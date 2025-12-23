Ông Nguyễn Đức Thụy thôi làm Chủ tịch LPBank, được HĐQT khen thưởng đột xuất 10 tỷ đồng

Tại phiên họp, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã xem xét đơn xin từ nhiệm tư cách Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đức Thụy, Chủ tịch HĐQT. Việc từ nhiệm xuất phát từ sự thay đổi trong cơ cấu cổ đông của Ngân hàng.

Trong ba năm liên tiếp, LPBank duy trì ROE thuộc Top đầu hệ thống, đồng thời tỷ lệ CIR được kiểm soát, thuộc nhóm thấp nhất ngành, cho thấy hiệu quả vượt trội trong quản trị chi phí và sử dụng vốn. Kết quả kinh doanh của Ngân hàng liên tục ghi nhận các mốc tăng trưởng mới, khẳng định tính đúng đắn của chiến lược tái cấu trúc và chuyển đổi toàn diện.

Uy tín của Ngân hàng trên thị trường quốc tế cũng được khẳng định mạnh mẽ khi Moody's nâng hạng xếp hạng tín nhiệm của LPBank tại nhiều hạng mục quan trọng: Tiền gửi dài hạn (mức Ba3, triển vọng ổn định), Nhà phát hành dài hạn (mức Ba3, triển vọng ổn định) và Đánh giá tín dụng cơ sở (BCA) đạt mức b1. Song song đó, Ngân hàng cũng duy trì xếp hạng tín nhiệm dài hạn ở mức A+ với triển vọng "Ổn định" từ VIS Rating.

Bên cạnh hiệu quả kinh doanh, Ngân hàng tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những lá cờ đầu của ngành ngân hàng trong thực hiện trách nhiệm xã hội, với hơn 3.576 tỷ đồng dành cho công tác an sinh xã hội qua nhiều năm, gắn tăng trưởng kinh doanh với lan tỏa giá trị nhân văn và đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Đặc biệt, HĐQT LPBank ghi nhận việc ông Nguyễn Đức Thụy không nhận thù lao trong suốt thời gian làm Chủ tịch HĐQT. Nhằm ghi nhận những đóng góp đó, HĐQT đã thống nhất khen thưởng đột xuất cho ông số tiền 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Thụy chủ động đề xuất sử dụng toàn bộ khoản khen thưởng này cho hoạt động thiện nguyện, nhằm ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt, tiếp tục lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội và sẻ chia với cộng đồng.

Lãnh đạo HĐQT LPBank nhấn mạnh, những nền móng về quản trị, công nghệ, thương hiệu và trách nhiệm xã hội được xây dựng trong giai đoạn vừa qua là tài sản chung của Ngân hàng, sẽ tiếp tục được kế thừa và phát huy trong chặng đường phát triển tiếp theo.

Cũng trong phiên họp, HĐQT LPBank cũng chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Thùy – Phó Chủ tịch HĐQT và thông qua việc thôi phân công nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Kiều Anh theo nguyện vọng cá nhân để thay đổi công việc. Quyết định này sẽ được thực hiện theo đúng quy định nội bộ và quy định pháp luật có liên quan.

Hôm nay 23/12, LPBank tổ chức ĐHCĐ bất thường tại Ninh Bình.