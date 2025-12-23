Giá vàng thế giới liên tục lập đỉnh, chuyện gì sẽ xảy ra?

Trước diễn biến tăng mạnh của giá vàng thế giới, ngân hàng đầu tư lớn của My J.P. Morgan nhận định, đà tăng mạnh của giá vàng trong năm 2025 chưa có dấu hiệu kết thúc khi các động lực cốt lõi vẫn duy trì bền vững. Ngân hàng này cho rằng nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn kinh tế – địa chính trị, cùng với lực mua lớn từ các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư tổ chức, có thể đưa giá vàng vượt mốc 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2026.

Theo J.P. Morgan, những yếu tố như đồng USD suy yếu, lãi suất Mỹ giảm và rủi ro địa chính trị gia tăng tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ cho kim loại quý. Trong chu kỳ hiện tại, vàng không chỉ được xem là công cụ phòng ngừa rủi ro mất giá tiền tệ, mà còn trở thành đối trọng với các tài sản sinh lợi suất như trái phiếu Kho bạc Mỹ và quỹ thị trường tiền tệ.

Bà Natasha Kaneva, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa Toàn cầu của J.P. Morgan, cho biết dù đà tăng của vàng sẽ không diễn ra theo đường thẳng, nhưng xu hướng “định giá lại” vàng lên các mức cao hơn vẫn chưa cạn dư địa. Theo bà, quá trình đa dạng hóa dự trữ của các ngân hàng trung ương và danh mục của nhà đầu tư toàn cầu vẫn đang tiếp diễn và sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng trong trung và dài hạn.

Trong quý III/2025, tổng nhu cầu vàng từ nhà đầu tư và ngân hàng trung ương đạt khoảng 980 tấn, cao hơn hơn 50% so với mức trung bình của bốn quý trước đó. Với mặt bằng giá cao, khối lượng này tương đương khoảng 109 tỷ USD dòng vốn theo quý, tăng gần 90% so với giai đoạn trước.

Ông Gregory Shearer, Trưởng bộ phận Chiến lược Kim loại Cơ bản và Kim loại Quý tại J.P. Morgan, cho biết dự báo giá vàng của ngân hàng dựa trên mối quan hệ chặt chẽ giữa lượng cầu ròng theo quý và biến động giá. Theo ước tính, để giá vàng tiếp tục tăng theo quý, thị trường cần tối thiểu khoảng 350 tấn nhu cầu ròng từ nhà đầu tư và ngân hàng trung ương; cứ mỗi 100 tấn vượt ngưỡng này có thể tương đương mức tăng khoảng 2% giá vàng theo quý.

Bước sang năm 2026, J.P. Morgan dự báo nhu cầu vàng từ nhà đầu tư và ngân hàng trung ương sẽ đạt trung bình khoảng 585 tấn mỗi quý, trong đó các ngân hàng trung ương đóng góp khoảng 190 tấn/quý, nhu cầu vàng miếng và tiền xu khoảng 330 tấn/quý, cùng với dòng vốn vào ETF và hợp đồng tương lai chủ yếu tập trung vào nửa đầu năm.

Các ngân hàng trung ương được kỳ vọng tiếp tục là trụ cột quan trọng của thị trường vàng, dù khối lượng mua có thể thấp hơn mức kỷ lục của ba năm gần đây. J.P. Morgan ước tính tổng lượng vàng mua vào của các ngân hàng trung ương trong năm 2026 khoảng 755 tấn, thấp hơn giai đoạn đỉnh hơn 1.000 tấn/năm nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với mức trung bình trước năm 2022.

Theo J.P. Morgan, việc khối lượng mua giảm chủ yếu mang tính “kỹ thuật”, do giá vàng đã tăng cao, khiến các ngân hàng trung ương không cần mua quá nhiều tấn vàng để nâng tỷ trọng vàng trong dự trữ lên mức mong muốn.

Dữ liệu của IMF cho thấy đến cuối năm 2024, tổng lượng vàng do các ngân hàng trung ương nắm giữ đạt gần 36.200 tấn, chiếm gần 20% dự trữ chính thức toàn cầu, tăng mạnh so với mức 15% một năm trước đó. J.P. Morgan cho rằng nếu các quốc gia có tỷ trọng vàng dưới 10% nâng tỷ lệ này lên 10%, thị trường có thể chứng kiến nhu cầu bổ sung từ 1.200 – 2.600 tấn vàng, tùy theo mặt bằng giá.

Ở phía nhà đầu tư, J.P. Morgan dự báo dòng vốn vào các quỹ ETF vàng trong năm 2026 đạt khoảng 250 tấn, trong khi nhu cầu vàng miếng và tiền xu có thể tiếp tục vượt 1.200 tấn/năm. Tỷ trọng vàng trong tổng tài sản quản lý của nhà đầu tư hiện mới khoảng 2,8%, và vẫn còn dư địa tăng lên 4–5% trong những năm tới.

Ngoài ra, J.P. Morgan cũng đánh giá cao khả năng mở rộng nhóm người nắm giữ vàng, với các công ty bảo hiểm Trung Quốc và thậm chí là cộng đồng tiền mã hóa có thể trở thành nguồn cầu mới trong thời gian tới.

Trong kịch bản lạc quan, ngân hàng này cho rằng chỉ cần 0,5% tài sản Mỹ do nước ngoài nắm giữ được chuyển sang vàng cũng đủ tạo ra lực cầu mới để đẩy giá vàng lên 6.000 USD/ounce. Trong bối cảnh nguồn cung vàng từ khai thác phản ứng chậm với giá cao, rủi ro tăng giá của vàng vẫn được đánh giá là chiếm ưu thế.

J.P. Morgan Global Research dự báo giá vàng sẽ đạt bình quân 5.055 USD/ounce vào quý IV/2026 và có thể tiến tới 5.400 USD/ounce vào cuối năm 2027.

(Theo Kitco News)﻿