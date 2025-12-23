Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vài ngày tới, VPBank ngừng chấp nhận hộ chiếu: 3 điều cần làm ngay để không bị khóa giao dịch

23-12-2025 - 10:01 AM | Smart Money

Nếu không cập nhật kịp thời, tài khoản và thẻ của bạn có thể bị tạm dừng hoạt động.

Từ ngày 01/01/2026, Hộ chiếu sẽ không còn giá trị để xác thực giao dịch tại VPBank đối với công dân Việt Nam. Nếu không cập nhật kịp thời, tài khoản và thẻ của bạn có thể bị tạm dừng hoạt động. Dưới đây là những thay đổi quan trọng theo quy định mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước mà bạn không thể bỏ qua.

Tại sao VPBank ngừng chấp nhận Hộ chiếu từ 01/01/2026?

Thực hiện theo Thông tư 17/2024/TT-NHNN Thông tư 18/2024/TT-NHNN , VPBank chính thức triển khai lộ trình chuẩn hóa dữ liệu dân cư. Việc chuyển đổi từ Hộ chiếu sang CCCD gắn chip hoặc Thẻ Căn cước mới nhằm:

Tăng cường bảo mật: Giảm thiểu rủi ro gian lận và giả mạo danh tính.

An toàn giao dịch: Xác thực chính xác chủ sở hữu tài khoản qua dữ liệu sinh trắc học.

Tuân thủ pháp luật: Đáp ứng tiêu chuẩn mới về quản lý tài khoản thanh toán và thẻ ngân hàng.

Vài ngày tới, VPBank ngừng chấp nhận hộ chiếu: 3 điều cần làm ngay để không bị khóa giao dịch - Ảnh 1.

Từ năm 2026, giao dịch tại VPBank có thể bị gián đoạn nếu khách hàng chưa đáp ứng yêu cầu xác thực mới theo quy định. Ảnh minh họa

Danh sách Giấy tờ tùy thân hợp lệ theo quy định mới

Theo thông báo từ ngân hàng, kể từ thời điểm giấy tờ cũ hết hạn hoặc từ 01/01/2026 (tùy điều kiện nào đến trước), khách hàng cá nhân là công dân Việt Nam chỉ có thể sử dụng các loại giấy tờ sau để giao dịch tại VPBank: Căn cước công dân (CCCD) gắn chip (còn hiệu lực). Thẻ Căn cước (theo mẫu mới nhất của Bộ Công an).

L ưu ý quan trọng rằng: Mọi giao dịch trên ứng dụng VPBank NEO , giao dịch thẻ và tại quầy sẽ bị NGỪNG CHẤP NHẬN nếu khách hàng vẫn sử dụng Hộ chiếu hoặc CCCD đã hết hạn.

Hướng dẫn cập nhật thông tin nhanh nhất để không gián đoạn giao dịch

Để đảm bảo mọi giao dịch tài chính luôn thông suốt, VPBank khuyến nghị khách hàng thực hiện thay đổi thông tin càng sớm càng tốt:

Đối với khách hàng cần thay thế Hộ chiếu bằng CCCD/Thẻ Căn cước:

Do đây là thay đổi loại giấy tờ định danh, Quý khách vui lòng mang theo giấy tờ bản gốc đến Chi nhánh hoặc Phòng giao dịch VPBank gần nhất để nhân viên hỗ trợ cập nhật trên hệ thống.

Đối với khách hàng cập nhật CCCD/Thẻ Căn cước mới (thay thế loại cũ hết hạn):

Quý khách có thể thực hiện 100% online một cách chủ động qua:

Ứng dụng VPBank NEO: Vào mục cài đặt thông tin cá nhân và làm theo hướng dẫn định danh định kỳ.

Tại quầy: Đến trực tiếp các điểm giao dịch của VPBank.

Không chỉ VPBank, các "ông lớn" trong ngành ngân hàng bao gồm Vietcombank, Agribank, VietinBank và BIDV đã chính thức phát đi thông báo về việc thay đổi quy định giấy tờ tùy thân. Để tránh bị "đóng băng" tài khoản, khách hàng cần lưu ý cập nhật ngay sang CCCD gắn chip hoặc Thẻ Căn cước mới.

Theo H.Linh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ 1/1/2026, Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV... ngừng chấp nhận loại giấy tờ này, ai chưa cập nhật bị ngừng giao dịch rút tiền/ chuyển tiền

Từ 1/1/2026, Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV... ngừng chấp nhận loại giấy tờ này, ai chưa cập nhật bị ngừng giao dịch rút tiền/ chuyển tiền Nổi bật

Ngân hàng cảnh báo thủ đoạn mới, chưa từng xuất hiện: Rút sạch tiền trong tài khoản mà không cần dụ nạn nhân tiết lộ số thẻ, ngày hết hạn, mã CVV,...

Ngân hàng cảnh báo thủ đoạn mới, chưa từng xuất hiện: Rút sạch tiền trong tài khoản mà không cần dụ nạn nhân tiết lộ số thẻ, ngày hết hạn, mã CVV,... Nổi bật

Chứng chỉ tiền gửi lãi suất cao nhất thị trường hôm nay ngày 23/12

Chứng chỉ tiền gửi lãi suất cao nhất thị trường hôm nay ngày 23/12

09:32 , 23/12/2025
Giá vàng thế giới liên tục lập đỉnh, chuyện gì sẽ xảy ra?

Giá vàng thế giới liên tục lập đỉnh, chuyện gì sẽ xảy ra?

08:51 , 23/12/2025
Một giám đốc nhận 700 triệu đồng từ tài khoản lạ: Công an lập tức vào cuộc xác minh

Một giám đốc nhận 700 triệu đồng từ tài khoản lạ: Công an lập tức vào cuộc xác minh

17:21 , 22/12/2025
Từ hộ khoán doanh thu 200 triệu đồng/năm, khi kê khai tăng lên 2 tỷ đồng có bị truy thu thuế không? Cơ quan thuế làm rõ

Từ hộ khoán doanh thu 200 triệu đồng/năm, khi kê khai tăng lên 2 tỷ đồng có bị truy thu thuế không? Cơ quan thuế làm rõ

16:45 , 22/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên