Những loại giấy tờ nào cần nộp cho ngân hàng trước 1/1/2026, tránh bị "đóng băng" toàn bộ giao dịch?

Gần đây, hàng loạt ngân hàng đã chính thức thông báo về việc ngừng chấp nhận Hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân đối với khách hàng cá nhân là công dân Việt Nam, nhằm tuân thủ Thông tư 17/2024/TT-NHNN (quy định về mở và sử dụng tài khoản thanh toán) và Thông tư 18/2024/TT-NHNN (về hoạt động thẻ).

Theo đó, từ 1/1/2026, khách hàng chỉ có thể sử dụng Căn cước công dân (CCCD) hoặc Thẻ căn cước (còn hiệu lực) hoặc Căn cước điện tử (thông qua ứng dụng VNeID) để thực hiện xác minh danh tính, xác thực giao dịch.

Sự điều chỉnh này áp dụng cho toàn bộ các dịch vụ tài chính tại ngân hàng, bao gồm: Quy trình mở mới tài khoản thanh toán; Quy trình phát hành thẻ, quản lý và sử dụng thẻ ngân hàng; Các giao dịch tài chính tại quầy (Rút tiền, chuyển tiền, thanh toán...); Các yêu cầu tra soát, cập nhật và quản lý thông tin khách hàng.

Do đó, các khách hàng đã mở Tài khoản thanh toán hoặc Thẻ bằng Hộ chiếu trước đây, cần chuẩn bị các giấy tờ, bao gồm:

- Bản gốc Thẻ Căn cước công dân gắn chip hoặc Thẻ căn cước

- Căn cước điện tử (thông qua ứng dụng VNeID)

Sau đó, thực hiện cập nhật tại các Chi nhánh/Phòng giao dịch của ngân hàng trước ngày 01/01/2026 để đảm bảo quyền lợi sử dụng dịch vụ. Các ngân hàng cho biết, Việc chủ động chuyển đổi thông tin sang CCCD gắn chip sẽ giúp tài khoản của khách hàng hoạt động liên tục, tránh tình trạng bị từ chối giao dịch hoặc tạm khóa dịch vụ do dữ liệu chưa được chuẩn hóa theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, các ngân hàng cũng sẽ tạm khóa các giao dịch thanh toán, rút tiền, chuyển khoản tại quầy, ATM và kênh trực tuyến nếu giấy tờ tùy thân của khách hàng là Căn cước công dân hết hiệu lực. Theo quy định tại Điều 21 Luật Căn cước 2023, Công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

Do đó, sang năm 2026, những người bước vào 4 độ tuổi trên cần nhanh chóng thực hiện cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước và cập nhật lại qua ứng dụng Mobile Banking của ngân hàng hoặc mang CCCD mới ra quầy giao dịch gần nhất để được nhân viên ngân hàng hỗ trợ.