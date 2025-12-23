Ai thay ông Nguyễn Đức Thụy làm chủ tịch LPBank?

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank - Mã: LPB) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi nhân sự cấp cao, trong đó ông Hồ Nam Tiến được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 23/12/2025, thay cho ông Nguyễn Đức Thụy.

Theo nghị quyết HĐQT, LPBank đã ghi nhận đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân của ông Nguyễn Đức Thụy – Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Văn Thùy – Phó Chủ tịch HĐQT, để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 xem xét việc miễn nhiệm theo quy định. Trên cơ sở đó, HĐQT LPBank đã bầu ông Hồ Nam Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT, giữ chức Chủ tịch HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023–2028

Đồng thời, HĐQT LPBank cũng thông qua việc bổ sung nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, trong đó bao gồm nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023–2028 đối với ông Nguyễn Đức Thụy và ông Nguyễn Văn Thùy.

Theo LPBank, việc từ nhiệm của ông Nguyễn Đức Thụy và ông Nguyễn Văn Thùy xuất phát từ sự thay đổi trong cơ cấu cổ đông của ngân hàng.

Ông Nguyễn Đức Thụy

Ông Nguyễn Đức Thụy (thường được biết đến với tên gọi “Bầu Thụy”) sinh năm 1976, là doanh nhân nổi tiếng trong giới kinh doanh, hoạt động đa lĩnh vực từ tài chính – ngân hàng, bất động sản đến công nghiệp vật liệu xây dựng. Ông Thụy là Chủ tịch HĐQT LPBank kể từ ngày 09/12/2022 đến nay. Trước đó, ông đóng vai trò là Phó Chủ tịch HĐQT LPBank từ tháng 5/2021 đến tháng 12/2022.

Trong thời gian giữ vai trò Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Đức Thụy để lại dấu ấn rõ nét trong quá trình tái định vị thương hiệu ngân hàng, với việc đổi tên LienVietPostBank thành LPBank, đồng thời thúc đẩy chiến lược mở rộng hệ sinh thái và gia tăng hiện diện thương hiệu trên thị trường tài chính.

Ông Hồ Nam Tiến

Ông Hồ Nam Tiến sinh năm 1971, là thạc sỹ ngân hàng. Ông đã có hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và giữ vai trò quản lý cấp cao tại các tổ chức, định chế tài chính.

Ông Hồ Nam Tiến gia nhập LPBank từ năm 2010 và đã có 15 năm kinh nghiệm đảm nhận các vị trí lãnh đạo cấp cao tại đây. Trong suốt thời gian công tác tại ngân hàng, ông đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của LPBank. Trước khi được bầu làm Chủ tịch HĐQT, ông Hồ Nam Tiến đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT, trực tiếp tham gia vào công tác quản trị, hoạch định chiến lược và giám sát hoạt động của ngân hàng.