Sáng 23/12: Giá vàng thế giới, vàng trong nước tiếp tục tăng

Tại thời điểm khảo sát sáng nay, giá vàng thế giới giao ngay ở ngưỡng 4.474 USD/ounce, tăng khoảng 31 USD/ounce so với chốt phiên liền trước. Trong phiên, giá vàng có thời điểm vọt lên 4.477,7 USD/ounce, xác lập mức cao kỷ lục mới.

Diễn biến giá vàng thế giới (Nguồn: Kitco).

Đà tăng mạnh của kim loại quý diễn ra trong bối cảnh dòng tiền trú ẩn an toàn gia tăng khi thị trường bước vào tuần giao dịch rút ngắn do kỳ nghỉ lễ, trong khi diễn biến tích cực của các thị trường bên ngoài tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ.

Thị trường kim loại quý được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu, giá dầu thô tăng và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm nhẹ. Chỉ số USD Index đi xuống khiến vàng và bạc trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Cùng lúc, giá dầu thô giao dịch quanh 57,75 USD/thùng, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở khoảng 4,16% – những yếu tố được xem là có lợi cho nhóm tài sản không sinh lãi như vàng.

Theo giới phân tích, nhu cầu phòng ngừa rủi ro của nhà đầu tư vẫn duy trì ở mức cao vào giai đoạn cuối năm, khi thanh khoản thị trường có xu hướng suy giảm và các quỹ lớn tiến hành cơ cấu lại danh mục. Điều này góp phần khuếch đại các nhịp tăng của vàng và bạc.

Bên cạnh các yếu tố tài chính, giá vàng còn được thúc đẩy bởi căng thẳng địa chính trị leo thang. Mỹ đang tăng cường các biện pháp phong tỏa dầu mỏ đối với Venezuela, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ sụt giảm sản lượng dầu và bất ổn xã hội tại quốc gia này, qua đó đẩy giá dầu thô đi lên. Ngoài ra, căng thẳng tiếp tục gia tăng sau thông tin một tướng cấp cao của Nga thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe tại Moscow.

Liên quan đến chính sách tiền tệ, bà Beth Hammack, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Cleveland, cho rằng Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) nên tạm dừng chu kỳ cắt giảm lãi suất do những lo ngại liên quan đến lạm phát. Theo bà, chính sách tiền tệ hiện tại đang ở trạng thái phù hợp để đánh giá tác động của việc Fed đã cắt giảm tổng cộng 75 điểm cơ bản lãi suất đối với nền kinh tế trong quý I.

Đáng chú ý, quyết định cắt giảm lãi suất gần nhất của Fed vào ngày 10/12 đã ghi nhận ba ý kiến phản đối, mức cao nhất kể từ năm 2019, cho thấy sự chia rẽ trong nội bộ Fed về lộ trình chính sách. Trong khi một số quan chức lo ngại thị trường lao động hạ nhiệt, những người khác cho rằng cần ưu tiên kiểm soát lạm phát, vốn đã duy trì quanh mức gần 3% trong khoảng 1,5 năm qua. Bà Hammack cũng cảnh báo chi phí đầu vào của doanh nghiệp tiếp tục gia tăng có thể khiến áp lực lạm phát quay trở lại, qua đó củng cố lập luận thận trọng trong điều hành chính sách.

Ở thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng nhẫn và vàng miếng tại hệ thống Mi Hồng tiếp tục tăng thêm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên ở chiều bán ra, hiện đồng loạt giao dịch quanh 156,3 – 157,5 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp khác chưa điều chỉnh giá. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 153 – 156 triệu đồng/lượng; PNJ quanh 151,8 – 154,8 triệu đồng/lượng; DOJI ở mức 151,5 – 154,5 triệu đồng/lượng; trong khi SJC niêm yết 150,8 – 153,8 triệu đồng/lượng. Đối với vàng miếng, mặt bằng giá tại các doanh nghiệp lớn phổ biến quanh 155,5 – 157,5 triệu đồng/lượng.