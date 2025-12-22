Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VPBank phát thông báo khẩn đến khách hàng cả nước

22-12-2025 - 10:41 AM | Smart Money

Chủ tài khoản VPBank thuộc các trường hợp sau cần đặc biệt lưu ý.

Ngân hàng VPBank mới đây vừa phát đi thông báo quan trọng đến các chủ tài khoản. Theo nhà băng này, từ ngày 1/1/2026,VPBank sẽ ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ xác thực giao dịch đối với khách hàng cá nhân là công dân Việt Nam, theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Động thái này nhằm thực hiện Thông tư 17/2024/TT-NHNN và Thông tư 18/2024/TT-NHNN về chuẩn hóa dữ liệu định danh khách hàng trong hoạt động ngân hàng. Theo quy định, kể từ năm 2026, hộ chiếu sẽ không còn được sử dụng làm giấy tờ tùy thân để xác thực giao dịch ngân hàng đối với công dân Việt Nam.

Thay vào đó, căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực hoặc thẻ căn cước theo chuẩn mới sẽ là các giấy tờ hợp lệ duy nhất được chấp nhận để thực hiện xác thực giao dịch tại VPBank.

VPBank cho biết, các giao dịch liên quan đến tài khoản thanh toán, thẻ và dịch vụ ngân hàng số VPBank NEO sẽ bị tạm ngừng nếu khách hàng chưa cập nhật giấy tờ tùy thân hợp lệ, tính từ thời điểm giấy tờ hết hiệu lực hoặc kể từ ngày 1/1/2026, tùy điều kiện nào đến trước. Việc tạm ngừng giao dịch nhằm đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa dữ liệu dân cư, đồng thời tăng cường an toàn và bảo mật thông tin khách hàng.

Để tránh gián đoạn dịch vụ, VPBank khuyến nghị khách hàng chủ động rà soát và cập nhật thông tin giấy tờ tùy thân. Trường hợp căn cước công dân hoặc thẻ căn cước đã hết hiệu lực, khách hàng có thể cập nhật trực tiếp trên ứng dụng VPBank NEO hoặc tại các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng. Riêng với khách hàng hiện đang sử dụng hộ chiếu làm giấy tờ xác thực, việc chuyển đổi sang căn cước công dân hoặc thẻ căn cước cần được thực hiện trực tiếp tại điểm giao dịch của VPBank.

Theo đại diện VPBank, việc áp dụng quy định mới không chỉ nhằm tuân thủ yêu cầu của cơ quan quản lý, mà còn góp phần nâng cao mức độ an toàn trong hoạt động ngân hàng, hạn chế rủi ro gian lận và bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng trong quá trình giao dịch.

Ngân hàng khuyến nghị khách hàng hoàn tất việc cập nhật thông tin trước thời hạn để đảm bảo các giao dịch tài chính diễn ra liên tục và thông suốt. Trong trường hợp cần hỗ trợ, khách hàng có thể liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7 của VPBank qua số 1900 545415 hoặc đến chi nhánh, phòng giao dịch gần nhất.

 VPBank cảnh báo xuất hiện thủ đoạn lừa đảo hoàn toàn mới 

Đức Anh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Những loại giấy tờ nào cần nộp cho ngân hàng trước 1/1/2026, tránh bị "đóng băng" toàn bộ giao dịch?

Những loại giấy tờ nào cần nộp cho ngân hàng trước 1/1/2026, tránh bị "đóng băng" toàn bộ giao dịch? Nổi bật

Lý do lừa đảo qua mạng tăng

Lý do lừa đảo qua mạng tăng Nổi bật

Ngân hàng cảnh báo thủ đoạn mới, chưa từng xuất hiện: Rút sạch tiền trong tài khoản mà không cần dụ nạn nhân tiết lộ số thẻ, ngày hết hạn, mã CVV,...

Ngân hàng cảnh báo thủ đoạn mới, chưa từng xuất hiện: Rút sạch tiền trong tài khoản mà không cần dụ nạn nhân tiết lộ số thẻ, ngày hết hạn, mã CVV,...

10:25 , 22/12/2025
Vì sao rút tiền bằng mã QR ngân hàng bị lỗi?

Vì sao rút tiền bằng mã QR ngân hàng bị lỗi?

21:06 , 21/12/2025
Từ ngày mai (22/12), một ngân hàng áp dụng mức phí mới đối với dịch vụ thông báo biến động số dư qua tin nhắn SMS/ZNS

Từ ngày mai (22/12), một ngân hàng áp dụng mức phí mới đối với dịch vụ thông báo biến động số dư qua tin nhắn SMS/ZNS

14:11 , 21/12/2025
Đặc khu Hong Kong sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam về điều hành tiền tệ, sàn vàng

Đặc khu Hong Kong sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam về điều hành tiền tệ, sàn vàng

08:13 , 21/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên