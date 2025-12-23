Từ 1/1/2026, 3 trường hợp bị ngân hàng Vietcombank, VietinBank, Agribank… ngừng giao dịch online

Theo quy định mới về xác thực danh tính, bắt đầu từ ngày 1/1/2026, các ngân hàng sẽ tạm ngừng toàn bộ giao dịch trên Mobile Banking và Internet Banking đối với những khách hàng chưa đồng bộ thông tin định danh và dữ liệu sinh trắc học theo chuẩn của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Quy định này được triển khai nhằm đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước trong việc sàng lọc tài khoản chưa chuẩn hóa, đồng thời hạn chế rủi ro lừa đảo công nghệ cao, loại hình tội phạm đang có xu hướng gia tăng mạnh vào thời điểm cận Tết.

Theo thông báo từ các ngân hàng, những tài khoản thuộc một trong ba nhóm sau sẽ bị tạm dừng giao dịch trực tuyến:

Khách hàng Vietcombank, VietinBank, Agribank… cần cập nhật thông tin theo quy định để tránh bị tạm ngừng dịch vụ online tại hệ thống ngân hàng. (Ảnh minh hoạ)

- Khách hàng vẫn sử dụng CMND 9 số, chưa cập nhật sang CCCD gắn chip trong hồ sơ lưu tại ngân hàng.

- Giấy tờ tùy thân đã hết hạn, nhưng chưa được cập nhật lại thông tin mới.

- Chưa thu thập dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt, hoặc dữ liệu sinh trắc học hiện có không trùng khớp với thông tin trên chip CCCD.

Trong trường hợp bị khóa giao dịch trực tuyến, chủ tài khoản sẽ phải đến trực tiếp quầy giao dịch để xác thực và kích hoạt lại. Điều này được dự báo có thể gây áp lực lớn lên hệ thống giao dịch ngân hàng trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Các ngân hàng khuyến nghị khách hàng hoàn tất việc chuẩn hóa thông tin trong tháng 12/2025 để tránh gián đoạn hoạt động chuyển tiền, thanh toán và chi tiêu trong dịp Tết Nguyên đán.

Hiện nay, người dùng có thể tự cập nhật thông tin ngay trên ứng dụng ngân hàng thông qua công nghệ NFC. Quy trình gồm đăng nhập ứng dụng, chọn chức năng cập nhật thông tin và đặt thẻ CCCD gắn chip vào mặt sau điện thoại để hệ thống tự động đọc và đồng bộ dữ liệu.

Trường hợp thiết bị không hỗ trợ NFC hoặc phát sinh lỗi kỹ thuật, khách hàng được khuyến cáo đến phòng giao dịch sớm, trước ngày 31/12/2025, nhằm được hỗ trợ trực tiếp và tránh tình trạng quá tải vào những ngày cuối năm.

Hiện, các ngân hàng như Vietcombank, VietinBank, Agribank và BIDV đã thông báo việc ngừng giao dịch trực tuyến đối với các tài khoản chưa hoàn tất chuẩn hóa thông tin sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Quyết định này được xem là bước đi mạnh tay trong nỗ lực làm sạch thị trường tài chính, loại bỏ tài khoản không chính chủ và giảm thiểu tối đa rủi ro lừa đảo công nghệ cao theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.