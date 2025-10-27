Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ai từng chuyển tiền tới tài khoản ngân hàng này khẩn trương báo Công an

27-10-2025 - 09:26 AM | Smart Money

Tài khoản ngân hàng này có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Ngày 24/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam Trần Thế Khoa (SN 1996, trú tại xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, vào ngày 16/9, Khoa sử dụng tài khoản Zalo có tên “Hoàng An Mobile” (đăng ký bằng số điện thoại 0823.511.704) liên hệ với anh H.Đ.Q, tự xưng là đại lý bán pháo hoa quốc phòng tại Hà Nội. Khoa chào bán 10 thùng pháo hoa giàn phun viên sản xuất năm 2025 với giá 104,4 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với giá thị trường, khiến anh Q tin tưởng đặt mua.

Tài khoản ngân hàng này có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người. (Ảnh minh hoạ)

Sau đó, Khoa tìm thấy trên mạng thông tin về cửa hàng pháo hoa quốc phòng số 15 ở xã Kỳ Khang (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) do anh N.B.N (SN 1981) làm chủ. Đối tượng tiếp tục giả danh khách thật, đặt mua đúng loại pháo hoa trên và nói dối rằng mình là người Kỳ Anh đang làm việc xa, sẽ nhờ người nhà đến lấy hàng và thanh toán sau.

Tiếp đó, Khoa gọi cho anh H.Đ.Q, bảo đến cửa hàng pháo hoa số 15 để nhận hàng, đồng thời yêu cầu anh Q chuyển 104,4 triệu đồng vào tài khoản 0568294900 tại Ngân hàng VietBank, chủ tài khoản Hoan Trong An. Khi nhận được tiền, Khoa lập tức chặn liên lạc và khóa tài khoản Zalo. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được hắn sử dụng vào mục đích cá nhân.

Nhận được tin báo của bị hại, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng truy bắt Trần Thế Khoa khi y đang lẩn trốn tại Hà Nội. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Khoa đã lừa đảo hơn 30 nạn nhân trên khắp cả nước, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị những ai từng chuyển tiền vào tài khoản 0568294900 (VietBank, chủ tài khoản Hoan Trong An) nhanh chóng liên hệ Đại úy Trần Viết Phúc, Điều tra viên thụ lý vụ án, số điện thoại 0819.480.888 để được hướng dẫn giải quyết.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & pháp luật

