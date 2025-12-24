"Ghế nóng" có chủ mới, thị giá cổ phiếu Sacombank vượt Vietcombank trong chớp mắt sáng 24/12

Sáng 24/12, cổ phiếu STB của Sacombank tiếp tục giao dịch trong sắc xanh sau khi đã tăng giá 7 phiên liên tục. Cổ phiếu này sáng nay dao động trong khoảng 56.000 – 58.800 đồng/cp (mức tăng tương ứng 0 – 5%).

Theo đó có thời điểm cổ phiếu STB của Sacombank đã vượt qua VCB của Vietcombank về thị giá.

Cổ phiếu VCB sáng nay giao dịch trong khoảng 56.900 – 57.300 đồng/cp. Cổ phiếu này chứng kiến mức giảm gần 19% kể từ đầu tháng 9 đến nay.

Trước đó, STB đã tăng liên tục trong 7 phiên (+22%), đặc biệt có 2 phiên tăng kịch trần ngày 22 – 23/12.

Hôm qua (23/12), Sacombank đã bất ngờ công bố thay đổi nhân sự cấp cao ở Ban điều hành. Cụ thể, ông Nguyễn Đức Thụy đã thôi làm Chủ tịch HĐQT LPBank và sang Sacombank đảm nhiệm vị trí Quyền Tổng Giám đốc. Ông Phạm Thanh Nhung thôi làm Quyền TGĐ Sacombank và tiếp tục làm Phó TGĐ ngân hàng. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Kiều Anh, Phó TGĐ LPBank cũng sang làm Phó TGĐ Sacombank từ ngày 23/12/2025.

Trước ông Thụy và ông Nhung, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Sacombank. Tuy nhiên, ngày 27/5/2025, bà Diễm đã chính thức thôi nhiệm sau hơn gần 8 năm điều hành ngân hàng.



