Cựu Thống đốc ngân hàng trung ương cũng bị lừa đảo qua mạng, tài khoản ngân hàng mất hơn 40.000 euro

30-10-2025 - 16:53 PM | Tài chính - ngân hàng

Vụ việc thuộc dạng lừa đảo "tài khoản an toàn", một chiêu thức phổ biến, trong đó tội phạm mạng lừa người dùng chuyển tiền dưới vỏ bọc bảo vệ tài khoản ngân hàng.

Cựu Thống đốc ngân hàng trung ương cũng bị lừa đảo qua mạng, tài khoản ngân hàng mất hơn 40.000 euro- Ảnh 1.

Ông Erkki Liikanen, cựu Thống đốc Ngân hàng Phần Lan. (Ảnh: Helsinki Times)

Theo tờ Helsinki Times, ông Erkki Liikanen, cựu Thống đốc Ngân hàng  Phần Lan, là nạn nhân của một vụ lừa đảo tài chính với thiệt hại ước tính vào khoảng 40.000 euro (hơn 1,2 tỷ đồng).

Cảnh sát Helsinki (Phần Lan) xác nhận vụ án vẫn trong giai đoạn điều tra sơ bộ và từ chối tiết lộ danh tính nạn nhân. Tuy nhiên, các báo cáo từ website Đài truyền hình MTV UutisetHelsingin Sanomat đã xác nhận ông Liikanen là người bị ảnh hưởng.

Ông Liikanen làm Thống đốc Ngân hàng Phần Lan từ năm 2004 đến 2018 và là thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Trung ương Châu Âu trong cùng giai đoạn. Trước đó, ông từng là Ủy viên Châu Âu về Ngân sách và Hành chính (1995–1999), Bộ trưởng Tài chính dưới thời Thủ tướng Harri Holkeri, và Nghị sĩ Quốc hội trong gần 20 năm.

Vụ việc xảy ra vào tháng 4/2024 và hiện đang được cảnh sát điều tra với mức độ "rất nghiêm trọng". Theo cảnh sát Helsinki, vụ việc thuộc dạng lừa đảo "tài khoản an toàn", một chiêu thức phổ biến, trong đó tội phạm mạng lừa người dùng chuyển tiền dưới vỏ bọc bảo vệ tài khoản ngân hàng.

Ông Liikanen từ chối bình luận về vụ việc, cho biết ông không muốn can thiệp vào quá trình điều tra đang diễn ra.

Cuộc điều tra cho thấy vụ lừa đảo liên quan đến một mạng lưới tội phạm lớn, với nhiều nghi phạm là công dân Phần Lan và nước ngoài. Một số nghi phạm này cũng đang bị điều tra vì các tội danh khác. Ngoài ông Liikanen, còn có nhiều nạn nhân khác liên quan đến cùng vụ án.

Cảnh sát Phần Lan đã nhiều lần cảnh báo về lừa đảo "tài khoản an toàn", một phương thức bắt nguồn từ các mạng lưới tội phạm quốc tế và đang ngày càng phổ biến tại Phần Lan. Nạn nhân thường là những người nổi tiếng hoặc sở hữu tài sản lớn.

Trong các vụ lừa đảo "tài khoản an toàn", nạn nhân thường nhận được tin nhắn lừa đảo giả mạo từ ngân hàng, cơ quan đòi nợ hoặc dịch vụ bưu điện, cảnh báo về hoạt động bất thường hoặc các khoản phí cần xử lý.

Sau đó, nạn nhân nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là nhân viên ngân hàng. Kẻ lừa đảo sử dụng thông tin có sẵn (có thể từ các vụ lừa đảo trước) để tạo lòng tin, ví dụ như nhắc lại các giao dịch ngân hàng thực tế. Chúng thuyết phục nạn nhân chuyển tiền vào một "tài khoản an toàn" để bảo vệ tài sản khỏi nguy cơ gian lận. Thực tế, tài khoản này do bọn lừa đảo kiểm soát.

Trong một số trường hợp, tội phạm lấy được thông tin đăng nhập ngân hàng trực tuyến của nạn nhân và tự chuyển tiền. Ở các trường hợp khác, nạn nhân bị thuyết phục tự thực hiện giao dịch. Cảnh sát không tiết lộ chi tiết về trình tự vụ việc của ông Liikanen.

Ngân hàng kịp thời ngăn chặn lừa đảo, doanh nghiệp giữ lại được hơn 145 triệu đồng

Mạnh Đức

