền Tổng giám đốc Sacombank

Bất ngờ: Ông Nguyễn Đức Thụy làm Quyền Tổng giám đốc Sacombank

12:29 , 23/12/2025
Cổ phiếu Sacombank tăng trần liên tiếp, chủ tịch Dương Công Minh có thêm hàng trăm tỷ đồng

Cổ phiếu Sacombank tăng trần liên tiếp, chủ tịch Dương Công Minh có thêm hàng trăm tỷ đồng

11:09 , 23/12/2025
ĐHCĐ bất thường LPBank chốt thông qua mở room ngoại, sửa đổi điều lệ và miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT

ĐHCĐ bất thường LPBank chốt thông qua mở room ngoại, sửa đổi điều lệ và miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT

11:00 , 23/12/2025
Ai thay ông Nguyễn Đức Thụy làm chủ tịch LPBank?

Ai thay ông Nguyễn Đức Thụy làm chủ tịch LPBank?

09:40 , 23/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên