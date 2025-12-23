Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cụ ông, cụ bà ở Hà Tĩnh đến trình báo: Liên tục có số điện thoại lạ gọi đến, đọc chính xác thông tin cá nhân và yêu cầu chuyển khoản

23-12-2025 - 11:10 AM | Smart Money

Ông S và bà H đến Công an xã trình báo vụ việc

Các số điện thoại lạ gọi đến yêu cầu chuyển khoản, nhưng ông S và bà H đã kịp thời nghi ngờ đây là thủ đoạn lừa đảo và trực tiếp đến Công an xã để trình báo.

Công an xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh vừa kịp thời hỗ trợ người dân trên địa bàn, ngăn chặn một vụ giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trước đó, ngày 22/12/2025, Công an xã Cẩm Xuyên tiếp nhận trình báo của ông H.P.S, sinh năm 1949 và vợ là bà N.T.H, sinh năm 1952, trú tại xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh về việc bị các đối tượng giả danh cán bộ Công an gọi điện đe dọa, yêu cầu chuyển tiền để phục vụ điều tra.

Theo đó, vào khoảng 12 giờ cùng ngày, một số điện thoại lạ gọi đến tự xưng là Trung úy Lê Thanh Hải, cán bộ Công an xã Cẩm Xuyên, đọc chính xác thông tin cá nhân của bà H và thông báo bà đang đứng tên một hồ sơ tín dụng tại ngân hàng với số tiền 68,9 triệu đồng. Đối tượng yêu cầu bà H phải giữ điện thoại, đóng kín phòng, không được liên lạc hay nói chuyện với bất kỳ ai, đồng thời đe dọa nếu không hợp tác sẽ bị tạm giam tại Hà Nội để điều tra.

Sau đó, tiếp tục có thêm hai đối tượng khác gọi điện, giới thiệu là cán bộ Công an và cán bộ Viện kiểm sát thành phố Hà Nội, thông báo ông bà có liên quan đến một vụ án ma túy. Các đối tượng yêu cầu hai ông bà gom toàn bộ tiền mặt, vàng bạc trong nhà đem bán rồi chuyển tiền vào các tài khoản do chúng cung cấp, với lý do "phục vụ công tác điều tra".

Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, đồng thời nhớ lại những nội dung đã được tuyên truyền tại lớp "Bình dân học vụ số" và các cảnh báo thường xuyên trên nhóm Zalo "Kết nối bình yên" do Công an xã Cẩm Xuyên duy trì, ông S và bà H đã kịp thời nghi ngờ đây là thủ đoạn lừa đảo và trực tiếp đến Công an xã để trình báo.

Qua xác minh, Công an xã Cẩm Xuyên khẳng định đây là thủ đoạn lừa đảo mạo danh cơ quan chức năng, đồng thời kịp thời trấn an tinh thần, hướng dẫn ông bà các biện pháp phòng ngừa và phối hợp tuyên truyền để người dân trên địa bàn nâng cao cảnh giác.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh

Linh San

An ninh tiền tệ

