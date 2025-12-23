Vài ngày tới, VPBank ngừng chấp nhận hộ chiếu: 3 điều cần làm ngay để không bị khóa giao dịch

Từ ngày 01/01/2026, Hộ chiếu sẽ không còn giá trị để xác thực giao dịch tại VPBank đối với công dân Việt Nam. Nếu không cập nhật kịp thời, tài khoản và thẻ của bạn có thể bị tạm dừng hoạt động. Dưới đây là những thay đổi quan trọng theo quy định mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước mà bạn không thể bỏ qua.

Tại sao VPBank ngừng chấp nhận Hộ chiếu từ 01/01/2026?

Thực hiện theo Thông tư 17/2024/TT-NHNN và Thông tư 18/2024/TT-NHNN , VPBank chính thức triển khai lộ trình chuẩn hóa dữ liệu dân cư. Việc chuyển đổi từ Hộ chiếu sang CCCD gắn chip hoặc Thẻ Căn cước mới nhằm:

Tăng cường bảo mật: Giảm thiểu rủi ro gian lận và giả mạo danh tính.

An toàn giao dịch: Xác thực chính xác chủ sở hữu tài khoản qua dữ liệu sinh trắc học.

Tuân thủ pháp luật: Đáp ứng tiêu chuẩn mới về quản lý tài khoản thanh toán và thẻ ngân hàng.

Từ năm 2026, giao dịch tại VPBank có thể bị gián đoạn nếu khách hàng chưa đáp ứng yêu cầu xác thực mới theo quy định. Ảnh minh họa

Danh sách Giấy tờ tùy thân hợp lệ theo quy định mới

Theo thông báo từ ngân hàng, kể từ thời điểm giấy tờ cũ hết hạn hoặc từ 01/01/2026 (tùy điều kiện nào đến trước), khách hàng cá nhân là công dân Việt Nam chỉ có thể sử dụng các loại giấy tờ sau để giao dịch tại VPBank: Căn cước công dân (CCCD) gắn chip (còn hiệu lực). Thẻ Căn cước (theo mẫu mới nhất của Bộ Công an).

L ưu ý quan trọng rằng: Mọi giao dịch trên ứng dụng VPBank NEO , giao dịch thẻ và tại quầy sẽ bị NGỪNG CHẤP NHẬN nếu khách hàng vẫn sử dụng Hộ chiếu hoặc CCCD đã hết hạn.

Hướng dẫn cập nhật thông tin nhanh nhất để không gián đoạn giao dịch

Để đảm bảo mọi giao dịch tài chính luôn thông suốt, VPBank khuyến nghị khách hàng thực hiện thay đổi thông tin càng sớm càng tốt:

Đối với khách hàng cần thay thế Hộ chiếu bằng CCCD/Thẻ Căn cước:

Do đây là thay đổi loại giấy tờ định danh, Quý khách vui lòng mang theo giấy tờ bản gốc đến Chi nhánh hoặc Phòng giao dịch VPBank gần nhất để nhân viên hỗ trợ cập nhật trên hệ thống.

Đối với khách hàng cập nhật CCCD/Thẻ Căn cước mới (thay thế loại cũ hết hạn):

Quý khách có thể thực hiện 100% online một cách chủ động qua:

Ứng dụng VPBank NEO: Vào mục cài đặt thông tin cá nhân và làm theo hướng dẫn định danh định kỳ.

Tại quầy: Đến trực tiếp các điểm giao dịch của VPBank.

Không chỉ VPBank, các "ông lớn" trong ngành ngân hàng bao gồm Vietcombank, Agribank, VietinBank và BIDV đã chính thức phát đi thông báo về việc thay đổi quy định giấy tờ tùy thân. Để tránh bị "đóng băng" tài khoản, khách hàng cần lưu ý cập nhật ngay sang CCCD gắn chip hoặc Thẻ Căn cước mới.