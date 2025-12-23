ĐHCĐ bất thường LPBank chốt thông qua mở room ngoại, sửa đổi điều lệ và miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

23-12-2025 - 11:00 AM | Tài chính - ngân hàng

Ngày 23/12/2025, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 tại Ninh Bình. Đại hội đã nhận được sự đồng thuận từ các cổ đông, chính thức thông qua những quyết sách chiến lược về sở hữu nước ngoài và nhân sự Hội đồng Quản trị.

Tại Đại hội, cổ đông LPBank đã thống nhất thông qua chủ trương điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài từ 5% lên tối đa 30%. Theo HĐQT LPBank, đây là bước đi phù hợp với định hướng chủ động hội nhập, nhằm thu hút các nguồn lực chất lượng cao về tài chính, công nghệ và quản trị, hỗ trợ hiệu quả cho chiến lược phát triển trung – dài hạn của Ngân hàng.

ĐHĐCĐ cũng thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động làm việc với các nhà đầu tư chiến lược và nghiên cứu phương án phân bổ tỷ lệ sở hữu phù hợp, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và tối ưu lợi ích của Ngân hàng cũng như cổ đông.

Song song đó, Đại hội cũng biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ. Các điều chỉnh này tập trung vào việc chuẩn hóa thuật ngữ, bổ sung quy định về ngôn ngữ biên bản và hình thức biểu quyết nhằm đảm bảo sự đồng bộ với Luật Doanh nghiệp cũng như các quy định mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước.

Một nội dung khác được ĐHĐCĐ chính thức thông qua là việc miễn nhiệm chức danh hai thành viên HĐQT. Nội dung này được trình Đại hội trên cơ sở các đơn từ nhiệm đã được HĐQT xem xét và thống nhất trước đó.

Cụ thể, ngay trước thềm ĐHCĐ, đầu giờ sáng nay ngày 23/12, HĐQT LPBank cho biết đã nhận được đơn xin từ nhiệm tư cách Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đức Thụy (Chủ tịch) và ông Nguyễn Văn Thùy (Phó Chủ tịch HĐQT). Sau khi nhận được đơn từ nhiệm, HĐQT tổ chức cuộc họp và bầu ông Hồ Nam Tiến làm chủ tịch HĐQT của Ngân hàng.

Trở lại với ĐHCĐ bất thường, với các nghị quyết được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường lần này, LPBank tiếp tục thể hiện quyết tâm nâng tầm quản trị, mở rộng không gian phát triển và đón đầu xu hướng hội nhập của ngành ngân hàng Việt Nam./.

H. Kim

An ninh tiền tệ

