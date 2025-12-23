Chứng chỉ tiền gửi lãi suất cao nhất thị trường hôm nay ngày 23/12

Cuối năm 2025, thị trường tiền gửi bước vào giai đoạn sôi động rõ rệt khi hàng loạt ngân hàng đồng loạt điều chỉnh biểu lãi suất huy động, đi kèm nhiều chương trình ưu đãi để thu hút dòng tiền nhàn rỗi. Sau một thời gian dài duy trì mặt bằng lãi suất thấp nhằm hỗ trợ tăng trưởng tín dụng, từ quý IV/2025, nhiều ngân hàng đã nâng lãi suất thêm khoảng 0,5–1,5%/năm. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh thanh khoản hệ thống chịu áp lực theo chu kỳ cuối năm do nhu cầu vốn tăng lên.

Không chỉ dừng ở việc điều chỉnh lãi suất tiết kiệm thông thường, một số ngân hàng còn đẩy mạnh phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất cao hơn mặt bằng chung.

Chẳng hạn mới đây, BVBank triển khai chương trình chứng chỉ tiền gửi online với mức lãi suất lên tới 7,8%/năm cho kỳ hạn 15 tháng. Sản phẩm được phân phối trên nền tảng ngân hàng số, quy mô phát hành 1.000 tỷ đồng và kéo dài từ tháng 12/2025 sang quý I/2026. Người mua chứng chỉ tiền gửi có thể bắt đầu với con số tối thiểu 10 triệu đồng.

BVBank mới đây cũng tăng lãi suất tiết kiệm thông thường. Nhà băng này hiện niêm yết mức 6,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Đối với các kỳ hạn 36 tháng – 60 tháng, lãi suất là 6,4%/năm.

Bên cạnh đó, BVBank đang triển khai cộng 0,5%/năm so với lãi suất niêm yết cho khách hàng gửi từ 50 triệu đồng/tài khoản, kỳ hạn 6 – 18 tháng. Như vậy, với mức ưu đãi cộng thêm 0,5 điểm %, khách hàng BVBank gửi tiết kiệm có thể được hưởng lãi suất lên tới 7%/năm.

Ở một diễn biến khác, Nam A Bank cũng đang triển khai Chứng chỉ tiền gửi Đợt 5/2025 với tổng mệnh giá phát hành lên tới 2.000 tỷ đồng. Đợt phát hành này kéo dài từ cuối tháng 11/2025 đến hết tháng 2/2026, tập trung vào hai kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, với lãi suất lần lượt là 6,8% và 6,9%/năm. Chứng chỉ tiền gửi có mệnh giá 10 triệu đồng và khách hàng mua tối thiểu 500 triệu đồng.

Lãi suất chứng chỉ tiền gửi Nam A Bank cao hơn khá nhiều so với gửi tiết kiệm thông thường. Hiện nhà băng này áp dụng mức cao nhất là 5,7%/năm cho khách hàng gửi kỳ hạn từ 18 tháng trở lên.

Trong khi đó, NCB đang áp dụng chương trình Chứng chỉ tiền gửi An Phát Lộc. Theo biểu lãi suất hiện hành, mức lãi suất cao nhất của sản phẩm này đạt 7,1%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn dài như 24 tháng hoặc 84 tháng.

Đối với gửi tiết kiệm thông thường, lãi suất mà NCB đang áp dụng cao nhất là 6,3%/năm, kỳ hạn 12 tháng – 36 tháng trên kênh online.



