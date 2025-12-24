Sáng 24/12: Giá vàng thế giới tăng vượt mốc 4.500 USD/ounce, vàng trong nước tiếp đà tăng

Sáng nay, giá vàng thế giới giao ngay được ghi nhận ở mức 4.512 USD/ounce, tăng khoảng 25 USD so với phiên trước. Kim loại quý này tiếp tục duy trì quanh vùng giá cao nhất lịch sử, cho thấy dòng tiền tìm đến các tài sản có tính phòng thủ vẫn đang chiếm ưu thế trên thị trường quốc tế.

Tính đến đêm 23/12, giá vàng thế giới đã cao hơn khoảng 71% so với cuối năm 2024, tương đương mức tăng gần 1.865 USD/ounce.

Trong nước, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, nhà vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng nhẫn và vàng miếng ở mức 157,7 – 159 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, trong khi giá bán ra giữ nguyên so với hôm qua.

Các nhà vàng khác chưa có sự điều chỉnh giá vàng. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 154,5 – 157,5 triệu đồng/lượng. PNJ và DOJI đang giữ giá vàng nhẫn cùng mức 153,5 – 156,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, SJC niêm yết vàng nhẫn ở mức 152,6 – 155,6 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng miếng, mặt bằng giá tại các doanh nghiệp lớn dao động quanh 157 – 159 triệu đồng/lượng. Trong phiên giao dịch hôm qua, giá vàng nhẫn và vàng miếng đã tăng trung bình 1,5-1,8 triệu đồng/lượng.

Vì sao giá vàng tăng liên tục?

Theo các chuyên gia kinh tế, động lực chính của đà tăng mạnh giá vàng đến từ sự kết hợp của nhiều yếu tố kinh tế và chính sách. Trước hết, bối cảnh quốc tế kém ổn định đang khiến nhu cầu nắm giữ các tài sản an toàn gia tăng. Các diễn biến mới liên quan đến quan hệ giữa Mỹ và Venezuela đã khiến thị trường năng lượng và tài chính trở nên thận trọng hơn, qua đó hỗ trợ cho giá vàng.

Bên cạnh đó, các dữ liệu kinh tế Mỹ phát đi những tín hiệu trái chiều. Dù GDP quý III tăng trưởng mạnh hơn dự kiến, nhưng hoạt động sản xuất lại cho thấy dấu hiệu chững lại khi đơn đặt hàng hàng hóa bền giảm sâu. Điều này khiến triển vọng chính sách tiền tệ trở nên khó đoán định hơn, củng cố vai trò của vàng trong danh mục đầu tư dài hạn.

Ngoài ra, áp lực từ thâm hụt ngân sách và kỳ vọng lạm phát trong trung hạn tiếp tục là yếu tố nền tảng nâng đỡ giá kim loại quý. Giới phân tích cho rằng lượng tiền lớn được bơm ra trong nhiều năm qua chưa phản ánh hết vào giá cả tiêu dùng, nhưng khả năng lan tỏa trong thời gian tới vẫn hiện hữu.

Cùng lúc đó, đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì quanh vùng 4,1% cũng tạo điều kiện thuận lợi cho vàng khi chi phí nắm giữ tài sản không sinh lãi này giảm xuống.

Theo đnáh giá của nhiều tổ chức quốc tế, xu hướng đi lên của giá vàng chưa có dấu hiệu đảo chiều. Phân tích kỹ thuật cho thấy kim loại quý này vẫn nằm trong vùng tăng giá, với ngưỡng mục tiêu tiếp theo được nhắc đến quanh 4.600 USD/ounce.

Trong nước, giá vàng được dự báo sẽ tiếp tục biến động theo diễn biến quốc tế và tâm lý thị trường. Dù vậy, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ lưỡng, tránh tâm lý mua đuổi khi giá đã lên vùng cao, đồng thời theo dõi sát các yếu tố vĩ mô có thể tác động đến xu hướng trong thời gian tới.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều ẩn số, vàng tiếp tục khẳng định vai trò là một kênh nắm giữ giá trị được nhiều nhà đầu tư lựa chọn.



