Người phụ nữ lừa đảo hơn 31 tỉ đồng để "nướng" vào cờ bạc

24-12-2025 - 22:41 PM | Tài chính - ngân hàng

Bịa đặt có mối quan hệ với lãnh đạo ngân hàng đang cần tiền “đáo hạn ngân hàng” cho khách, Bùi Thị Nhan hứa chia lợi nhuận cao để kêu gọi góp vốn

Toà án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa tuyên phạt Bùi Thị Nhan 22 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt hơn 31 tỉ đồng và tham gia đánh bạc trực tuyến.

Bùi Thị Nhan lừa đảo ngân hàng 31 tỉ đồng , nhận án 22 năm tù giam - Ảnh 1.

Bị cáo Bùi Thị Nhan tại phiên toà

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh, từ tháng 1-2023 đến tháng 9-2024, do nhu cầu chi tiêu cá nhân và có tiền tham gia đánh bạc trực tuyến, Bùi Thị Nhan (SN 1990, trú tại phường Móng Cái 1 và xã Quảng Hà, Quảng Ninh) đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của nhiều người dân trên địa bàn.

Bị cáo bịa đặt việc có mối quan hệ với lãnh đạo một ngân hàng thương mại Chi nhánh Móng Cái, đang cần tiền "đáo hạn ngân hàng" cho khách, hứa chia lợi nhuận cao để kêu gọi góp vốn.

Để tạo niềm tin, Nhan lập tài khoản Zalo giả mang tên "Đức Cường", tự đóng vai nhân viên ngân hàng để trao đổi với các bị hại.

Với thủ đoạn này, Bùi Thị Nhan đã lừa đảo, chiếm đoạt 31,61 tỉ đồng của 3 bị hại gồm chị D.T.H. (26 tỉ đồng), chị P.T.N. (1,81 tỉ đồng) và chị P.T.Hi. (3,8 tỉ đồng).

Số tiền chiếm đoạt, Nhan dùng một phần chi trả cho người góp vốn, chi tiêu cá nhân và đánh bạc trực tuyến.

Kết quả điều tra cũng xác định, từ ngày 5-1-2023 đến 13-9-2024, Bùi Thị Nhan đã thực hiện 1.106 lần nạp tiền vào tài khoản đánh bạc trên trang Kubet với tổng số tiền 65,69 tỉ đồng, trong đó nhận lại 23,97 tỉ đồng từ hệ thống cờ bạc này.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn để đánh bạc kéo dài, gây bức xúc dư luận.

Kết thúc phiên toà, Hồi đồng xét xử tuyên phạt Bùi Thị Nhan 18 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 4 năm tù về tội "Đánh bạc". Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành là 22 năm tù giam.

