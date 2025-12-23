Từ thanh toán đến đầu tư: Vì sao người dùng tìm kiếm một ứng dụng "tất cả trong một"?

Nhịp sống nhanh, quỹ thời gian ngày càng thu hẹp và thói quen tài chính thay đổi mạnh mẽ khiến người dùng Việt chuyển sang mô hình tiêu dùng mới: không tiền mặt, không chờ đợi và hạn chế cài nhiều ứng dụng. Điều họ cần là một giải pháp đủ đơn giản để xử lý phần lớn tác vụ hằng ngày chỉ bằng một thao tác.

Chị Thu Hằng (33 tuổi, Hà Nội) chia sẻ mỗi tháng phải chạy giữa nhiều ứng dụng khác nhau để thanh toán điện nước, học phí hay đặt vé máy bay. "Điều khiến tôi lo nhất không phải thao tác mà là dễ nhầm app, nhầm tài khoản rồi thanh toán trễ," chị nói. Với chị, một nền tảng gộp toàn bộ dịch vụ tài chính - tiện ích vào một nơi sẽ giúp giảm áp lực và hỗ trợ kiểm soát chi tiêu minh bạch hơn.

Tương tự, anh Quang Minh (29 tuổi, TP.HCM) cho biết hành trình đầu tư của anh từng bị gián đoạn chỉ vì quy trình "nhảy app" quá nhiều bước. "Mở tài khoản đầu tư ở app này, chuyển tiền từ app khác, rồi quản lý bảo hiểm ở một app khác nữa. Tất cả khiến tôi thiếu động lực bắt đầu," anh chia sẻ. Với nhóm người dùng trẻ như Minh, mô hình tích hợp không chỉ giúp tối ưu thời gian mà còn hạn chế lỗi thao tác và tạo sự liền mạch trong quản lý tài chính.

Từ những nhu cầu thực tế này, Digimi xuất hiện và trở thành lời giải phù hợp khi cho phép người dùng xử lý gần như toàn bộ giao dịch hằng ngày chỉ trong một chạm.

Một chạm: Hệ sinh thái tài chính & tiện ích thu gọn trên một nền tảng

Ngân hàng số Digimi của BVBank, người dùng có thể mở tài khoản đầu tư, mua bảo hiểm sức khỏe, thanh toán hóa đơn, đặt vé máy bay hay gọi taxi trong cùng một hệ thống. Toàn bộ được thực hiện trực tuyến, tuân thủ quy định của Nghị định 52 về thanh toán không dùng tiền mặt, đảm bảo chuẩn an toàn - minh bạch của thị trường tài chính.

Điểm đáng chú ý không phải nằm ở số lượng tính năng mà ở cách các tính năng được kết nối thành một hành trình liền mạch. Người dùng không phải ghi nhớ nhiều quy trình rời rạc: mua bảo hiểm không cần gặp tư vấn hay ký giấy; thanh toán hóa đơn không phụ thuộc thời gian thu; đặt vé máy bay và gọi taxi không yêu cầu chuyển sang ứng dụng khác. Một giao diện, nhiều tác vụ, một luồng thao tác thống nhất.

Nhờ đó, những hoạt động từng mất nhiều thời gian nay được rút gọn đáng kể. Mua bảo hiểm nhà, trước đây phải chờ thẩm định và cấp hợp đồng, nay hoàn tất trong vài phút. Thanh toán điện nước được thực hiện bất cứ lúc nào. Các nhu cầu đi lại – đặt vé máy bay hay gọi taxi – cũng được xử lý ngay trong ứng dụng.

Ba trụ cột: Đầu tư - Bảo hiểm - Thanh toán

Ở nhóm dịch vụ tài chính, Digimi cho phép mở tài khoản đầu tư Vietcap ngay trong ứng dụng. Sau bước eKYC, người dùng có thể giao dịch với ưu đãi 0,05% phí và lãi suất margin 9,5% trong hai tháng đầu. Đi kèm là các sản phẩm tiết kiệm online, chứng chỉ tiền gửi – giải pháp phù hợp cho người muốn đa dạng hóa tài sản nhưng ưu tiên thao tác đơn giản.

