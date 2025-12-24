LPBank dự kiến trình Đại hội chia cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu lên tới 30%

Theo đó, LPBank dự kiến tiếp tục duy trì đà tăng trưởng bền vững với các chỉ số tài chính cốt lõi nằm trong nhóm dẫn đầu toàn ngành. Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) dự kiến đạt trên 2%, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) dự kiến ở mức 25% – tiếp tục duy trì vị thế nổi bật. Đi cùng với đó, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) dự kiến được kiểm soát chặt chẽ ở mức dưới 30% – thuộc nhóm thấp nhất ngành.

Hội đồng Quản trị LPBank khẳng định sẽ ưu tiên tối đa hóa lợi ích cho cổ đông thông qua chính sách phân phối lợi nhuận hấp dẫn. Ngân hàng dự kiến đề xuất phương án chia cổ tức cho năm 2025 ở mức 30% bằng cổ phiếu. Tỷ lệ cổ tức hấp dẫn này thể hiện chính sách phân phối lợi nhuận minh bạch, có trách nhiệm và quan điểm rõ ràng của Ngân hàng trong việc ưu tiên lợi ích dài hạn cho cổ đông.

Kết quả dự kiến ấn tượng được xây dựng trên nền tảng vững chắc sau giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, với hạ tầng công nghệ số tiên tiến (Core Banking T24, ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới) và mô hình tổ chức tinh gọn đã phát huy tối đa hiệu quả. Đặc biệt, năng lực quản trị rủi ro và triển vọng tài chính của LPBank mới đây đã được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's ghi nhận thông qua việc nâng hạng một loạt các hạng mục quan trọng. Cụ thể, Moody's đã nâng hạng Tiền gửi dài hạn và Nhà phát hành dài hạn của LPBank lên mức Ba3 với triển vọng Ổn định, đồng thời nâng Đánh giá Tín dụng Cơ sở (BCA) lên mức b1. Động thái này phản ánh sự cải thiện rõ rệt về chất lượng tài sản, khả năng sinh lời và năng lực quản trị, mở ra cơ hội tiếp cận vốn quốc tế thuận lợi hơn.

Ông Hồ Nam Tiến – Chủ tịch HĐQT LPBank khẳng định: "Mọi quyết sách của LPBank, từ kiện toàn tổ chức, hoàn thiện mô hình quản trị đến việc mở rộng room cho nhà đầu tư nước ngoài, đều được cân nhắc trên nguyên tắc bảo đảm sự ổn định, minh bạch và gia tăng giá trị bền vững cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng. Việc duy trì cổ tức ở mức cao thể hiện cho sức khỏe tài chính và sự tự tin vào triển vọng phát triển trong chu kỳ mới".

Sau thành công của ĐHĐCĐ bất thường 2025 với việc thông qua phương án mở "room" ngoại lên 30%, LPBank đang đứng trước cơ hội lớn để đón nhận dòng vốn chiến lược từ các định chế tài chính quốc tế. Sự kết hợp giữa nguồn lực ngoại lực và nền tảng 5 triệu khách hàng hiện hữu sẽ tạo ra động lực tăng trưởng đột phá cho giai đoạn 2026 - 2030.

Với nền tảng nội lực vững vàng và kế hoạch quyền lợi cổ đông rõ ràng, LPBank tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những ngân hàng cổ phần năng động và hiệu quả nhất tại Việt Nam hiện nay./.