Từ ngày mai (22/12), một ngân hàng áp dụng mức phí mới đối với dịch vụ thông báo biến động số dư qua tin nhắn SMS/ZNS

21-12-2025 - 14:11 PM | Smart Money

Khách hàng hủy dịch vụ trước ngày 25 hàng tháng sẽ không bị thu phí mới.

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) vừa thông báo điều chỉnh và bổ sung phí dịch vụ SMS/ZNS thông báo biến động số dư tài khoản thanh toán đối với khách hàng tổ chức, áp dụng từ ngày mai (22/12/2025).

Theo BVBank, việc điều chỉnh này nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu trải nghiệm khách hàng, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển các kênh ngân hàng số.

Mức phí mới cụ thể như sau:

BVBank cho biết, mức phí mới sẽ được áp dụng từ kỳ thu phí tháng 12/2025. Trường hợp khách hàng hủy dịch vụ trước ngày 25 hằng tháng sẽ không bị thu phí theo biểu phí mới.

Ngoài ra, các chính sách miễn phí dịch vụ đối với khách hàng đang sử dụng gói tài khoản ưu đãi vẫn được áp dụng theo quy định hiện hành của từng gói.

Để giúp khách hàng tối ưu chi phí và nâng cao trải nghiệm, BVBank khuyến nghị sử dụng tính năng theo dõi biến động số dư hoàn toàn miễn phí trên các nền tảng ngân hàng số của ngân hàng, gồm Digimi (dành cho khách hàng cá nhân) và Digibiz (dành cho khách hàng doanh nghiệp).

Thông qua các ứng dụng này, khách hàng có thể theo dõi biến động số dư, quản lý tài khoản và thực hiện nhiều giao dịch ngân hàng số mà không phát sinh phí thông báo SMS/ZNS.

Linh San

An ninh tiền tệ

