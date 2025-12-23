Cổ phiếu Sacombank tăng trần liên tiếp, chủ tịch Dương Công Minh có thêm hàng trăm tỷ đồng

Sáng 23/12, cổ phiếu STB của Sacombank tiếp tục là tâm điểm của thị trường khi ghi nhận phiên tăng trần thứ hai liên tiếp, với lực cầu áp đảo và trạng thái gần như trắng bên bán ngay từ đầu phiên. Trong phiên gần nhất 22/12, cổ phiếu STB cũng đóng cửa tại mức giá trần với lượng dư mua giá trần duy trì ở mức cao trong phần lớn thời gian giao dịch.

Hiện cổ phiếu STB đang được giao dịch tại mức giá 56.000 đồng/cp – cao thứ hai toàn ngành chỉ sau VCB của Vietcombank (58.000 đồng/cp).

Đà tăng của STB diễn ra trong bối cảnh nhóm cổ phiếu ngân hàng đồng loạt khởi sắc, song Sacombank là mã duy nhất tăng trần, qua đó trở thành điểm nhấn nổi bật của toàn thị trường. Chỉ sau hơn 1 tuần giao dịch, STB đã tăng gần 22% thị giá, nhờ đó vốn hóa thị trường của Sacombank cũng vọt lên 105.600 tỷ đồng. Điều này mang lại niềm vui lớn cho cổ đông sau giai đoạn điều chỉnh khá mạnh từ đỉnh giữa tháng 10.

Hiện cổ đông cá nhân lớn nhất của Sacombank là Chủ tịch Sacombank Dương Công Minh với tỷ lệ sở hữu 3,32% vốn, tương đương 62,6 triệu cổ phiếu. Người có liên quan là bà Dương Thị Liêm, em gái ông Minh, đang sở hữu 11,86 triệu cổ phiếu, chiếm 0,63% vốn Sacombank.

Với đà tăng của cổ phiếu STB, giá trị tài sản của ông Dương Công Minh đã tăng thêm hơn 600 tỷ chỉ sau 1 tuần.

Ngoài ông Minh và các cổ đông sở hữu cổ phần đã ủy quyền cho Công ty TNHH một thành viên Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC), chỉ có một cổ đông khác sở hữu trên 1% vốn của Sacombank là quỹ ngoại PYN Elite Fund.

PYN Elite Fund mới đây đã thông báo đã không còn là cổ đông lớn của Sacombank khi đã bán 4 triệu cổ phiếu STB vào ngày 9/12. Qua đó, giảm sở hữu từ 95,7 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5,07% xuống còn 91,6 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4,86%. Theo công bố của Sacombank, tại thời điểm 06/10/2025, PYN Elite Fund nắm 5,64% vốn điều lệ, tương đương 106,4 triệu cổ phiếu. Như vậy, trong hơn 2 tháng qua, quỹ ngoại này đã bán tổng cộng 14,8 triệu cổ phiếu STB.

Trước đó, báo cáo công bố của Sacombank cho biết, tại thời điểm 07/08/2025 ghi nhận 6 cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên với nhiều tổ chức ngoại như PYN Elite Fund, Norges Bank, Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL), Amersham Industries Limited và SCB Vietnam Alpha Fund.

Như vậy, trong khoảng 2 tháng (7/8 - 6/10), hàng loạt quỹ ngoại từng nắm giữ trên 1% vốn Sacombank đã thoái bớt cổ phần tại nhà băng này xuống mức không phải báo cáo giao dịch.