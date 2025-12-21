Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vì sao rút tiền bằng mã QR ngân hàng bị lỗi?

21-12-2025 - 21:06 PM | Smart Money

Rút tiền bằng mã QR được nhiều ngân hàng triển khai nhằm tối ưu trải nghiệm giao dịch, giảm phụ thuộc vào thẻ vật lý và tăng mức độ an toàn. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít người dùng phản ánh việc rút tiền bằng mã QR tại ATM vẫn gặp trục trặc, thậm chí không thể hoàn tất giao dịch.

Theo ghi nhận, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này chủ yếu đến từ yếu tố kỹ thuật, hạ tầng hệ thống cũng như cách thức sử dụng của người dùng.

Trước hết, kết nối Internet là điều kiện bắt buộc để tạo và xác thực mã QR. Trong trường hợp đường truyền không ổn định, quá trình tạo mã trên ứng dụng ngân hàng hoặc quét mã tại ATM có thể bị gián đoạn, khiến giao dịch không thể tiếp tục.

Bên cạnh đó, thiết bị quét mã cũng là yếu tố quan trọng. Nếu điện thoại chưa được cấp quyền truy cập camera, hoặc ứng dụng ngân hàng chưa kích hoạt tính năng quét mã QR, việc nhận diện mã QR sẽ không thực hiện được dù ATM vẫn hiển thị bình thường.

Một điểm đáng lưu ý khác là thời hạn sử dụng của mã QR. Thông thường, mã QR rút tiền chỉ có hiệu lực trong thời gian ngắn. Nếu người dùng thao tác chậm, chuyển vị trí ATM hoặc gặp sự cố trong quá trình quét, mã QR có thể đã hết hạn và cần được tạo lại.

Ngoài ra, chất lượng hiển thị của mã QR cũng ảnh hưởng đến khả năng quét. Mã QR hiển thị trên màn hình có độ tương phản thấp, thiếu khoảng trắng tách biệt hoặc bị lóa ánh sáng sẽ khiến camera khó nhận diện chính xác.

Không loại trừ trường hợp máy ATM không hỗ trợ hoặc gặp lỗi hệ thống. Một số ATM chưa được nâng cấp tính năng rút tiền bằng mã QR hoặc đang trong quá trình bảo trì, dẫn đến việc không thể thực hiện giao dịch theo phương thức này.

Khoảng cách và góc quét cũng là yếu tố thường bị bỏ qua. Khoảng cách quá xa hoặc việc sử dụng chức năng zoom trên điện thoại có thể làm giảm độ nét của hình ảnh, khiến mã QR bị mờ và không được hệ thống nhận diện.

Cuối cùng, mã QR chứa thông tin không chính xác cũng là nguyên nhân phổ biến. Khi người dùng tạo mã QR thông qua các nền tảng trung gian và tự nhập thông tin tài khoản, chỉ cần sai sót nhỏ, mã QR vẫn được tạo nhưng sẽ không thể sử dụng khi quét tại ATM.

Các chuyên gia khuyến nghị, để hạn chế rủi ro khi rút tiền bằng mã QR, người dùng nên kiểm tra kỹ kết nối Internet, sử dụng mã QR trong thời gian hiệu lực, đồng thời lựa chọn ATM có hỗ trợ tính năng này và ưu tiên tạo mã trực tiếp từ ứng dụng ngân hàng chính thức.

Mai Anh (TH)

An ninh tiền tệ

