Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những người bị lừa chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng MB dưới đây cần liên hệ ngay với công an

01-11-2025 - 09:04 AM | Tài chính - ngân hàng

Những người bị lừa chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng MB dưới đây cần liên hệ ngay với công an

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào tháng 9/2024 trên địa bàn thành phố.

Quá trình điều tra, xác định, để thực hiện hành vi lừa đảo trong thời gian từ ngày 13/8/2024 đến ngày 12/9/2024, các đối tượng đã sử dụng hình thức giả danh cán bộ Công an, yêu cầu bị hại chuyển tiền đến tài khoản Ngân hàng số 6868190520022, mang tên Lường Bảo Quốc, mở tại Ngân hàng MBBank, sau đó chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị những ai là bị hại đã bị chiếm đoạt tài sản bằng hình thức như trên liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội (Qua Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội, địa chỉ: Số 62 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội hoặc liên hệ với đồng chí Nguyễn Xuân Nguyên, Điều tra viên, Số điện thoại: 0966503765) để phối hợp giải quyết.

Cựu Thống đốc ngân hàng trung ương cũng bị lừa đảo qua mạng, tài khoản ngân hàng mất hơn 40.000 euro

Mạnh Đức

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sáng 1/11, vàng SJC và vàng nhẫn đảo chiều tăng mạnh

Sáng 1/11, vàng SJC và vàng nhẫn đảo chiều tăng mạnh Nổi bật

VietinBank, SHB, HDBank,… rục rịch đưa lượng lớn cổ phiếu ra thị trường

VietinBank, SHB, HDBank,… rục rịch đưa lượng lớn cổ phiếu ra thị trường Nổi bật

Một ngân hàng vừa tăng lãi suất tiết kiệm lần thứ 3 trong một tháng: Kịch trần tại kỳ hạn dưới 6 tháng và cao nhất hệ thống ở nhiều kỳ hạn

Một ngân hàng vừa tăng lãi suất tiết kiệm lần thứ 3 trong một tháng: Kịch trần tại kỳ hạn dưới 6 tháng và cao nhất hệ thống ở nhiều kỳ hạn

11:34 , 01/11/2025
Tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Anh về fintech, xác thực danh tính sinh trắc học và thiết kế công trình

Tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Anh về fintech, xác thực danh tính sinh trắc học và thiết kế công trình

10:32 , 01/11/2025
Ngành ngân hàng sẵn sàng triển khai gói tín dụng 500.000 tỷ cho vay đầu tư hạ tầng, công nghệ số

Ngành ngân hàng sẵn sàng triển khai gói tín dụng 500.000 tỷ cho vay đầu tư hạ tầng, công nghệ số

09:59 , 01/11/2025
Công an Hà Nội triệt phá ổ nhóm lừa đảo “Hỗ trợ vay tiền - Mua hàng trả góp”

Công an Hà Nội triệt phá ổ nhóm lừa đảo “Hỗ trợ vay tiền - Mua hàng trả góp”

08:55 , 01/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên