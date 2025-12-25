Sáng 25/12: Giá vàng nhẫn, vàng miếng đồng loạt giảm

Sáng nay, mở cửa phiên giao dịch, nhà vàng Mi Hồng (TP.HCM) đã điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn và vàng miếng xuống mức 157,8 – 159,2 triệu đồng/lượng. Trong đó, giá mua vào giảm 200.000 đồng/lượng, còn giá bán ra được giữ nguyên so với đóng cửa phiên giao dịch hôm qua.

Các doanh nghiệp vàng khác chưa có sự điều chỉnh. Giá vàng miếng tại các thương hiệu lớn như Công ty SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Minh Châu phổ biến ở mức 157,2 – 159,2 triệu đồng/lượng.

Về giá vàng nhẫn, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 155,5 – 158,5 triệu đồng/lượng. PNJ và DOJI cùng niêm yết giá vàng nhẫn trong khoảng 154 – 157 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, chốt phiên đêm 24/12 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn New York vẫn neo ở mức rất cao, quanh 4.478 USD/ounce.

Trong phiên giao dịch hôm qua, giá vàng thế giới đi ngang đến giảm nhẹ vào gần giữa trưa thứ Tư do áp lực chốt lời ở mức vừa phải, trong bối cảnh thị trường chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch kéo dài. Trước đó, có thời điểm kim loại quý này vọt lên sát ngưỡng 4.522 USD/ounce, bất chấp việc Mỹ công bố số liệu thị trường lao động tích cực.

So với cuối năm 2024, giá vàng thế giới đã tăng khoảng 71%, tương đương mức tăng 1.862 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng, giá vàng thế giới hiện vào khoảng 143,5 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 15,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính đến cuối phiên ngày 23/12.

Đà tăng của giá vàng tiếp tục được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD cùng những căng thẳng địa chính trị leo thang tại nhiều khu vực trên thế giới. Tuy nhiên, lực tăng đang phần nào bị kìm hãm bởi tâm lý thận trọng trước kỳ nghỉ lễ dài và các tín hiệu tích cực từ thị trường lao động Mỹ.

Theo Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 20/12 (đã điều chỉnh theo mùa) đạt 214.000 đơn, thấp hơn mức dự báo 223.000 đơn. Con số này cũng không thay đổi so với tuần trước đó, khi duy trì ở mức 224.000 đơn.

Nhu cầu trú ẩn an toàn, kết hợp với các tín hiệu kỹ thuật mang xu hướng tăng giá, đã đẩy giá vàng và bạc lên mức rất cao. Đáng chú ý, nhiều nhà đầu tư bán lẻ hiện đang rơi vào trạng thái “FOMO” (tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội). Các chuyên gia cảnh báo, những nhà đầu tư tham gia mua đuổi ở vùng giá cao có thể đối mặt với rủi ro thua lỗ lớn.

Trên thị trường kỳ hạn, hợp đồng vàng giao tháng 2/2026 giảm 12,3 USD, còn 4.494 USD/ounce. Trong khi đó, giá bạc giao tháng 3 tăng nhẹ 0,038 USD, lên mức 71,175 USD/ounce.

Chuyên gia Charlie Morris, Giám đốc đầu tư tại ByteTree, cho rằng đà tăng của giá vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục trong năm 2026. Ông cũng nhận định sự suy yếu của thị trường tiền điện tử có thể tạo động lực giúp giá bạc tăng mạnh hơn trong thời gian tới. Ngược lại, Bitcoin, trí tuệ nhân tạo (AI) và lĩnh vực công nghệ có thể sẽ chững lại trong năm tới.

Ông Charlie Morris tỏ ra đặc biệt lạc quan với triển vọng dài hạn của vàng. Từ năm 2020, ông từng dự báo giá vàng có thể đạt 7.000 USD/ounce vào năm 2030 – nhận định khi đó bị xem là phi lý. Tuy nhiên, với việc giá vàng đã tăng khoảng 2.500 USD trong vòng 5 năm qua, kịch bản này đang trở nên khả thi hơn.

Theo vị chuyên gia này, nguyên nhân chính đến từ kỳ vọng lạm phát dài hạn tại các nền kinh tế phương Tây đã tăng từ mức 2% lên khoảng 4%. Việc các ngân hàng trung ương tiếp tục nới lỏng tiền tệ và in tiền quy mô lớn có thể dẫn tới lạm phát kéo dài trong tương lai. Ông cho rằng thị trường hiện mới chỉ chứng kiến lạm phát tiền tệ, trong khi lạm phát tiêu dùng kéo dài vẫn chưa thực sự bùng phát, nhưng sớm muộn cũng sẽ xảy ra.

Tuy vậy, trong ngắn hạn, các chuyên gia cho rằng giá vàng có thể đối mặt với những nhịp điều chỉnh kỹ thuật khi thị trường bước vào giai đoạn nghỉ lễ cuối năm với thanh khoản suy giảm rõ rệt. Việc giá vàng liên tục lập đỉnh mới cũng khiến rủi ro chốt lời gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh tâm lý FOMO đang lan rộng trong giới đầu tư cá nhân. Do đó, nhà đầu tư được khuyến nghị thận trọng với các quyết định mua đuổi ở vùng giá cao, đồng thời theo dõi sát diễn biến của đồng USD, chính sách tiền tệ của Mỹ và các yếu tố địa chính trị trong thời gian tới.

﻿