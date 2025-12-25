Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

25-12-2025 - 08:00 AM | Tài chính - ngân hàng

HSBC Việt Nam thông báo thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính tại Giấy phép thành lập và hoạt động

Địa chỉ mới trụ sở chính theo giấy phép thành lập và hoạt động là: Tòa nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên HSBC Việt Nam (HSBC Việt Nam) vừa có thông báo liên quan đến thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính tại Giấy phép thành lập và hoạt động.

Thông báo nêu rõ:

Căn cứ Quyết định số 3605/QĐ-QLGS3 do Cục Quản lý, Giám sát tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 16/12/2025 về việc sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng 100% vốn nước ngoài của Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên HSBC Việt Nam ("HSBC Việt Nam"),

HSBC Việt Nam trân trọng thông báo về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính như sau:

- Địa chỉ cũ: Tầng 1,2,6 Tòa nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Địa chỉ mới: Tòa nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Ánh Dương

