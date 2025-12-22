Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Từ hộ khoán doanh thu 200 triệu đồng/năm, khi kê khai tăng lên 2 tỷ đồng có bị truy thu thuế không? Cơ quan thuế làm rõ

22-12-2025 - 16:45 PM | Smart Money

Đại diện Thuế TP Hà Nội đã có những giải đáp thắc mắc trước câu hỏi này.

Từ hộ khoán doanh thu 200 triệu đồng/năm, khi kê khai tăng lên 2 tỷ đồng có bị truy thu thuế không? Cơ quan thuế làm rõ - Ảnh 1.

Trong khuôn khổ Hội thảo “Giải mã chuyển đổi mô hình và kê khai thuế: Từ thực tiễn hộ kinh doanh”, một người dân đặt câu hỏi: Hiện đang là hộ khoán với doanh thu không quá 200 triệu đồng mỗi năm, khi chuyển sang kê khai mà doanh thu tăng lên khoảng 2 tỷ đồng mỗi năm thì có bị truy thu thuế hay không, và nếu có thì căn cứ theo văn bản nào.

Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Tiến Minh - Phó Trưởng Thuế TP Hà Nội cho biết, cơ quan thuế xin phép trả lời từng ý và làm rõ để người dân yên tâm.

Theo ông Nguyễn Tiến Minh, mục tiêu của các cơ quan chức năng, các hiệp hội cũng như các đơn vị cung cấp giải pháp khi tổ chức những hội thảo như thế này là nhằm giúp hộ kinh doanh được giải đáp thắc mắc, tránh những băn khoăn, lo lắng không đáng có hoặc không phù hợp với quy định.

Về nguyên tắc, ông Nguyễn Tiến Minh cho rằng cần đặt vấn đề này trong một bối cảnh hết sức đời thường. Trường hợp năm trước doanh thu chỉ khoảng 200 triệu đồng do điều kiện kinh doanh chưa tốt, nhưng sang năm nay hoạt động kinh doanh thuận lợi hơn, doanh thu tăng lên 2 tỷ đồng, thì không có lý do gì để cơ quan thuế thực hiện truy thu hay phát sinh các vấn đề liên quan đến việc truy thu thuế.

Ông Nguyễn Tiến Minh nhấn mạnh, đây là diễn biến bình thường trong hoạt động kinh doanh, người dân hoàn toàn có thể yên tâm. Cơ quan thuế không truy thu chỉ vì doanh thu năm sau cao hơn năm trước khi hoạt động kinh doanh phát triển tốt hơn.

Theo đại diện Thuế TP Hà Nội, hộ kinh doanh không nên lo lắng hay bị ảnh hưởng bởi những thông tin lan truyền trên mạng xã hội chưa chính xác, bởi việc doanh thu tăng lên theo thực tế kinh doanh là điều bình thường và phù hợp với quy định.

Cũng trong sự kiện này, Phó Cục trưởng Cục Thuế ông Mai Sơn cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân, xóa bỏ hình thức thuế khoán từ năm 2026 chuyển sang cơ chế tự khai, tự nộp; ngành Thuế đã và đang triển khai Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai” với mục tiêu hỗ trợ tối đa hộ kinh doanh trước thời điểm chuyển đổi chính thức.

Thời gian vừa qua, cơ quan thuế đã tích cực lắng nghe, nắm bắt thông tin từ phía cộng đồng hộ kinh doanh để kịp thời báo cáo, tham gia ý kiến với các cấp có thẩm quyền nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách với mục tiêu hỗ trợ tối đa hộ kinh doanh. Gần đây nhất, Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi) và Luật Thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi), với những nội dung quan trọng như xóa bỏ thuế khoán đối với HKD và nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế Thu nhập cá nhân từ 200 triệu đồng lên 500 triệu đồng mỗi năm, thể hiện rõ định hướng hỗ trợ hộ kinh doanh nhỏ, giảm gánh nặng tuân thủ và tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển.

Theo Phó Cục trưởng Mai Sơn, đã có trên 2,5 triệu hộ kinh doanh được trực tiếp khảo sát, được đánh giá phân loại theo khả năng sử dụng các ứng dụng của cơ quan thuế và phân loại theo mức độ sẵn sàng chuyển đổi. Trong giai đoạn cao điểm, cơ quan thuế các cấp đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn về chính sách, quy trình trực tiếp tới hộ kinh doanh và triển khai phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp, các ngân hàng thương mại thông qua gần 380 chương trình truyền thông, hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tiếp với sự tham gia của chính quyền địa phương.


Theo Kỳ Thư

An ninh tiền tệ