Với bảo hiểm, Digimi tập trung vào sản phẩm có nhu cầu cao: bảo hiểm nhà tư nhân. Người dùng có thể lựa chọn mức bảo vệ lên đến 50 tỷ đồng cho ngôi nhà và 800 triệu đồng cho tài sản nội thất. Giấy chứng nhận điện tử được cấp ngay sau giao dịch, hợp đồng được lưu trữ trực tuyến giúp tra cứu thuận tiện hơn nhiều so với quản lý bản cứng.

Ở mảng thanh toán, di chuyển, Digimi tích hợp loạt dịch vụ có tần suất sử dụng cao: thanh toán điện, nước, Internet, học phí; quét QR; đặt vé máy bay; gọi VNPAY Taxi. Phần lớn chi tiêu hằng ngày được gom vào cùng một nền tảng, giúp người dùng dễ quản lý dòng tiền và hạn chế sai sót khi phải chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng khác nhau.

Trải nghiệm liền mạch: Yếu tố quyết định cạnh tranh của nền tảng tài chính số

Trong giai đoạn thị trường fintech ngày càng đa dạng, lợi thế cạnh tranh không còn nằm ở việc ai có nhiều tính năng hơn, mà ở khả năng rút ngắn thời gian xử lý của người dùng. Digimi tạo khác biệt bằng việc thiết kế trải nghiệm xuyên suốt, giảm bước xác minh thừa và tăng tính tự động hóa trong giao dịch.

Xu hướng "sống không tiền mặt" tiếp tục lan rộng, thúc đẩy người dùng chuyển sang các nền tảng đáp ứng tốt nhu cầu tối giản thao tác. Digimi hướng đến việc trở thành "công cụ sinh hoạt số" – nơi người dùng có thể xử lý phần lớn nhu cầu tài chính cá nhân trong một luồng trải nghiệm thống nhất.

Khi đầu tư, bảo hiểm, thanh toán và di chuyển hội tụ trong một nền tảng duy nhất, trải nghiệm người dùng không chỉ thuận tiện hơn mà còn được chuẩn hóa theo tiêu chí an toàn của ngành tài chính. Đây là lý do nhiều người dùng trẻ đang chuyển dịch sang mô hình tích hợp thay vì sử dụng quá nhiều ứng dụng rời rạc như trước.

Sự phát triển của những nền tảng như Digimi cho thấy tài chính cá nhân đang đi theo hướng tối giản thao tác và tối ưu thời gian. Người dùng ngày nay không đánh giá tiện ích bằng số lượng tính năng, mà bằng việc họ giải quyết được bao nhiêu việc trong bao lâu.

Với Digimi, mọi nhu cầu từ thanh toán hóa đơn, đầu tư, bảo hiểm đến di chuyển được đặt trong cùng một nền tảng. Đây không chỉ là bước tiến của sống không tiền mặt, mà còn là hướng tiếp cận mới cho người dùng trong kỷ nguyên tài chính số, linh hoạt hơn, khoa học hơn và tiết kiệm thời gian hơn.

Nhân dịp sinh nhật BVBank, ngân hàng triển khai đồng thời nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân. Theo đó, chủ thẻ tín dụng BVBank có cơ hội nhận điểm thưởng khi mở mới và chi tiêu thẻ, với mức thưởng từ 330.000 điểm đến 3.300.000 điểm tùy theo doanh số và số lượng giao dịch, áp dụng cho nhóm khách hàng có thời gian kích hoạt sớm hoặc số lượng giao dịch cao nhất. Bên cạnh đó, khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn từ 6–18 tháng, với số tiền từ 50 triệu đồng/tài khoản trở lên, sẽ được cộng thêm 0,5%/năm lãi suất so với mức niêm yết, áp dụng cho các sản phẩm tiền gửi thông thường, trực tuyến và tiết kiệm tối ưu. Ngoài ra, khách hàng giao dịch thanh toán trên ứng dụng Digimi đạt doanh số từ 500.000 đồng trở lên cũng được tặng 33.000 điểm thưởng, dành cho nhóm khách hàng có tổng doanh số thanh toán cao nhất (không áp dụng qua các kênh đối tác). Các chương trình ưu đãi được triển khai trong thời gian từ 17/12/2025 đến 17/01/2026, với số lượng ưu đãi có giới hạn.



